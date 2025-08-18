Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Governo dos EUA negocia participação de US$ 10 bilhões na Intel 💵📌

15:49 18 de agosto de 2025

A Intel está em negociações com o governo dos Estados Unidos para um acordo que converteria parte ou todo o subsídio de US$ 10,9 bilhões do CHIPS Act em uma participação acionária de 10%. O pacote pode ser avaliado em cerca de US$ 10 bilhões, o que tornaria o governo norte-americano um dos maiores acionistas da empresa.

A iniciativa ocorre após a recente reunião entre o presidente Donald Trump e o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, em meio a controvérsias sobre os vínculos anteriores de Tan com empresas chinesas. As ações da Intel chegaram a subir mais de 8% em 14 de agosto, mas hoje recuam 4,70%, refletindo a incerteza em torno da transação.

O possível investimento é visto como uma tábua de salvação para os negócios da Intel, que enfrenta dificuldades com atrasos no seu megaprojeto de Ohio, planejado para se tornar o maior polo de fabricação de chips do mundo. Sob a gestão do ex-CEO Pat Gelsinger, a Intel já havia garantido US$ 8 bilhões em subsídios para diversas plantas nos EUA. No entanto, Tan adotou uma abordagem mais cautelosa, desacelerando a construção e condicionando a expansão das fábricas à demanda real do mercado.

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app