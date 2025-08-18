Governo dos EUA negocia participação de US$ 10 bilhões na Intel 💵📌

A Intel está em negociações com o governo dos Estados Unidos para um acordo que converteria parte ou todo o subsídio de US$ 10,9 bilhões do CHIPS Act em uma participação acionária de 10%. O pacote pode ser avaliado em cerca de US$ 10 bilhões, o que tornaria o governo norte-americano um dos maiores acionistas da empresa.

A iniciativa ocorre após a recente reunião entre o presidente Donald Trump e o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, em meio a controvérsias sobre os vínculos anteriores de Tan com empresas chinesas. As ações da Intel chegaram a subir mais de 8% em 14 de agosto, mas hoje recuam 4,70%, refletindo a incerteza em torno da transação.

O possível investimento é visto como uma tábua de salvação para os negócios da Intel, que enfrenta dificuldades com atrasos no seu megaprojeto de Ohio, planejado para se tornar o maior polo de fabricação de chips do mundo. Sob a gestão do ex-CEO Pat Gelsinger, a Intel já havia garantido US$ 8 bilhões em subsídios para diversas plantas nos EUA. No entanto, Tan adotou uma abordagem mais cautelosa, desacelerando a construção e condicionando a expansão das fábricas à demanda real do mercado.

