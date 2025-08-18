UnitedHealth Group: A Nova Aquisição de Warren Buffett

Warren Buffett anunciou na sexta-feira que a empresa que ele vem adquirindo recentemente é a polêmica UnitedHealth Group. O último ano não trouxe muitos motivos de satisfação para os investidores da companhia, mas após este anúncio eles voltaram a ter confiança na empresa. As ações responderam com uma alta de 14% durante a sessão de sexta-feira. A notícia também espalhou sentimento positivo para outras companhias do setor, que registraram ganhos relevantes na última sessão.

Por que a empresa perdeu tanto valor?

Os problemas da empresa começaram em dezembro de 2024, quando o CEO foi fatalmente baleado nas ruas de Nova York. A perda de um CEO em circunstâncias tão drásticas já seria suficiente para provocar uma queda nas avaliações, mas o que realmente abalou a empresa foram os fatos revelados durante a investigação.

Descobriu-se que o assassinato não foi um assalto, mas teria sido cometido por um ex-cliente tão insatisfeito com a qualidade dos serviços que recorreu a tal ato.

Os verdadeiros problemas começaram quando uma grande quantidade de informações negativas veio à tona. Foi revelado, entre outras coisas, que havia uma investigação antitruste em andamento contra a empresa, que o então CEO havia ocultado até vender suas ações da UHC.

Além disso, veio à tona a prática de "Delay, Deny, Defend", que consistia em negar sistematicamente aos clientes os benefícios a que tinham direito, na expectativa de que clientes exaustos física e financeiramente não conseguissem contestar essas decisões de forma eficaz.

O volume de denúncias negativas contra a empresa levou a um colapso no sentimento e nas avaliações. Em 2025, a companhia perdeu 62% de seu valor desde o pico.

Fonte: Xstation

Aspecto técnico

O último fundo em 235 atuará como nível de suporte. Potenciais resistências em movimentos de alta serão as aberturas recentes de gaps de baixa. Em particular, a zona em torno de 486 pode ser mais difícil de superar, pois coincide com os limites inferiores do canal de consolidação do início deste ano.

Mudanças futuras na companhia e perspectiva de melhora?

A empresa tentou, com sucessos variados, administrar múltiplas crises simultaneamente. Os resultados da UnitedHealth têm sido decepcionantes nos últimos dois trimestres. Receitas e lucros caíram visivelmente após vários anos de crescimento contínuo.

Isso provavelmente se deve ao caos interno, ao boicote em função das acusações e ao abandono parcial da prática de negar benefícios.

Mas será que o nível de pessimismo dos investidores é justificado? Tudo indica que a empresa caiu tanto que suas avaliações se tornaram muito atrativas.

Não apenas Warren Buffett, por meio de sua Berkshire Hathaway, decidiu comprar US$ 5 milhões em ações, como também o conhecido investidor da crise financeira, Michael Burry, fez sua própria compra.

Qual é a situação financeira da empresa?

Apesar dos problemas recentes, a UnitedHealth ainda ostenta:

Margens de lucro elevadas em comparação com o setor ( cerca de 5% );

O maior rendimento de dividendos regularmente pago ( acima de 2% );

Um P/L razoável de 13 ;

Baixa dívida em relação a concorrentes, com dívida/patrimônio líquido de apenas 70% ;

Participação significativa no mercado de seguros dos EUA, atingindo 33%.

Os indicadores de avaliação estão muito baixos e apontam para potencial de crescimento.

A UnitedHealth Group supera a concorrência em termos de receitas projetadas.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Oportunidades e Ameaças

A empresa está significativamente subavaliada. Em grande parte, essa subavaliação tem características de uma reação de pânico, mais ou menos justificada, mas não totalmente respaldada por dados financeiros muito fracos.

A recente queda na avaliação baseia-se em fatores de risco potenciais que ainda não se materializaram. Apesar das controvérsias recentes, a situação da empresa é estável, e grandes investidores parecem convencidos de que os piores momentos já passaram.

Vale lembrar que empresas do setor de saúde são tipicamente defensivas, oferecendo crescimento acima da média em períodos de recessão ou crise econômica.

É possível que Warren Buffett e Michael Burry enxerguem ameaças aos mercados e à economia que outros investidores ainda não identificaram. Por outro lado, pode se tratar de uma grande correção não justificada pelos dados financeiros e pelas perspectivas de desempenho futuro.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.