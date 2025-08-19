Home Depot: Crescimento moderado e perspectiva cautelosa para 2025

A Home Depot divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, em linha com as expectativas do mercado, mas sem grandes surpresas positivas. A companhia registrou receita de US$ 43,18 bilhões e lucro por ação (EPS) de US$ 4,68, ligeiramente abaixo das previsões dos analistas. As ações operam em leve queda, refletindo a cautela dos investidores diante das preocupações com desaceleração econômica e crescimento limitado das vendas.

A Home Depot Inc. é uma das maiores redes varejistas do mundo, especializada na venda de materiais de construção, ferramentas, produtos de melhoria residencial e serviços de reforma. A empresa atua principalmente no mercado norte-americano, atendendo tanto clientes individuais quanto contratantes profissionais. Com um portfólio diversificado e uma ampla rede de lojas, a Home Depot é líder no setor de home improvement.

Resultados financeiros do 2T25

Receita (GAAP): US$ 43,18 bilhões, alta de 0,6% a/a (vs. US$ 42,91 bilhões no 2T24)

Lucro bruto (ajustado): US$ 14,4 bilhões, com margem bruta estável em ~33%

EBITDA (ajustado): US$ 7,5 bilhões

Lucro líquido (ajustado): US$ 4,56 bilhões, ligeira queda a/a, com margem líquida de ~10%

Lucro por ação (EPS ajustado): US$ 4,68 (vs. previsão US$ 4,69), queda de 0,2% a/a

Vendas comparáveis nos EUA: + 1,4% a/a , indicando demanda estável no segmento varejista

Margem operacional: 13,0%, em linha com as expectativas de analistas

Fluxo de caixa operacional: US$ 5,4 bilhões ( queda vs. ano anterior )

Fluxo de caixa livre: US$ 4,7 bilhões ( queda a/a )

Capex: US$ 720 milhões, ligeiramente abaixo do ano anterior

Gráfico (intervalo D1)



Fonte: xStation5

Perspectivas

A Home Depot reafirmou sua projeção anual de 2025, prevendo crescimento de receita em torno de 2,8%, ao lado de uma queda esperada do EPS de ~3%.

Receita estável e margens sustentadas reforçam a posição financeira sólida e o controle de custos eficaz .

No entanto, o ritmo moderado de crescimento das vendas comparáveis nos EUA pode sinalizar uma desaceleração futura .

O declínio nos fluxos de caixa é um ponto de atenção e deve ser monitorado nos próximos trimestres.

Os investimentos permanecem controlados, refletindo uma abordagem cautelosa diante da incerteza do mercado.

Conclusão

Apesar de manter uma posição de liderança no setor, os ventos contrários macroeconômicos e a perda de fôlego nas vendas podem limitar o ritmo de crescimento dos lucros nos próximos trimestres.