UEC cai 10% diante de chances de cessar-fogo Rússia–Ucrânia 📉 Ações de urânio recuam

Queda nas ações apesar da alta dos futuros
As ações de urânio caem fortemente hoje, mesmo com os futuros do urânio subindo para US$ 73,5 por libra. As quedas estão ligadas indiretamente ao aumento das chances de um cessar-fogo na Ucrânia e a uma possível distensão nas relações entre Washington e Moscou. Como resultado, o “risco” de sanções amplas ao setor nuclear estratégico russo nos EUA diminuiu.
Setor de mineração de urânio perde fôlego
O setor de mineração de urânio vinha subindo recentemente em parte pelas expectativas de sanções ao urânio russo. O cenário oposto significa que, embora o mercado doméstico de urânio nos EUA provavelmente continue a crescer, ele não ficará livre de concorrência externa.
A realização de lucros também pesa sobre o setor, empurrando as ações de mineradoras de urânio para baixo.
Maiores quedas
Entre os maiores perdedores do dia estão:
-
Cameco e Centrus Energy
-
Energy Fuels, em queda de quase 18%
-
Uranium Energy Corp (UEC.US), recuando mais de 10%, após atingir máximas históricas.
Gráfico UEC.US (Intervalo D1)
Fonte: xStation5