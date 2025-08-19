Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
UEC cai 10% diante de chances de cessar-fogo Rússia–Ucrânia 📉 Ações de urânio recuam

16:13 19 de agosto de 2025

Queda nas ações apesar da alta dos futuros

As ações de urânio caem fortemente hoje, mesmo com os futuros do urânio subindo para US$ 73,5 por libra. As quedas estão ligadas indiretamente ao aumento das chances de um cessar-fogo na Ucrânia e a uma possível distensão nas relações entre Washington e Moscou. Como resultado, o “risco” de sanções amplas ao setor nuclear estratégico russo nos EUA diminuiu.

Setor de mineração de urânio perde fôlego

O setor de mineração de urânio vinha subindo recentemente em parte pelas expectativas de sanções ao urânio russo. O cenário oposto significa que, embora o mercado doméstico de urânio nos EUA provavelmente continue a crescer, ele não ficará livre de concorrência externa.

A realização de lucros também pesa sobre o setor, empurrando as ações de mineradoras de urânio para baixo.

Maiores quedas

Entre os maiores perdedores do dia estão:

  • Cameco e Centrus Energy

  • Energy Fuels, em queda de quase 18%

  • Uranium Energy Corp (UEC.US), recuando mais de 10%, após atingir máximas históricas.

Gráfico UEC.US (Intervalo D1)

Fonte: xStation5

