Acción de la semana: Broadcom marca récords impulsada por la inteligencia artificial

Broadcom comenzó el año fiscal 2026 con resultados muy sólidos, confirmando su creciente papel dentro del ecosistema global de inteligencia artificial. El fabricante de semiconductores continúa demostrando su capacidad para combinar innovación tecnológica con un fuerte desempeño financiero.

Impulsado por la creciente demanda de aceleradores de IA y soluciones avanzadas de redes para centros de datos, el segmento de inteligencia artificial se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la compañía. A medida que se aceleran las inversiones globales en inteligencia artificial, Broadcom parece estar bien posicionada para capitalizar el aumento de la demanda, reforzando su papel como socio estratégico para las principales empresas tecnológicas.

Resultados financieros de Broadcom – 1T 2026

En el primer trimestre del año fiscal 2026, Broadcom volvió a demostrar su capacidad para combinar crecimiento de ingresos con alta eficiencia operativa. La empresa presentó resultados sólidos, impulsados principalmente por la creciente demanda de aceleradores de IA personalizados y chips de networking.

El segmento de semiconductores continúa siendo el principal generador de ingresos, mientras que el negocio de software de infraestructura aporta estabilidad y respalda la estrategia de crecimiento a largo plazo de la compañía.

El ingreso operativo ajustado y el EBITDA reflejan la capacidad de Broadcom para generar un fuerte flujo de caja mientras continúa invirtiendo en el futuro. El gasto en investigación y desarrollo (I+D) y las inversiones de capital evidencian el compromiso constante con nuevas tecnologías manteniendo disciplina financiera.

Resultados clave 1T 2026

Ingresos: 19.31 mil millones USD (estimación: 19.26 mil millones USD)

BPA ajustado: 2.05 USD (estimación: 2.03 USD)

Ingresos de soluciones de semiconductores: 12.52 mil millones USD (estimación: 12.31 mil millones USD)

Ingresos de software de infraestructura: 6.80 mil millones USD (estimación: 6.86 mil millones USD)

Ingreso operativo: 12.83 mil millones USD (estimación: 12.62 mil millones USD)

EBITDA: 13.13 mil millones USD (estimación: 12.83 mil millones USD)

Gasto en I+D: 1.52 mil millones USD (estimación: 1.58 mil millones USD)

CapEx: 250 millones USD (estimación: 215.7 millones USD)

El papel de Broadcom en la inteligencia artificial

Broadcom está transformando gradualmente su modelo de negocio hacia el mercado de inteligencia artificial, convirtiéndose en un actor clave en aceleradores personalizados y chips de networking.

La empresa trabaja con importantes compañías tecnológicas como:

OpenAI

Anthropic

Google

Meta

Estas empresas utilizan componentes de Broadcom para desplegar y escalar modelos avanzados de IA.

El CEO de la compañía señaló que Broadcom mantiene control total sobre su cadena de suministro, lo que genera confianza en alcanzar el ambicioso objetivo de 100 mil millones de dólares en ingresos relacionados con IA para 2027.

Perspectivas para Q2 y expansión del negocio de IA

Broadcom inicia el segundo trimestre fiscal de 2026 con fuerte impulso, proyectando ingresos cercanos a los 22 mil millones USD, muy por encima de las expectativas de los analistas.

La compañía continúa expandiendo su negocio en chips de IA personalizados, incluyendo aceleradores y componentes de red para centros de datos y sistemas de computación avanzada.

Las ventas a socios clave como OpenAI, Anthropic, Google y Meta están creciendo más rápido de lo previsto, y nuevas generaciones de chips se introducirán gradualmente.

Además, Broadcom está reforzando su segmento de software de infraestructura, actualizando plataformas de red y desarrollando software propio que permite ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

También anunció un nuevo programa de recompra de acciones por 10 mil millones de dólares, reforzando la confianza de los inversores.

Proyección 2T 2026

Ingresos: alrededor de 22 mil millones USD (consenso: 20.53 mil millones USD)

Expansión continua en chips de IA personalizados

Mayor crecimiento de ventas a OpenAI, Anthropic, Google y Meta

Fortalecimiento del software de infraestructura mediante actualizaciones de plataformas y software propio

Programa de recompra de acciones de 10 mil millones USD

Análisis financiero

Los resultados financieros recientes muestran una tendencia creciente en ingresos y una mejora significativa en rentabilidad.

Los márgenes operativos y netos elevados reflejan:

Gestión eficiente de costos

Fuerte posición competitiva

La empresa también mantiene sólida liquidez financiera. A pesar del aumento de la deuda, conserva una estructura de capital saludable y un ratio de liquidez corriente elevado, lo que le permite ejecutar planes de inversión ambiciosos.

La eficiencia en la gestión del capital también continúa mejorando. El ROIC supera el WACC, demostrando la capacidad de Broadcom para generar valor sostenido para los accionistas.

El crecimiento del EBITDA refuerza su capacidad de generación de caja, lo que facilita nuevas inversiones y programas de recompra de acciones.

Desempeño bursátil

Desde principios de 2025, las acciones de Broadcom han superado claramente al S&P 500 y al Nasdaq 100.

Tras un período inicial de volatilidad, la acción entró en una fase de crecimiento sostenido, alcanzando rendimientos máximos superiores a los principales índices.

Desde una perspectiva de valoración, el ratio P/E a futuro se está normalizando gradualmente. Durante el período de rápido crecimiento del precio de la acción, este múltiplo aumentó considerablemente, reflejando altas expectativas del mercado.

Recientemente, el P/E ha disminuido mientras el precio se mantiene relativamente estable, lo que indica mejoras en las previsiones de beneficios y una reducción de la prima de crecimiento.

Esto sugiere una maduración de la valoración y una relación más equilibrada entre el precio de mercado y los fundamentos.

Perspectiva de valoración

Se presenta una valoración mediante flujo de caja descontado (DCF) para Broadcom Inc. Este análisis tiene fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

Broadcom es un actor global líder en semiconductores e infraestructura de red, proporcionando chips de IA personalizados, aceleradores y soluciones de networking para centros de datos.

La compañía se beneficia de:

creciente demanda de chips para IA

expansión de infraestructura de red

inversiones estratégicas en chips personalizados y software

El análisis DCF estima el valor de una acción en 435.72 USD, frente a un precio actual cercano a 317 USD, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente 37%.

Esto sugiere que la empresa cuenta con fundamentos sólidos y perspectivas atractivas para inversores que apuestan por el crecimiento del sector de inteligencia artificial.