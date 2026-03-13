- El dólar australiano cae cerca de 1% frente al dólar estadounidense.
- El movimiento está impulsado por aversión al riesgo, inflación PCE más alta y un consumo fuerte en EE. UU.
- El mercado reduce expectativas de recortes de tasas de la Fed, fortaleciendo al dólar
- El dólar australiano cae cerca de 1% frente al dólar estadounidense.
- El movimiento está impulsado por aversión al riesgo, inflación PCE más alta y un consumo fuerte en EE. UU.
- El mercado reduce expectativas de recortes de tasas de la Fed, fortaleciendo al dólar
El dólar australiano registra una caída cercana al 1%, en un contexto de aversión al riesgo en los mercados, mayor inflación PCE en Estados Unidos y datos sólidos de gasto del consumidor, factores que están fortaleciendo al dólar estadounidense.
A pesar de un decepcionante dato del PIB de EE. UU., durante la segunda parte de la sesión del viernes el mercado percibe cada vez menos margen para recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
AUDUSD (H1)
Fuente: xStation5
El dólar australiano, tras recientes avances y partiendo desde niveles relativamente elevados, se encuentra entre las monedas con peor desempeño de la jornada, incluso cuando los precios de las materias primas, que normalmente respaldan a la divisa, deberían en teoría brindarle soporte.
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