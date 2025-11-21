Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)

Nvidia ha sido durante mucho tiempo uno de los actores más importantes en el mundo de la inteligencia artificial. La compañía, que comenzó en el mercado de los videojuegos, ahora representa una parte significativa de la infraestructura informática global que impulsa los últimos modelos generativos, así como soluciones utilizadas en la ciencia y la industria. Sus chips alimentan centros de datos, laboratorios de investigación y empresas que desarrollan sistemas avanzados de IA.

Los resultados financieros más recientes correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2026 confirman que la demanda de aceleradores de IA continúa creciendo. El segmento de centros de datos no solo ha reforzado su liderazgo, sino que también ha demostrado la capacidad de Nvidia para escalar operaciones sin comprometer la calidad y el rendimiento. Al mismo tiempo, la compañía está desarrollando ecosistemas tecnológicos completos, incluidos software, redes y plataformas que permiten la creación y el entrenamiento de modelos complejos a gran escala.

Este informe analiza los datos trimestrales más recientes, revisa los avances en cada una de las áreas clave del negocio y destaca los principales factores que pueden influir en el futuro de la compañía. Antes de adoptar una perspectiva más amplia, comencemos con las cifras financieras clave del tercer trimestre del año fiscal 2026.

Resultados sobresalientes del tercer trimestre de 2026

Nvidia volvió a demostrar su papel crucial en el desarrollo de la IA al registrar ingresos de 57 mil millones de USD en el tercer trimestre de 2026. Esto representa un alza del 22% respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del 62%. Un avance de esta magnitud no se explica solo por la escala; evidencia claramente la posición dominante de Nvidia en la transformación digital global.

El margen bruto se mantiene muy elevado, en torno al 73.4%. A pesar de fuertes inversiones en investigación, desarrollo y expansión operativa, la compañía convierte de manera eficiente sus ingresos en beneficios. Los gastos operativos, incluidos I+D y administración, alcanzaron 5.839 mil millones de USD, mientras que el beneficio operativo sumó 36 mil millones de USD. En términos netos, Nvidia generó casi 32 mil millones de USD, equivalentes a un beneficio por acción de 1.30 USD. Este resultado superó las expectativas del mercado y demuestra la capacidad de la empresa para generar flujos de caja sólidos incluso en un entorno macroeconómico incierto.

El principal motor de crecimiento continúa siendo el segmento de centros de datos, con ingresos récord de 51.2 mil millones de USD. Este desempeño responde no solo a una mayor demanda, sino también a la arquitectura innovadora de GPU Blackwell, que combina alto rendimiento con eficiencia energética, así como a alianzas estratégicas con actores clave de las industrias de la nube y la IA. Esto consolida la posición de Nvidia como pilar fundamental de la infraestructura global de IA. El segmento de videojuegos también mantiene una posición sólida, con ingresos de 4.3 mil millones de USD, reflejando un modelo de negocio equilibrado que combina la innovación de consumo con el negocio central de centros de datos.

Para el próximo trimestre, Nvidia prevé ingresos cercanos a 65 mil millones de USD manteniendo márgenes elevados, lo que demuestra no solo su ambición por sostener su liderazgo, sino también por reforzarlo.

El éxito de la compañía no se basa únicamente en los resultados recientes. El análisis de los últimos años muestra un desempeño consistentemente superior a las expectativas del mercado, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Antes del tercer trimestre de 2026, las proyecciones apuntaban a ingresos de aproximadamente 55.2 mil millones de USD y un BPA de 1.26 USD; los resultados reales superaron estas estimaciones. Esta consistencia refleja el crecimiento estable y sostenible de la empresa, así como su capacidad para operar de manera eficaz en un sector tecnológico que evoluciona rápidamente. Esto fortalece la confianza de los inversores y reafirma el papel de Nvidia como uno de los pilares de la revolución tecnológica global.

Los datos financieros trimestrales confirman el impresionante ritmo de crecimiento de la compañía. Los ingresos han aumentado de forma dinámica desde 2023, alcanzando niveles récord. Los beneficios netos también se acercan a los 32 mil millones de USD. La estabilidad y elevación de los márgenes operativos y netos indican un control de costos eficaz y una eficiencia operativa sólida.

El EBITDA está creciendo rápidamente, superando los 37 mil millones de USD en el tercer trimestre de 2026. La rentabilidad sobre el capital invertido se mantiene por encima del 80%, lo que indica una eficiencia excepcional en la gestión de recursos. Un costo de capital relativamente bajo refuerza una posición competitiva sólida y la capacidad de generar valor para los accionistas. Esta combinación de crecimiento, rentabilidad y gestión eficiente constituye una base firme para un mayor desarrollo y para reforzar el liderazgo de la compañía dentro del sector.

Nvidia refuerza constantemente su posición, principalmente gracias al rápido crecimiento del segmento de centros de datos. Desde principios de 2024, los ingresos en esta área han aumentado a un ritmo impresionante, registrando incrementos interanuales de varios cientos de puntos porcentuales en trimestres consecutivos. Este segmento genera la mayor parte de los ingresos de la compañía y se prevé que crezca hasta superar los 56 mil millones de USD para finales de 2026.

El segmento de videojuegos, aunque más volátil, se está recuperando de las caídas registradas a principios de 2024 y continúa contribuyendo de forma significativa, con ingresos proyectados en torno a 4 mil millones de USD para finales de 2026. El segmento automotriz también está creciendo de manera constante, pasando de poco menos de 300 millones de USD a más de 680 millones de USD, con fluctuaciones que reflejan un aumento del interés y de la inversión. Otras áreas, como OEM y otros, aunque de menor tamaño, también muestran un crecimiento sólido y una importancia creciente para las operaciones generales. En conjunto, estas tendencias demuestran la diversificación efectiva de los ingresos de Nvidia, reforzando su liderazgo en la transformación digital y la inteligencia artificial.

Resumen de valoración

Analizamos la valoración de Nvidia utilizando el método de flujo de caja descontado (DCF). Es importante enfatizar que este análisis tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento de inversión ni una previsión exacta del precio de la acción.

Nuestras proyecciones asumen una tasa media anual de crecimiento de ingresos en doble dígito, estimada en alrededor del 40% al 60% durante los próximos años. En los años posteriores, la tasa de crecimiento de ingresos disminuirá gradualmente debido a la saturación del mercado y al aumento de la competencia.

La arquitectura Blackwell GPU se está convirtiendo en un elemento clave de la estrategia de Nvidia para los próximos años. Los chips más recientes han generado un enorme interés, superando significativamente las expectativas iniciales de la compañía. Blackwell impulsa el auge global del hardware de IA gracias a su rendimiento excepcional y su papel en el entrenamiento y despliegue de los modelos de IA más avanzados. Es esta arquitectura la que ayuda a Nvidia a mantener una posición dominante en el segmento de centros de datos y de chips avanzados, lo que alimenta aún más su crecimiento dinámico.

Nuestra valoración también incorpora un costo promedio ponderado de capital (WACC) estimado en alrededor del 10%, en línea con las condiciones actuales del mercado y las particularidades del sector tecnológico. Nvidia mantiene un nivel moderado de deuda, gestionado de manera eficaz, por lo que el costo de la deuda tiene un impacto limitado pero significativo en el costo total del capital. Asumimos una tasa de crecimiento a perpetuidad del 2%, mientras que otros parámetros se basan en promedios de los últimos cinco años.

Con base en estos supuestos, la valoración de Nvidia se sitúa en aproximadamente 313 USD por acción, lo que indica un potencial de alza de alrededor del 78% en comparación con el precio de mercado actual, cercano a 175 USD. La valoración actual puede no reflejar totalmente el valor y las perspectivas de crecimiento de la compañía. Nvidia se enfrenta a la oportunidad de una expansión dinámica adicional, impulsada por la creciente demanda de soluciones de IA de última generación, centros de datos y productos para videojuegos, así como por la adopción global de sucesivas generaciones de la arquitectura Blackwell.

__________

