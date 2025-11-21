Leer más
12:10 · 21 de noviembre de 2025

El PMI de EE. UU. supera ligeramente las expectativas; el EUR/USD sin reacción 📌

Conclusiones clave
EUR/USD
Divisas
-
-
Conclusiones clave
  • Datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido

Estados Unidos – Datos de PMI de noviembre:

S&P Global Services PMI: actual 55.0; previsión 54.6; anterior 54.8
S&P Global Manufacturing PMI: actual 51.9; previsión 52.0; anterior 52.5
S&P Global Composite PMI: actual 54.8; previsión 54.5; anterior 54.6

Los datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido: el sector manufacturero cayó a 51.9 (frente a 52.0 esperado y 52.5 previo), mientras que el índice compuesto se mantuvo firme en 54.8 (54.6 previo). Chris Williamson, de S&P Global, señaló que estas cifras apuntan a un crecimiento anualizado del PIB cercano al 2,5% en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de la producción tanto en manufacturas como en servicios y por una mayor confianza empresarial. Sin embargo, advirtió que la desaceleración de los nuevos pedidos y un nivel récord de inventarios no vendidos sugieren posibles señales de debilidad futura en el sector manufacturero, mientras que el aumento de los precios de insumos y productos —parcialmente asociado a los aranceles— y la cautela en las contrataciones siguen siendo focos de preocupación para los responsables de política monetaria centrados en la inflación.

Accede a herramientas avanzadas para seguir los datos macro en tiempo real. Abre tu cuenta en XTB y opera con información profesional desde xStation.
https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh

21 de noviembre de 2025, 15:54

Resumen diario: fuerte caída en el mercado cripto; recorte de la Fed en diciembre
21 de noviembre de 2025, 15:29

Tres mercados a seguir la próxima semana (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:24

Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
21 de noviembre de 2025, 13:16

Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.