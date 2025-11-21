El PMI de EE. UU. supera ligeramente las expectativas; el EUR/USD sin reacción 📌

- Datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido
Estados Unidos – Datos de PMI de noviembre:
S&P Global Services PMI: actual 55.0; previsión 54.6; anterior 54.8
S&P Global Manufacturing PMI: actual 51.9; previsión 52.0; anterior 52.5
S&P Global Composite PMI: actual 54.8; previsión 54.5; anterior 54.6
Los datos preliminares de PMI en Estados Unidos mostraron un panorama generalmente sólido: el sector manufacturero cayó a 51.9 (frente a 52.0 esperado y 52.5 previo), mientras que el índice compuesto se mantuvo firme en 54.8 (54.6 previo). Chris Williamson, de S&P Global, señaló que estas cifras apuntan a un crecimiento anualizado del PIB cercano al 2,5% en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de la producción tanto en manufacturas como en servicios y por una mayor confianza empresarial. Sin embargo, advirtió que la desaceleración de los nuevos pedidos y un nivel récord de inventarios no vendidos sugieren posibles señales de debilidad futura en el sector manufacturero, mientras que el aumento de los precios de insumos y productos —parcialmente asociado a los aranceles— y la cautela en las contrataciones siguen siendo focos de preocupación para los responsables de política monetaria centrados en la inflación.
