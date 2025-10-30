Acciones de Chipotle caen 13% tras recorte de previsión de ventas

A pesar del entorno adverso, la cadena prevé abrir hasta 370 nuevos locales en 2026, incluyendo su expansión internacional.

El tráfico de clientes jóvenes y de ingresos medios ha disminuido, afectado por inflación, desempleo y deudas estudiantiles.

Las acciones de Chipotle cayeron un 13% tras una reducción en la previsión de ventas comparables para 2025.

Chipotle decepciona: acciones caen 13% tras recorte de proyecciones de ventas para 2025

Las acciones de Chipotle Mexican Grill se desplomaron un 13% tras el cierre del mercado el miércoles, luego de que la compañía recortara su previsión de ventas en tiendas comparables por tercer trimestre consecutivo. La cadena de burritos, que había superado al sector en 2024, ahora enfrenta una desaceleración del consumo, incluso entre sus clientes habituales de mayores ingresos.

Ventas bajo presión y tráfico en descenso

Chipotle reportó ingresos trimestrales de 3.000 millones de dólares, por debajo de los 3.030 millones esperados por analistas, según datos de LSEG. Aunque logró una ganancia neta de 382,1 millones de dólares (29 centavos por acción), en línea con las expectativas, el tráfico de clientes cayó un 0,8%, marcando el tercer trimestre consecutivo de descenso.

Resultados destacados del trimestre:

Ingresos : $3.000 millones (vs. $3.030 millones esperados)

Ganancia por acción : $0,29 (ajustada)

Ganancia neta : $382,1 millones

Crecimiento de ventas comparables: +0,3% (impulsado por ticket promedio, no por tráfico)

Cambios en la previsión para 2025

Chipotle proyecta ahora que sus ventas comparables caerán en un dígito bajo durante el año fiscal 2025, lo que representa una revisión a la baja respecto a las proyecciones de febrero, cuando se esperaba un crecimiento modesto.

“Estamos enfrentando presiones macroeconómicas persistentes”, reconoció el CEO Scott Boatwright, señalando que el grupo de clientes de entre 25 y 35 años está especialmente afectado por el desempleo, el retorno de los pagos de préstamos estudiantiles y la inflación.

Boatwright también destacó que no están perdiendo a estos consumidores, sino que simplemente están reduciendo la frecuencia de sus visitas.

Impacto del entorno económico

Aunque Chipotle había logrado mantenerse al margen de las dificultades de otras cadenas de comida rápida en 2024 —gracias a su enfoque en consumidores de mayores ingresos—, ahora observa que los consumidores con ingresos menores a $100.000 anuales, que representan el 40% de su clientela, están gastando menos en comer fuera.

Este fenómeno refleja una tendencia más amplia de desaceleración del consumo en EE. UU., algo que también ha afectado a otras compañías del sector.

Estrategias para revertir la tendencia

A pesar del contexto, Chipotle no planea implementar descuentos masivos. En su lugar, la compañía se enfocará en:

Mejorar la ejecución en los restaurantes

Aumentar la inversión en marketing

Potenciar la experiencia digital

Lanzar nuevas propuestas en su menú (como la carne asada y el chimichurri rojo)

Según el CFO Adam Rymer, si bien estas iniciativas dieron algunos resultados positivos, las tendencias subyacentes siguen siendo preocupantes.

Plan de expansión global para 2026

Lejos de frenar su crecimiento, Chipotle mantiene ambiciones claras para el futuro: en 2026, la empresa proyecta abrir entre 350 y 370 nuevos restaurantes, incluyendo 10 a 15 locales internacionales.

Para ello, ya ha firmado acuerdos estratégicos con:

SPC Group , cadena coreana

Operadores regionales en Oriente Medio y Latinoamérica

Estas alianzas buscan capitalizar el posicionamiento global de la marca y diversificar sus fuentes de ingresos.

Conclusión

La caída del 13% en las acciones de Chipotle refleja un ajuste de expectativas en medio de un entorno macroeconómico desafiante. Aunque la marca aún mantiene fundamentos sólidos y planes de crecimiento ambiciosos, su desafío inmediato está en recuperar el tráfico de clientes jóvenes y de clase media, sin sacrificar márgenes ni calidad de servicio.