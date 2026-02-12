Apertura en EE.UU.: Cisco Systems cae 10% tras resultados

La sesión de Apertura americana muestra un inicio mixto en los principales índices. El NASDAQ 100 opera a la baja, mientras el S&P 500 y el US30 avanzan levemente. Entre los mayores avances destacan Howmet Aerospace (actor relevante en la cadena aeroespacial), junto con Eli Lilly, Walmart, Micron y Exelon.

El sector software continúa bajo presión vendedora y el ajuste en hardware está liderado por Cisco Systems, que retrocede 10% tras presentar resultados, en un movimiento asociado principalmente a su proyección. En el frente macro, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a 227 mil (vs. 223 mil esperados). Las ventas de viviendas en EE.UU. sorprendieron negativamente, cayendo -8,4% mensual (vs. -4,6% esperado), tras un aumento previo de +5,1%.

US100 (Intervalo D1)

Fuente: xStation5

Las acciones estadounidenses retroceden en servicios IT, entretenimiento, software y servicios de comunicación. Shopify y Cisco figuran entre los principales rezagados. En contraste, los sectores defensa y real estate muestran desempeño positivo.

Fuente: xStation5

Cisco Systems tras resultados (2T fiscal 2026): aceleración operativa con proyecciones que moderan expectativas

Cisco reportó un segundo trimestre fiscal sólido (periodo finalizado el 24 de enero de 2026). Ingresos y utilidades crecieron a doble dígito y superaron el rango superior de su propia proyección, además de evidenciar una clara aceleración en órdenes vinculadas a infraestructura de IA provenientes de proveedores de nube a gran escala. Sin embargo, pese a cifras robustas, la acción cayó en las operaciones posteriores al cierre (aftermarket), lo que sugiere que parte del mercado está ponderando el entorno macro y el sentimiento general más que la calidad puntual del trimestre.

Principales cifras del trimestre

Ingresos récord: 15.300 millones USD (+10% interanual)

BPA No GAAP: 1,04 USD (+11% interanual; consenso 1,02 USD)

Margen bruto No GAAP: 67,5%

Margen operativo No GAAP: 34,6%

Órdenes de productos: +18% interanual

Órdenes de networking: acelerando sobre +20% interanual

Networking vuelve a ser el motor estructural y no solo un estabilizador

Tras varios trimestres de desempeño más moderado, el segmento de networking retoma protagonismo como principal impulsor de crecimiento, con ingresos creciendo 21% interanual. La administración destacó el inicio de un ciclo multianual de renovación de redes campus, lo que mejora visibilidad de demanda corporativa y reduce el riesgo de picos aislados de un solo trimestre.

Infraestructura de IA: la cifra estratégica

El dato más relevante fue el volumen de órdenes por 2.100 millones USD en infraestructura de IA provenientes de proveedores de nube a gran escala durante el trimestre. La compañía proyecta que este flujo supere 5.000 millones USD en el ejercicio fiscal 2026. La implicancia es clara: la exposición a IA deja de ser narrativa y comienza a traducirse en volumen relevante, con potencial de sostener crecimiento en los próximos trimestres.

Previsión fiscal 2026: trayectoria estable con riesgo arancelario incorporado

3T fiscal 2026: Ingresos: 15.400–15.600 millones USD BPA No GAAP: 1,02–1,04 USD

Ejercicio fiscal 2026: Ingresos: 61.200–61.700 millones USD BPA No GAAP: 4,13–4,17 USD



La guía de BPA incorpora el impacto estimado de aranceles bajo la actual política comercial.

¿Por qué el mercado no premia el “beat”?

Las caídas posteriores a resultados, incluso tras superar expectativas, no son inusuales en mega caps tecnológicas maduras. Parte de la reacción puede vincularse al entorno macro (preocupaciones por desaceleración, costos de financiamiento y cautela en capex). Adicionalmente, los ingresos por servicios retrocedieron 1% interanual, mientras el crecimiento proviene principalmente del segmento de productos. El mercado parece evaluar la ciclicidad implícita y la sostenibilidad de la demanda hyperscaler más que el trimestre puntual.

Hacia adelante, el foco estará en mantener crecimiento de órdenes a doble dígito, confirmar que la infraestructura de IA representa una demanda recurrente y no una ola puntual, y proteger márgenes ante mayor competencia en soluciones de “AI fabric” y eventuales fricciones comerciales.

Gráficos de Cisco Systems y Netflix (D1)



Fuente: xStation5

Fuente: xStation5