Acciones de computación cuántica se disparan tras modelos de IA open-source de Nvidia

Las acciones de computación cuántica están protagonizando un fuerte regreso, atrayendo nuevamente la atención de los inversionistas a nivel global. El último rally no es solo especulativo, sino que está impulsado por avances tecnológicos concretos y una mejora en el sentimiento macroeconómico.

En particular, el avance de Nvidia al combinar inteligencia artificial con sistemas cuánticos ha cambiado las expectativas sobre la velocidad con la que el sector podría volverse comercialmente viable. Como resultado, el capital está regresando a una de las áreas más innovadoras del mercado tecnológico.

Acciones cuánticas se disparan con fuerza

Las principales compañías cuánticas en EE. UU. registraron ganancias de doble dígito:

IonQ (IONQ.US)

D-Wave (QBTS.US)

Rigetti (RGTI.US)

Quantum Computing Inc. (QUBT.US)

El impulso continuó en el premarket:

QBTS +8%, IONQ +4,6%, QUBT +3,7%, RGTI +5%

El rally coincidió con el Día Mundial de la Computación Cuántica, aumentando la visibilidad y el interés de los inversionistas en el sector.

Avance de Nvidia: catalizador clave

El principal detonante fue el lanzamiento por parte de Nvidia de un nuevo sistema de IA open-source diseñado para computación cuántica.

La familia de modelos NVIDIA Ising se enfoca en resolver dos grandes cuellos de botella del sector:

Corrección de errores

Calibración de sistemas

Mejoras clave en rendimiento:

Hasta 2,5 veces más rápido en decodificación de errores

en decodificación de errores Hasta 3 veces mayor precisión

Jensen Huang destacó que la IA podría convertirse en el “sistema operativo” de las máquinas cuánticas, permitiendo sistemas escalables y confiables.

La solución incluye:

Ising Calibration : reduce el tiempo de calibración de días a horas

: reduce el tiempo de calibración de días a horas Ising Decoding: optimizado para velocidad o precisión

La tecnología ya está siendo adoptada por actores relevantes como:

Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab

Cornell University, Sandia Labs, University of Chicago

Efecto global y contexto de mercado

La noticia impulsó inicialmente a las acciones cuánticas en Asia:

Axgate e ICTK en Corea del Sur alcanzaron límites de +30%

e en Corea del Sur alcanzaron límites de +30% QuantumCTek y GuoChuang Software en China subieron más de +8%

y en China subieron más de +8% Fixstars en Japón avanzó cerca de +8%

El movimiento también se vio reforzado por una mejora en el sentimiento global de riesgo, vinculada al renovado optimismo sobre las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

La combinación de factores macro positivos y avances tecnológicos generó un fuerte flujo de capital hacia el sector.

¿Por qué los inversionistas están atentos?

Se proyecta que el mercado de computación cuántica crezca desde aproximadamente $1,7 mil millones actualmente hasta más de $11 mil millones en 2030.

Los sistemas cuánticos podrían resolver problemas complejos de forma exponencialmente más rápida que los computadores tradicionales, con implicaciones en:

Criptografía

Seguridad de datos

Simulaciones avanzadas

Esto abre oportunidades, pero también riesgos importantes, especialmente en torno al futuro de la encriptación y la protección de datos sensibles.

El rally actual refleja un cambio desde una narrativa puramente especulativa hacia un optimismo respaldado por avances tecnológicos. El movimiento de Nvidia sugiere que la computación cuántica podría alcanzar aplicaciones prácticas antes de lo esperado. Sin embargo, el sector sigue siendo de alto riesgo y en una etapa temprana, por lo que la volatilidad probablemente se mantenga elevada pese al fuerte impulso.



Fuente: xStation5