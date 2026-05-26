Micron alcanza por primera vez en la historia una capitalización bursátil de US$1 billón

Micron Technology (MU.US) cruzó este martes por primera vez en su historia el umbral de 1 billón de dólares de capitalización bursátil, marcando un hito que pocas compañías de semiconductores en el mundo han alcanzado. La acción sube cerca del 18% en la sesión, tocando un máximo histórico de 891.22 dólares, impulsada por una nota de UBS que triplicó prácticamente su precio objetivo de 535 a 1.625 dólares y que proyecta que la compañía podría valer 1.8 billones en los próximos doce meses, una capitalización mayor que la de Meta, Tesla o Berkshire Hathaway en la actualidad. El catalizador adicional fue una declaración de un ejecutivo de Huawei sobre un posible avance en diseño de chips que generó un rally generalizado en el sector de semiconductores.

El argumento de UBS

UBS lleva con calificación de Compra en Micron desde principios de 2020, y su revisión de hoy es la más agresiva que ha realizado sobre cualquier compañía del sector en mucho tiempo. La tesis no es simplemente que la inteligencia artificial genera más demanda de memoria, argumento que el mercado ya tiene incorporado, el argumento nuevo es que la naturaleza de esa demanda está cambiando la estructura contractual de la industria de forma permanente.

La revisión señala que los Acuerdos de Largo Plazo (LTAs) ya están firmemente establecidos en la mayor parte de la industria de memoria, y que hasta el 30% de los volúmenes de DDR de la industria podrían quedar pronto bloqueados a precios ligeramente por debajo de los actuales. Eso cambia fundamentalmente el modelo de negocio, porque en lugar de vender en el mercado spot a precios volátiles, Micron intercambia algo de ingresos de corto plazo por visibilidad de demanda y un perfil de ganancias más estable. Los hyperscalers, que necesitan garantizar el suministro de memoria para sus planes de expansión en inteligencia artificial, están dispuestos a firmar contratos multiaño a precios predecibles porque la previsibilidad vale más que el ahorro marginal en el precio unitario.

Las proyecciones de BPA que resultan de ese marco son las más altas que se hayan publicado para Micron, 155 dólares por acción en 2027, 167 en 2028 y 77 en 2029, con un BPA que se mantiene cómodamente por encima de los 100 dólares durante todo el período. El flujo de caja libre acumulado entre 2027 y 2029 alcanzaría más de 400.000 millones de dólares. A los múltiplos normalizados que Arcuri proyecta para una empresa con esa visibilidad de ganancias, el precio de 1.625 dólares implica una revaluación del múltiplo que el mercado le asigna al papel, pasando de tratarlo como un fabricante cíclico de commodities a valorarlo como infraestructura crítica de la era de la IA.

La producción en EE.UU. y el contexto geopolítico

El viernes, Micron anunció que su fábrica en Manassas, Virginia, comenzó a producir DRAM 1-alfa, lo que la empresa describe como la memoria más avanzada jamás fabricada en EE.UU. Ese hito tiene relevancia técnica, porque el nodo 1-alfa es el más pequeño y eficiente en la hoja de ruta de la compañía, y geopolítica, porque Micron sigue siendo el único fabricante estadounidense de DRAM y NAND, un estatus que adquiere mayor importancia estratégica en un entorno de tensión tecnológica entre EE.UU. y China. Trump señaló el viernes que "Micron es grande", contribuyendo al momentum positivo previo al hito de hoy.

La globalidad del rally del martes también tuvo un segundo catalizador, ya que un ejecutivo de Huawei indicó que la compañía china habría logrado un avance potencial en diseño de chips. La noticia generó un rally en todo el sector porque el mercado interpreta los avances en diseño de chips locales en China como señal de que la demanda global de semiconductores sigue siendo robusta y que la rivalidad tecnológica continúa acelerando la inversión en el ecosistema.

El hito

Cruzar el billón de dólares de capitalización no cambia los fundamentos de Micron, pero representa una señal sobre cómo el mercado reposiciona mentalmente a la compañía. Hace un año, Micron era percibida como un fabricante cíclico de commodities que oscilaba entre grandes ganancias en los máximos del ciclo y pérdidas de miles de millones en los valles. En el ciclo de 2023, la compañía reportó pérdidas de 5.8 mil millones de dólares. Hoy el consenso de analistas tiene 39 recomendaciones de Compra de un total de 44, y el debate en Wall Street es qué múltiplo merece una empresa que genera contratos de largo plazo con los hyperscalers más grandes del mundo.

El club del billón en el sector de memoria en Asia tiene dos miembros: Samsung, que lo cruzó en mayo de 2026, y SK Hynix. Micron es ahora el primer fabricante estadounidense en unirse a ese grupo. En el contexto del superciclo de HBM y la escasez estructural de memoria que la demanda de inteligencia artificial ha generado, ese hito es tanto un reflejo del pasado como una señal de las expectativas que el mercado deposita en el futuro del negocio.

Fuente: xStation5.