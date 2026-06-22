🔴 Actualización de oro y plata

- Descubre si el oro y la plata están preparando una nueva fase bajista, analizando los niveles técnicos clave, el impacto del dólar y los factores que podrían llevar a los metales a marcar nuevos mínimos.
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