El empleo de EE. UU. define la semana con AMD, SpaceX y Palantir en escena: los eventos clave de la semana

La semana del 3 al 7 de agosto encadena el informe laboral más relevante del mes, más de una cuarta parte de los resultados del S&P 500 y dos decisiones de política monetaria en América Latina, todo bajo la sombra del "hawkish hold" que la Fed entregó el miércoles previo. El mercado llega buscando su piso, el S&P 500 cerró julio cerca de 2.3% por debajo de su máximo del 2 de junio, después de sesiones de fuerte volatilidad marcadas por las reacciones opuestas de Microsoft y Meta a sus resultados. La pregunta que ordena la semana es si el dato de empleo confirmará una economía que se enfría o una que sigue demasiado caliente para descartar un alza en septiembre.

El informe de empleo llega tras un giro restrictivo de la Fed

El informe de nóminas no agrícolas de julio se publica el viernes 7 a las 08:30 (GMT -4) y es el evento central del calendario. La encuesta de Reuters anticipa un crecimiento de 91.000 empleos y una tasa de desempleo de 4.3%, un leve deterioro frente al 4.2% previo. La lógica del mercado se invirtió respecto de trimestres anteriores, dado el foco de la Fed en la inflación, un dato de empleo significativamente más fuerte reforzaría las apuestas de alza en lugar de celebrarse como señal de fortaleza económica.

Ese sesgo tiene respaldo en los precios, porque tras mantener el rango en 3.50%-3.75% con tres votos disidentes a favor de un incremento, los futuros de tasas descuentan una probabilidad cercana a 64% de un alza en la reunión de septiembre, según datos de LSEG. Kevin Warsh reiteró en su conferencia de prensa su intención de llevar la inflación al objetivo de 2%, sin precisar el camino, y el dato de PCE subyacente de junio, en 3.3% anual, subrayó la distancia que aún separa a la Fed de esa meta. La reducción del guidance que Warsh busca instalar añade un factor: con menos orientación futura, cada publicación económica gana peso como catalizador de volatilidad.

SpaceX estrena reportes en una semana de resultados densa

Más de una cuarta parte del S&P 500 publica resultados esta semana, con un debut que concentra la atención. SpaceX (SPCX.US) entrega su primer reporte trimestral el martes 4 de agosto después del cierre, en su estreno tras la salida a bolsa, y sus números tendrán lectura más allá de la compañía por su capacidad de mover el apetito por riesgo del segmento tecnológico. La acción ya cedió terreno tras el impulso posterior a su IPO, de modo que el reporte funcionará como prueba de la narrativa que sostuvo la valuación.

El calendario incluye nombres de peso en varios sectores. AMD reporta el martes 4 y es referencia directa del complejo de semiconductor, castigado durante julio por temores de sobrecalentamiento en la operativa de inteligencia artificial. Palantir publica el lunes 3, Caterpillar y Booking el martes, Eli Lilly, Novo Nordisk y Disney el miércoles 5, y la semana cierra con Take-Two y Berkshire Hathaway el viernes 7. El sostén del argumento alcista es fundamental: las utilidades del segundo trimestre del índice avanzan a un ritmo de 27.7% interanual sobre base ajustada, según LSEG IBES, lo que ofrece un contrapeso a la compresión de valuaciones que caracterizó el mes.

México y Brasil deciden tasas y la región mide su actividad

La agenda latinoamericana combina dos decisiones de tasa con una batería de datos de precios y actividad. Banxico anuncia el jueves 6 de agosto a las 15:00, con consenso de mantener la tasa en 6.5% tras cerrar su ciclo de recortes. El contexto lo respalda la inflación de julio, que se publica el viernes 7 con previsión de 3.2% anual, un registro que ubicaría al peso mexicano frente a una lectura dentro del rango de tolerancia del banco central. La inflación subyacente, sin embargo, seguiría más firme, con estimación de 3.9% anual, lo que justifica la cautela del comité.

Brasil resuelve el miércoles 5 a las 17:30, con previsión de mantener la Selic en 14.25%, el nivel restrictivo que el Copom ha sostenido en pleno año electoral. La actividad regional entrega señales mixtas en el resto del calendario. Chile publica el lunes 3 su Imacec de junio, con previsión de 0.4% anual desde una contracción de 0.9%, y cierra el viernes 7 con su inflación de julio, estimada en 4.4% anual. Colombia divulga sus minutas de política monetaria el miércoles 5 y su IPP el jueves 6, mientras Perú abre la semana con su inflación de julio, prevista en 4.1% anual.

Agenda económica de la semana

Lunes 3 de agosto:

02:30 Suiza – IPC de julio, previsión -0.1% m/m, anterior 0.0% m/m.

09:45 EE. UU. – PMI industrial de julio, previsión 53.8, anterior 53.9.

10:00 EE. UU. – ISM manufacturero de julio, previsión 54, anterior 53.3.

08:30 Chile – Imacec de junio, previsión 0.4% interanual, anterior -0.9%.

08:00 México – Confianza empresarial de julio, previsión 46.8, anterior 46.3.

Perú – Inflación de julio, previsión 4.1% interanual, anterior 4.0%.

Resultados de Palantir después del cierre.

Martes 4 de agosto:

08:30 EE. UU. – Balanza comercial de junio, previsión -73.500 millones de dólares, anterior -77.600 millones.

10:00 EE. UU. – Vacantes JOLTS de junio, previsión 7.25 millones, anterior 7.594 millones.

09:30 Canadá – PMI industrial de julio, anterior 53.

08:00 México – Confianza del consumidor de julio, previsión 44.1, anterior 43.8.

Resultados de SpaceX y AMD después del cierre. Caterpillar, McDonald's y BP durante la sesión.

Miércoles 5 de agosto:

08:15 EE. UU. – Informe de empleo ADP de julio, previsión 70.000, anterior 98.000.

10:00 EE. UU. – ISM de servicios de julio, previsión 54.3, anterior 54.

17:30 Brasil – Decisión de tasa Selic, previsión 14.25%, anterior 14.25%.

18:00 Colombia – Minutas de la reunión de política monetaria.

Resultados de Eli Lilly, Novo Nordisk, Disney y SanDisk.

Jueves 6 de agosto:

08:30 EE. UU. – Solicitudes semanales de subsidio por desempleo, previsión 201.000, anterior 197.000.

15:00 México – Decisión de tasa de interés de Banxico, previsión 6.5%, anterior 6.5%.

15:00 Colombia – IPP de julio, anterior 3.30%.

14:00 Brasil – Balanza comercial de julio, previsión 9.900 millones de dólares.

Resultados de Rheinmetall, Siemens y Sony.

Viernes 7 de agosto: