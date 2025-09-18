Acuerdo entre Intel y Nvidia🚨

Nvidia (NVDA.US) ha anunciado una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel (INTC.US), adquiriendo acciones a 23,28 dólares, lo que supone un descuento respecto al precio de cierre de ayer. Ambas compañías han afirmado que colaborarán en el diseño de chips para PC y centros de datos, combinando los procesadores Intel con la tecnología gráfica de Nvidia.
Nvidia e Intel colaborarán
La alianza entre Nvidia e Intel marca un hito sin precedentes entre antiguos rivales, que proporciona a Intel apoyo financiero y acceso a soluciones clave del líder del mercado en inteligencia artificial. Tras inversiones previas del gobierno estadounidense y SoftBank, esta medida subraya la necesidad de recaudar fondos para el desarrollo ante la pérdida de cuota de mercado. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, enfatizó que la combinación de plataformas x86 e IA sienta las bases para una "nueva era de la informática". Para Intel, la colaboración representa una oportunidad para competir de forma más eficaz con AMD en el mercado de PC y para posicionarse mejor en el mercado de servidores, donde el dominio de Nvidia ha sido indiscutible hasta ahora.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El mercado está reaccionando con euforia, con las acciones de Intel subiendo un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.