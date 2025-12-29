El 2025 se acerca a su final y, con él, se pone fin a un año histórico para el Ibex 35. El selectivo nacional, que hoy roza los 17.200 puntos, cerrará el ejercicio en máximos, con una subida cercana al 50% que le corona como el índice más rentable del año en Europa. La inteligencia artificial, las tensiones geopolíticas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China han marcado la agenda global, disparando valores clave como Nvidia, Alphabet o los metales preciosos, donde activos como el oro, la plata o el platino han llegado a batir máximos históricos. Pero dentro de España, hay otros factores clave que han llevado al Ibex 35 a coronarse como uno de los grandes selectivos del año. ¿Qué hay detrás del ataque a máximos del índice nacional?

¿Qué ha impulsado al Ibex 35 a alcanzar máximos históricos?

El comportamiento que el Ibex 35 ha mostrado en este 2025 aparece sustentado por varios factores: desde el gran año que ha firmado la banca española, hasta los avances que ha firmado Indra, la compañía estrella del sector defensa nacional, o el propio sector turístico.

Banca

Uno de los factores que ha llevado al Ibex 35 a firmar máximos ha sido el gran comportamiento de la banca española, uno de los sectores con mayor peso dentro del selectivo nacional, que este año ha registrado beneficios récord gracias a los tipos de interés elevados, la fortaleza o el crecimiento económico.

En concreto, se calcula que, de media, la banca española ha conseguido una rentabilidad cercana al 100%, motivada por la ralentización de las bajadas de tipos, unos dividendos atractivos, programas de recompras de acciones y entrada de capital extranjero. En este escenario, el Banco Santander, con una rentabilidad del 121%, se posiciona como la estrella del sector.

Utilities

A pesar del impacto inicial de la irrupción de DeepSeek en la demanda energética, el sector de las utilities se ha visto favorecido por los recortes de tipos, unos altos dividendos, una menor dependencia del comercio mundial y la apreciación del euro, así como por un perfil defensivo. Unido al precio de la energía, que ha ido creciendo en los últimos meses, el sector ha impactado positivamente en el comportamiento del Ibex 35.

Defensa

Dentro del Ibex 35, hay una compañía que ha firmado un 2025 espectacular: Indra. La compañía de defensa ha casi triplicado su valor en este ejercicio por el aumento del gasto en defensa de la OTAN y la expectativa de nuevos contratos de cara a los próximos años, una tendencia que parece que podría mantenerse a pesar de una posible firma de paz en Ucrania. La compañía de Escribano, que hoy cotiza a la baja, cierra el ejercicio con una subida de más del 180% que ha ayudado a impulsar al selectivo nacional a sus máximos.

Acero

ArcelorMittal se ha beneficiado de los aranceles de Estados Unidos y de las perspectivas de reconstrucción en Ucrania. La compañía ha fortalecido su presencia en el mercado norteamericano, clave ante los nuevos aranceles impulsados por la Administración Trump, y permite ofrecer aceros de alta calidad y bajas emisiones integrando producción con sus instalaciones en Texas, un paso estratégico para ganar competitividad. La diversificación geográfica, junto con su apuesta por aceros descarbonizados, le ha permitido aislar parcialmente el impacto de los ciclos y beneficiarse de una mejor valoración en bolsa.

Turismo

España ha recibido un número de turistas récords este año, algo que ha beneficiado principalmente a IAG y Aena, principalmente a la primera, que se ha beneficiado también de la caída en el precio del petróleo, y de la mejora en la actividad económica en el país. El incremento de los ingresos, la eficiencia y la caída en los costes debido al aumento de producción del petróleo han sido catalizadores positivos en el sector, con su consecuente impacto en el Ibex.

Constructoras y Socimis

Los resultados de las constructoras, principalmente en el caso de ACS, han sorprendido por su fortaleza. La cartera de pedidos sigue al alza, y su diversificación le han permitido destacar a nivel global. Un ejemplo de ellos es el beneficio esperado ante la perspectiva de un mayor gasto en infraestructuras de Alemania, y su posición de liderazgo en los centros de datos en Estados Unidos. Otra de las compañías que han cerrado un año histórico ha sido Ferrovial, que se ha visto beneficiada por su entrada en el índice tecnológico americano el Nasdaq 100.

En Socimis, por su parte, seguimos asistiendo a un entorno de bajos tipos de interés, crecimiento en el valor inmobiliario, altos dividendos y una apuesta continuada por los centros de datos.

Los valores rezagados del Ibex 35

El buen comportamiento de estos sectores ha llevado al Ibex 35 a batir sus máximos, pero este impulso hubiera sido aún mayor si Inditex no se hubiera visto perjudicada por la caída de la demanda, el efecto del tipo de cambio y el aumento de costes operativos pese a la bajada en materias primas y transporte. El gigante textil, si bien ha conseguido remontar en las últimas semanas, se ha quedado muy rezagado del comportamiento del selectivo y cierra el ejercicio con una subida del 11%.