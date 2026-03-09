Alemania paga el precio del crudo: el DAX cae con fuerza

- El DAX sufre una caída fuerte tras el salto del petróleo hacia 107 dólares, un nivel muy sensible para Europa.
- El mercado sigue dominado por el miedo a un shock energético y sus efectos sobre Europa.
Los mercados bursátiles europeos reaccionaron con pánico al fuerte repunte de los precios del petróleo, con el crudo cotizando cerca de 107 dólares por barril tras un salto del 15%. El DAX alemán se encuentra entre los mayores perdedores de Europa, ya que la región sigue siendo muy dependiente de las importaciones de petróleo y gas procedentes de Oriente Medio. Dada la fuerte concentración de empresas químicas e industriales dentro del mercado bursátil alemán, parece particularmente vulnerable a los efectos negativos a largo plazo de unos precios de la energía más altos. Alemania también depende en gran medida de otras materias primas transportadas a través del Estrecho de Ormuz.
¿Cómo cotiza hoy el Dax?
El DAX retrocede un 2,6% y cotiza actualmente alrededor de 1.000 puntos por debajo de su EMA de 200 días (línea roja), cayendo aproximadamente un 12% desde sus recientes máximos. En el marco temporal diario, el RSI apunta a condiciones de sobreventa en 26.
Al mismo tiempo, hay señales tempranas de un retorno cauteloso de los compradores, y la vela diaria de hoy ha formado una mecha muy larga. El índice logró mantener la caída cerca del nivel de 23.670.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.