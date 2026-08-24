Alibaba cae tras una emisión de US$10.200 millones: ¿por qué Michael Burry vendió sus acciones?

Alibaba (BABA.US) acaba de transformar el debate alrededor de sus acciones. Hasta hace poco, la principal pregunta era si el crecimiento de su negocio de cloud e inteligencia artificial podría justificar el fuerte aumento de las inversiones. Ahora existe una segunda cuestión: cuánto capital adicional necesitará la compañía para competir en IA y qué parte de ese costo terminarán asumiendo los actuales accionistas.

La empresa anunció una colocación de aproximadamente HK$80.000 millones, equivalentes a US$10.200 millones, una de las mayores ampliaciones de capital realizadas por una compañía cotizada en Hong Kong. Tras el anuncio, las acciones llegaron a perder alrededor de un 10% en Hong Kong, después de que Alibaba fijara el precio de las nuevas acciones en HK$112,70, frente a un cierre previo de HK$123.

La caída no responde únicamente al descuento de la colocación, dado que el mercado está cuestionando el cambio en la política de asignación de capital de Alibaba justo cuando su ofensiva en inteligencia artificial comienza a consumir cantidades crecientes de efectivo.





¿Qué está haciendo Alibaba y por qué necesita US$10.200 millones?

Alibaba emitirá 710 millones de acciones nuevas y destinará la totalidad de los ingresos netos a fortalecer sus capacidades de IA full-stack. Eso incluye centros de datos, capacidad de cómputo, chips, infraestructura cloud y desarrollo de modelos. La operación complementa el plan anunciado anteriormente por la compañía para invertir al menos 380.000 millones de yuanes durante tres años en inteligencia artificial y cloud.

Por escala, ya no estamos ante una inversión secundaria dentro del grupo. Alibaba está intentando reposicionarse desde un gigante del comercio electrónico hacia una de las plataformas de infraestructura de IA más importantes de China. Y los primeros datos operativos justifican parte del optimismo.

El crecimiento de los ingresos externos de su negocio cloud se aceleró hasta aproximadamente 45%, mientras los productos relacionados con IA mantuvieron crecimientos de tres dígitos. Los ingresos de productos vinculados con inteligencia artificial alcanzaron alrededor de 12.400 millones de yuanes durante el trimestre, aproximadamente un 35% de los ingresos externos de cloud. El problema es el precio que Alibaba está pagando para conseguir ese crecimiento.

La inteligencia artificial crece, pero también destruye caja a corto plazo

Durante el trimestre terminado en junio, el CapEx aumentó 75% hasta 67.700 millones de yuanes. Al mismo tiempo, el beneficio cayó aproximadamente un 75% interanual. Además, el flujo de caja libre registró una salida cercana a 44.700 millones de yuanes, frente a una salida de 18.800 millones un año antes. Este deterioro explica buena parte de la reacción del mercado.

Alibaba puede demostrar que existe demanda por su infraestructura de IA. Lo que todavía tiene que demostrar es que el retorno económico generado por esa infraestructura terminará siendo superior al enorme volumen de capital necesario para construirla. La propia dirección ha defendido que los servidores pueden alcanzar su punto de equilibrio aproximadamente en tres años y generar flujo de caja positivo posteriormente durante su vida útil. Ese argumento será uno de los principales indicadores que los inversionistas tendrán que contrastar durante los próximos trimestres. Si el crecimiento de cloud continúa acelerándose y el flujo de caja comienza a recuperarse, la ampliación de capital podría terminar siendo vista como una inversión estratégica realizada antes de una expansión mucho mayor. Si el gasto continúa aumentando sin una mejora equivalente en rentabilidad, las dudas sobre la estrategia serán mucho más difíciles de contener.

La dilución explica parte de la caída, pero no toda

Las nuevas acciones aumentarán el número de títulos en circulación aproximadamente un 3,6%-3,7%. En términos puramente matemáticos, eso reduce la participación económica de los accionistas existentes. Sin embargo, una caída cercana al 10% implica que el mercado está descontando algo más que esa dilución inmediata. El mensaje es que existe incertidumbre sobre el retorno del capital nuevo.

La emisión fue además fijada con un descuento de alrededor del 8,4% respecto del cierre anterior en Hong Kong, creando una referencia de precio inmediatamente inferior para las acciones existentes. Pero hubo una señal positiva, la demanda institucional habría alcanzado casi tres veces el tamaño de la oferta. Fondos tradicionales e inversionistas soberanos participaron en la operación, mostrando que existe interés por financiar la estrategia de IA de Alibaba incluso después de la corrección. El presidente Joe Tsai y el CEO Eddie Wu también compraron acciones después de la colocación, por aproximadamente HK$80 millones y HK$40 millones respectivamente.

Es decir, el mercado está dividido. Hay preocupación por la dilución, pero también compradores dispuestos a respaldar la inversión a largo plazo.

Michael Burry cambia completamente su tesis sobre Alibaba

La reacción de Michael Burry resulta especialmente llamativa porque apenas unos meses antes su posición era prácticamente la contraria. En junio, Burry había aumentado su inversión en Alibaba a alrededor de US$111,90 por acción y describía a la compañía como una de las empresas más avanzadas de China en estrategia de inteligencia artificial. También valoraba positivamente las recompras de acciones, precisamente porque reducían el número de títulos en circulación y aumentaban la participación económica de los accionistas restantes.

Ahora la situación ha cambiado y Burry reveló que trasladó su posición en Alibaba hacia JD.com y afirmó que ya no planea regresar en el corto plazo. El elemento central de su crítica es la emisión de acciones, porque desde su perspectiva, el problema no es necesariamente que Alibaba invierta en inteligencia artificial. El problema es financiar inversiones cada vez mayores mediante capital nuevo mientras el retorno sobre el capital invertido (ROIC) corre el riesgo de continuar deteriorándose.

Burry llegó a señalar que las acciones tendrían que caer aproximadamente 50% desde los niveles actuales para volver a despertar su interés. Eso representa un giro radical frente a su postura de apenas unos meses atrás.

De recomprar acciones a emitirlas: el cambio que preocupa al mercado

Hasta hace poco, una parte importante de la tesis alcista sobre Alibaba descansaba en sus recompras de acciones. Si una empresa genera abundante efectivo y considera que sus acciones están infravaloradas, recomprarlas puede aumentar el valor por acción para quienes permanecen invertidos. Una ampliación de capital genera exactamente el efecto contrario.

Alibaba está pasando de utilizar capital para reducir su número de acciones a crear nuevas acciones para financiar crecimiento. La decisión puede tener sentido si cada dólar invertido en IA genera retornos suficientemente elevados. De hecho, obtener capital mediante acciones también evita aumentar excesivamente el endeudamiento en un momento en que construir centros de datos resulta cada vez más caro. Pero el umbral de rentabilidad cambia.

Ahora Alibaba tiene que demostrar que los retornos de sus inversiones superarán no solo su costo financiero, sino también el costo económico de haber diluido a los propietarios actuales.

¿Está Alibaba barata después de la caída?

Las acciones de Alibaba cayeron cerca de 0.8% en la jornada de hoy, en lo que va del año ya acumula una caída de 19.8%. Fuente: xStation5.

Alibaba mantiene activos difíciles de replicar: una enorme base de usuarios, uno de los principales negocios de comercio electrónico de China, infraestructura cloud, modelos de IA propios y capacidad financiera para invertir a una escala que pocas compañías chinas pueden igualar. Además, el crecimiento de cloud y de los ingresos relacionados con IA muestra que el gasto está produciendo crecimiento real. Pero el mercado ya no parece dispuesto a valorar únicamente ese crecimiento.

Los próximos resultados tendrán que mostrar tres cosas: expansión sostenida de cloud, recuperación progresiva del flujo de caja y estabilización del retorno sobre el capital invertido. Si esas variables mejoran, la corrección actual podría terminar siendo interpretada como el costo inicial de construir una plataforma de IA mucho mayor. Si no mejoran, la preocupación de Burry adquirirá más peso: Alibaba podría estar transformando un negocio históricamente generador de efectivo en una compañía cada vez más intensiva en capital.

Alibaba entra en una nueva fase

Alibaba ha decidido priorizar su posición competitiva en inteligencia artificial incluso a costa de beneficios, flujo de caja y dilución a corto plazo. El mercado deberá decidir ahora si ese sacrificio merece la pena.

El caso alcista sigue apoyándose en el fuerte crecimiento de cloud, la expansión de los ingresos relacionados con IA y la posibilidad de que Alibaba se convierta en uno de los grandes proveedores de infraestructura tecnológica de China.

El caso bajista también se ha vuelto más evidente: mayor CapEx, menores beneficios, flujo de caja negativo y nuevas emisiones podrían reducir progresivamente el retorno económico para los accionistas.

La caída de la acción no significa que el mercado haya rechazado la estrategia de inteligencia artificial de Alibaba. Significa que ahora exige pruebas de que esa estrategia puede generar retornos superiores al enorme capital necesario para financiarla.