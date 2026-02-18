Amazon pierde US$463.000 millones en 9 sesiones tras anunciar capex récord de US$200.000 millones

Durante la primera mitad de febrero de 2026, Amazon.com, Inc. protagonizó una de las correcciones más severas de su historia reciente. La acción acumuló nueve jornadas consecutivas de pérdidas, igualando la racha negativa registrada en julio de 2006, y entró técnicamente en territorio bajista tras retroceder 18,2% desde sus máximos recientes.

En términos de valoración, el ajuste eliminó cerca de US$463.000 millones en capitalización bursátil en apenas una semana y media, reflejando una rápida recalibración de expectativas por parte del mercado.

Según datos de mercado recopilados por XTB Research, la presión vendedora se intensificó especialmente en las sesiones del 5 y 6 de febrero, cuando el volumen de negociación superó ampliamente el promedio mensual, evidenciando salida institucional.

Fecha Precio de cierre (USD) Cambio diario (%) Volumen de Negociación 2 de febrero, 2026 242.96 +1.53% 37.55M 3 de febrero, 2026 238.62 -1.79% 53.83M 4 de febrero, 2026 232.99 -2.36% 51.30M 5 de febrero, 2026 222.69 -4.42% 103.51M 6 de febrero, 2026 210.32 -5.55% 179.21M 9 de febrero, 2026 208.72 -0.76% 91.18M 10 de febrero, 2026 206.96 -0.84% 67.18M 11 de febrero, 2026 204.08 -1.39% 65.55M 12 de febrero, 2026 199.60 -2.20% 83.98M 13 de febrero, 2026 198.79 -0.41% 66.32M

Fuente: Datos de mercado AMZN, XTB Research.

Capex récord: el detonante principal

El factor que desencadenó la corrección fue el anuncio de un presupuesto de inversión (capex) de US$200.000 millones para 2026. La cifra implica un incremento del 60% respecto a 2025 y supera en US$50.000 millones las estimaciones del consenso de Wall Street.

La magnitud del plan sorprendió al mercado en un entorno donde la disciplina financiera vuelve a ser prioritaria. Más aún considerando que el flujo de caja libre de la compañía se contrajo 71% durante 2025, lo que reduce el margen de maniobra para absorber ciclos de inversión intensiva sin recurrir a mayor endeudamiento.

El gasto se concentrará en tres ejes estratégicos:

Expansión masiva de infraestructura de Inteligencia Artificial (centros de datos y GPUs).

Desarrollo de chips propios, incluyendo los procesadores Trainium3.

Despliegue del Proyecto Kuiper, con más de 7.700 satélites para competir en internet satelital.

El mercado interpretó el anuncio no como una señal de debilidad estructural, sino como una aceleración agresiva del ciclo inversor en un momento macroeconómico más exigente.

AWS pierde dinamismo relativo en la carrera por la IA

El negocio de nube también enfrenta mayor presión competitiva. Amazon Web Services (AWS) registró ingresos por US$35.600 millones en el cuarto trimestre, con un crecimiento interanual de 24%.

Sin embargo, el ritmo es inferior al de Microsoft Azure (39%) y Google Cloud (48%), perteneciente a Alphabet Inc.. La cuota de mercado de AWS descendió hasta el 28%, obligando a la compañía a intensificar inversiones para sostener su liderazgo en infraestructura de inteligencia artificial.

Esta combinación (menor crecimiento relativo y mayor capex) incrementó la sensibilidad del mercado frente a los retornos esperados de estas inversiones.

Reestructuración en retail y presión sobre márgenes

En el segmento minorista, Amazon anunció el cierre de todas las tiendas físicas Amazon Fresh y Amazon Go, asumiendo un cargo por deterioro de US$610 millones.

El foco estratégico se traslada hacia un modelo de megatiendas con el que busca competir más directamente con Walmart.

Adicionalmente, el agotamiento de inventarios importados antes de los aranceles aplicados en 2025 está obligando a trasladar mayores costos al consumidor final, lo que podría afectar la demanda y comprimir márgenes en un contexto de desaceleración del gasto discrecional.

Perspectiva de inversión y lectura estratégica

La corrección de Amazon responde principalmente a una recalibración de expectativas más que a un deterioro estructural del modelo de negocio. El mercado está descontando un período prolongado de inversión intensiva, menor generación de caja en el corto plazo y retornos diferidos hacia el mediano plazo.

Desde una óptica estratégica, el plan de US$200.000 millones posiciona a la compañía en el centro de la infraestructura global de inteligencia artificial, pero incrementa el riesgo de ejecución y la dependencia de que el ciclo de adopción tecnológica justifique el despliegue de capital. En términos técnicos, la pérdida cercana al 20% en pocas sesiones refleja un ajuste violento en múltiplos más que un colapso operativo.

El sentimiento actual es de cautela. El mercado exige evidencia concreta de que esta fase de expansión agresiva se traducirá en retornos sostenibles sobre el capital invertido. Si Amazon logra demostrar que el capex se convierte en crecimiento estructural rentable, el castigo reciente podría interpretarse retrospectivamente como una fase de transición. De lo contrario, la presión sobre valoración y flujo de caja podría extenderse durante los próximos trimestres.