Chubb se convierte en el asegurador clave del petróleo mundial

El gigante asegurador estadounidense Chubb ha sido designado como asegurador principal en un programa respaldado por la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), cuyo objetivo es restaurar el transporte marítimo comercial a través del Estrecho de Ormuz en medio de los elevados riesgos vinculados a la guerra con Irán. El programa incluye un mecanismo de reaseguro de hasta 20.000 millones de dólares destinado a cubrir posibles daños relacionados con la guerra.

El programa de seguros cubre cascos de barcos, maquinaria y carga transportada, así como daños medioambientales, incluidos los costes de limpieza de posibles vertidos de petróleo. Chubb proporcionará seguros directos a los armadores y coordinará la información relacionada con los buques y la carga que transiten por la región.

así como daños medioambientales, incluidos los costes de limpieza de posibles vertidos de petróleo. Chubb proporcionará seguros directos a los armadores y coordinará la información relacionada con los buques y la carga que transiten por la región. La iniciativa pretende reducir la parálisis del transporte marítimo regional. En condiciones normales, alrededor de 15 millones de barriles de crudo y unos 5 millones de barriles de productos refinados pasan diariamente por el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde el estallido del conflicto, el tráfico de petroleros ha disminuido significativamente debido al riesgo de ataques.

En condiciones normales, alrededor de 15 millones de barriles de crudo y unos 5 millones de barriles de productos refinados pasan diariamente por el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde el estallido del conflicto, el tráfico de petroleros ha disminuido significativamente debido al riesgo de ataques. En los últimos días se han producido nuevos incidentes de seguridad. Según UK Maritime Trade Operations, tres embarcaciones frente a la costa de Irán fueron alcanzadas por proyectiles, lo que confirma el riesgo operativo persistentemente alto para las navieras.

Según UK Maritime Trade Operations, tres embarcaciones frente a la costa de Irán fueron alcanzadas por proyectiles, lo que confirma el riesgo operativo persistentemente alto para las navieras. El Estrecho de Ormuz sigue siendo un “punto de estrangulamiento” crítico para el mercado petrolero global, conectando el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y sirviendo como principal ruta marítima de exportación de energía de la región.

crítico para el mercado petrolero global, conectando el Golfo Pérsico con el mar Arábigo y sirviendo como principal ruta marítima de exportación de energía de la región. La administración de Donald Trump ha señalado la posibilidad de nuevas acciones militares si Irán intenta bloquear los envíos a través del estrecho. En caso de un conflicto prolongado, la Marina estadounidense también podría escoltar petroleros que transiten por la vía marítima.

si Irán intenta bloquear los envíos a través del estrecho. En caso de un conflicto prolongado, la Marina estadounidense también podría escoltar petroleros que transiten por la vía marítima. Los analistas señalan que restaurar flujos comerciales estables probablemente requerirá tanto protección militar de las rutas marítimas como mecanismos de seguro que reduzcan el riesgo financiero para armadores y operadores logísticos.

que reduzcan el riesgo financiero para armadores y operadores logísticos. Evan Greenberg, presidente y CEO de Chubb (CB.US), afirmó que la compañía se enorgullece de liderar el programa en colaboración con el gobierno de EE. UU. y la DFC, subrayando que el comercio que pasa por el Estrecho de Ormuz desempeña un papel vital en la economía global y que proporcionar protección aseguradora a los buques es esencial para restaurar los flujos comerciales.

y la DFC, subrayando que el comercio que pasa por el Estrecho de Ormuz desempeña un papel vital en la economía global y que proporcionar protección aseguradora a los buques es esencial para restaurar los flujos comerciales. En sus resultados de 2025, Chubb informó de un ingreso récord por underwriting en seguros de propiedad y responsabilidad civil de 6.530 millones de dólares, un aumento del 11,6% interanual. Al mismo tiempo, la compañía registró un combined ratio del 85,7%, reflejando una rentabilidad técnica muy sólida.

¿Por qué esto podría ser una oportunidad de negocio?

Primas más altas: En tiempos de guerra, el seguro de riesgo bélico para petroleros puede multiplicarse varias veces.

Gran escala de mercado: Normalmente, unos 20 millones de barriles de petróleo y productos pasan cada día por Ormuz.

Posición de asegurador líder: Chubb se convierte en el actor central del programa, reforzando su posición en el mercado global de seguros marítimos y energéticos.

Relación con el gobierno de EE. UU.: La cooperación con la DFC puede abrir puertas a contratos adicionales en infraestructura y energía.

¿Por qué podría no traducirse en grandes beneficios a corto plazo?

Reaseguro estatal: Hasta 20.000 millones están cubiertos por la DFC, lo que regula parte del riesgo y los márgenes.

Alto riesgo catastrófico: El hundimiento de un superpetrolero VLCC podría generar pérdidas de miles de millones.

Distribución del riesgo: Los aseguradores suelen compartir exposición mediante sindicatos, por lo que Chubb no asumirá todo el riesgo.

En última instancia, el mayor valor podría residir no solo en beneficios inmediatos, sino en una posible dominancia a largo plazo en el mercado de seguros de riesgo bélico marítimo, acceso a datos sobre flujos globales de petróleo y fortalecimiento de su reputación como aseguradora de infraestructura estratégica.

Cotización de las acciones de Chubb

Las acciones de Chubb no han reaccionado con subidas a la noticia del contrato gubernamental. Los inversores podrían temer que la compañía esté asumiendo riesgos difíciles de monetizar. Por otro lado, a largo plazo el contrato podría resultar muy beneficioso, especialmente si no ocurre ningún incidente catastrófico con buques asegurados por Chubb.