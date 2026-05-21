- AMD ha anunciado que invertirá más de 10.000 millones en el ecosistema tecnológico de Taiwán para reforzar su ecosistema de IA y asegurar capacidad crítica en 2026
- La compañía busca reforzar alianzas estratégicas y ampliar las capacidades de producción y ensamblaje de chips avanzados de IA
- Las acciones de AMD cotizan con un sentimiento mixto tras las subidas registradas ayer
- AMD ha anunciado que invertirá más de 10.000 millones en el ecosistema tecnológico de Taiwán para reforzar su ecosistema de IA y asegurar capacidad crítica en 2026
- La compañía busca reforzar alianzas estratégicas y ampliar las capacidades de producción y ensamblaje de chips avanzados de IA
- Las acciones de AMD cotizan con un sentimiento mixto tras las subidas registradas ayer
AMD ha anunciado inversiones de más de 10.000 millones de dólares en el ecosistema tecnológico de Taiwán para reforzar la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía se asociará con ASE y SPIL en tecnologías de bridge bonding, mientras que la plataforma HELIOS, equipada con procesadores Venice basados en la tecnología de 2 nm de TSMC, junto con el AMD Instinct MI450X, estará lista para soportar despliegues a escala de gigavatios en la segunda mitad de 2026.
AMD quiere reforzar alianzas
Tras las subidas de la sesión de ayer, las acciones de AMD cotizan hoy con sentimiento mixto en el pre‑market. Sin embargo, si el Nasdaq abre al alza, el impulso del sector de semiconductores tras los sólidos resultados de Nvidia podría continuar. AMD es actualmente el principal competidor de Nvidia en el mercado de infraestructura de IA.
El objetivo de la compañía es reforzar alianzas estratégicas y ampliar las capacidades de producción y ensamblaje de chips avanzados de IA. AMD quiere desarrollar tecnologías más eficientes energéticamente para sistemas y procesadores de IA. Además de ASE y SPIL, también colabora con otros socios taiwaneses: PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron e Inventec.
La CEO de AMD, Lisa Su, subrayó que la creciente adopción de la IA está elevando la demanda de infraestructura de computación por parte de los clientes. Taiwán sigue siendo una pieza clave de la cadena global de suministro de IA, principalmente gracias al papel de TSMC.
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