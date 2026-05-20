OpenAI prepara su salida a bolsa en medio del auge de la inteligencia artificial

Desde el desarrollo y masificación de ChatGPT, OpenAI ha logrado posicionarse como una de las empresas más valiosas e influyentes del mundo. Ahora, la compañía estaría preparando su salida a bolsa con el objetivo de recaudar fondos para fortalecer sus inversiones en chips, centros de datos y captación de talento especializado.

En este proceso participan importantes bancos de inversión, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, quienes estarían colaborando en la elaboración del prospecto de la empresa, documento que incluso podría presentarse este viernes.

OpenAI fue valorada en cerca de 730 mil millones de dólares. Sin embargo, tras sus últimas inversiones y nuevas proyecciones financieras, se estima que la compañía podría alcanzar una valoración cercana al billón de dólares al momento de debutar en el mercado bursátil.

Altos costos y necesidad de financiamiento

El desarrollo de la inteligencia artificial implica costos cada vez más elevados. Las empresas del sector deben invertir grandes sumas en infraestructura tecnológica, especialmente en chips, centros de datos y captación de talento.

En ese contexto, OpenAI prevé invertir cerca de 115 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años. Aun así, los ingresos de la empresa han mostrado un crecimiento sostenido gracias al auge de herramientas basadas en IA y al aumento de usuarios y empresas que utilizan sus servicios. El financiamiento recibido por su salida a bolsa podría marcar la inversión a realizar por la compañía.

La creciente competencia en inteligencia artificial

Pese a liderar actualmente el mercado de la inteligencia artificial, OpenAI enfrenta un escenario cada vez más competitivo. Diversas compañías tecnológicas buscan disputar el dominio de ChatGPT con nuevas plataformas y modelos de IA.

Uno de los principales competidores es Anthropic, empresa fundada por ex trabajadores de OpenAI, que ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos meses. La empresa esperaba multiplicar por diez su crecimiento durante este año, aunque sus recientes resultados y nuevas metas proyectan una expansión aún mayor.

A esto se suma Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por el gigante tecnológico Google, que asegura contar con cerca de 900 millones de usuarios activos, compitiendo directamente con ChatGPT por el liderazgo del sector.

Un mercado que seguirá atento a OpenAI

Aunque OpenAI enfrenta una competencia cada vez más fuerte, la empresa continúa siendo referente en el desarrollo de inteligencia artificial a nivel global.

La eventual salida a bolsa y la obtención de nuevos recursos permitirían a la compañía acelerar inversiones estratégicas en distintas áreas tecnológicas, impulsando aún más su crecimiento y consolidación en el mercado. Esto también podría convertir a OpenAI en una alternativa atractiva para inversionistas que buscan exposición directa al creciente negocio de la inteligencia artificial.