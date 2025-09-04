American Eagle se dispara tras campaña con Sydney Sweeney y resultados que superan expectativas

Jornada histórica en bolsa para American Eagle

Las acciones de American Eagle (AEO.US) vivieron este jueves una de sus jornadas más dinámicas en años, con un salto intradía superior al 28%, que se suma a una ganancia semanal de más del 33%.

El detonante fue la presentación de resultados mejores a lo previsto y, sobre todo, el impacto de la polémica pero efectiva campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney, que ha generado un renovado interés en la marca y una oleada de nuevos clientes.

La polémica campaña con Sydney Sweeney

El eslogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans” desató una intensa discusión en redes sociales, con críticas por supuestas connotaciones raciales y de eugenesia, pero al mismo tiempo catapultó la visibilidad de la compañía.

Según los ejecutivos de American Eagle, en apenas seis semanas la colaboración con la actriz atrajo más de 700.000 clientes nuevos y logró 40.000 millones de impresiones globales.

El propio director de marketing, Craig Brommers, lo calificó como un hito de adquisición de clientes "sin precedentes".

Alianza con Travis Kelce y Tru Kolors

El impulso no proviene únicamente de Sweeney. American Eagle también lanzó en paralelo una alianza con el jugador de la NFL Travis Kelce y su marca Tru Kolors, lo que amplificó la exposición de la compañía en audiencias jóvenes, especialmente tras el vínculo mediático de Kelce con Taylor Swift.

Esta combinación de celebridad e influencia cultural ha permitido a la minorista reposicionarse en un entorno de consumo más débil, donde otras cadenas han tenido dificultades para atraer tráfico a tiendas y canales digitales.

Resultados financieros: sorpresa en EPS, presión en ingresos

En el plano financiero, la compañía sorprendió al mercado con un EPS de 45 centavos por acción, muy por encima de los 21 centavos esperados, aunque los ingresos cayeron un 1% interanual hasta los 1.280 millones de dólares.

American Eagle reemitió su guía anual, proyectando ventas comparables planas, lo que supone un respiro frente a los pronósticos de caídas.

No obstante, la empresa advirtió que seguirá enfrentando presiones por aranceles, que podrían impactar entre 40 y 50 millones de dólares en el cuarto trimestre.

Desempeño bursátil y perspectivas

En términos de desempeño bursátil, el papel acumula un +70,9% en tres meses, pero todavía arrastra un retroceso de –13,1% en el último año, lo que refleja que, pese al repunte, aún no logra borrar por completo el golpe sufrido en 2024.

El rally reciente ha devuelto a American Eagle la confianza de los inversionistas, situando la acción en máximos de nueve meses y con perspectivas renovadas de cara a la temporada de ventas de fin de año.

Fuente: xStation5.

El precio logró superar la media de 50 días (11,57 USD) y la de 200 días (13,13 USD), señal de un cambio potencial de tendencia tras un largo periodo bajista. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) en los 78,2 puntos, el RSI refleja una condición de sobrecompra, lo que sugiere que podrían darse tomas de ganancias en el corto plazo. El nivel de 17,80 USD se perfila como barrera inmediata; una ruptura sostenida abriría espacio hacia los 20 USD, mientras que un retroceso podría encontrar soporte en torno a los 13,5 USD.

_______

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.