Ams OSRAM: ¿Es el próximo Micron?

La mayoría de los inversores asocian a Ams OSRAM con la venta de bombillas. Sin embargo, los recientes acontecimientos y cambios en la empresa están obligando al mercado a reconsiderar su perspectiva. La compañía tiene un gran potencial para convertirse en un factor clave para la industria de la IA.

La situación de Ams OSRAM es compleja. Por un lado, cuenta con tecnología, experiencia, una amplia cartera de productos y opciones de crecimiento sumamente interesantes. Por otro lado, sigue siendo una empresa que sale de una difícil reestructuración, con un elevado nivel de endeudamiento, pérdidas netas y diversos riesgos para su estrategia.

Aun así, las oportunidades que se presentan ante la compañía y el potencial de revalorización son tan prometedores que resulta difícil ignorarlos.

¿A qué se dedica realmente ams OSRAM?

ams OSRAM es un fabricante europeo de soluciones ópticas y de sensores. Sus productos se utilizan, entre otros sectores, en la industria del automóvil, la electrónica de consumo, la industria y las aplicaciones médicas. Sin embargo, el foco más importante de su estrategia actual está en los centros de datos para inteligencia artificial.

La compañía está llevando a cabo una transformación gradual hacia un modelo de negocio más centrado en la fotónica digital (Digital Photonics, DP), es decir, el uso de la luz para transmitir y procesar información.

Se trata de un mercado con un enorme potencial. Puede acabar siendo una vía sin salida o convertirse en la base de una nueva revolución tecnológica. En cualquier caso, la empresa no se adentra en este campo sin experiencia: su base tecnológica está respaldada por más de 12.000 patentes.

Un fichaje que puede marcar un antes y un después

El núcleo de la tesis de inversión reside en la aplicación de la fotónica digital al desarrollo de la inteligencia artificial.

En los grandes sistemas de IA, el problema ya no es únicamente el número de GPU disponibles. Cada vez es más importante la velocidad y la eficiencia energética con la que los datos pueden moverse entre ellas. Las conexiones tradicionales mediante cables presentan limitaciones: cuanto mayor es el clúster de computación y más largas son las distancias, mayores son las pérdidas de energía, el calor generado y la complejidad del sistema.

Este aspecto resulta especialmente relevante si se observa desde una perspectiva histórica. Las grandes revoluciones tecnológicas no se han basado en un único descubrimiento, sino en la combinación de múltiples innovaciones dentro de un mismo sistema.

Por ello, la industria ha comenzado a buscar alternativas, entre ellas las interconexiones ópticas. En lugar de transmitir las señales mediante electricidad, parte de la comunicación puede realizarse utilizando luz, lo que potencialmente permite reducir el consumo energético y aumentar la capacidad de transmisión.

Una noticia de los últimos días refuerza esta tesis de inversión: uno de los directivos de Nvidia Networking se ha incorporado a ams OSRAM. La contratación de talento procedente de la primera línea de la revolución de la inteligencia artificial y los semiconductores no garantiza el éxito, pero sí aumenta considerablemente sus probabilidades.

¿Un futuro prometedor?

Según las estimaciones actuales de los bancos de inversión, los ingresos procedentes del negocio de fotónica digital aplicada a la IA (DP-AI) podrían situarse en torno a 200 millones de euros anuales hacia 2030.

Aunque se trata de una cifra relevante, la empresa factura actualmente alrededor de 3.000 millones de euros, por lo que el entusiasmo de los inversores institucionales sigue siendo moderado. ¿Qué podría cambiar esta percepción?

La respuesta está en la evolución de los centros de datos que se están construyendo en todo el mundo.

En primer lugar, estos centros evolucionan hacia configuraciones con un número cada vez mayor de GPU especializadas dentro de cada clúster de IA. Más GPU implican un mayor número de conmutadores (switches) y cables, lo que genera problemas de latencia, limitaciones en el ancho de banda y pérdidas de energía debido al calor, que posteriormente debe disiparse.

La fotónica puede reducir simultáneamente dos importantes fuentes de costes al tiempo que mejora el rendimiento del sistema.

No se trata únicamente de una hipótesis. La propia Nvidia ha señalado en sus investigaciones que un uso adecuado de las soluciones fotónicas actuales puede reducir el consumo energético en hasta un 350% respecto a los conmutadores tradicionales.

Además, miles de millones de switches, cables y conectores implican miles de millones de posibles puntos de fallo mecánico. Las soluciones basadas en luz eliminan gran parte de esos materiales y componentes físicos de la infraestructura.

Por otra parte, diversos estudios muestran que la capacidad de cálculo de las infraestructuras de IA ha aumentado un 300% en solo dos años. Si este ritmo continúa acelerándose, es posible que la memoria HBM (High Bandwidth Memory) se convierta en un cuello de botella, ya que su capacidad de transmisión ha crecido "solo" alrededor de un 150% en el mismo periodo.

En ese escenario, la fotónica dejaría de ser una tecnología prometedora para convertirse en una necesidad.

Más allá de este mercado emergente, impulsado por posibles cuellos de botella tecnológicos, la compañía también mantiene varios negocios más consolidados.

Uno de ellos es el mercado de las gafas de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), donde ams OSRAM también ocupa una posición destacada. El banco de inversión Jefferies estima que la empresa podría suministrar componentes por un valor superior a 50 euros por dispositivo y, asumiendo unas ventas de cinco millones de unidades en 2028, esto podría traducirse en aproximadamente 375 millones de euros de ingresos.

El balance sigue siendo el principal obstáculo

El mayor desafío para ams OSRAM no es la falta de tecnología, sino su situación financiera. La compañía continúa registrando pérdidas netas y, según su informe correspondiente al primer trimestre de 2026, perdió aproximadamente 154 millones de euros.

Los analistas esperan que el beneficio por acción (BPA) permanezca en terreno negativo durante todo 2026, mientras que los primeros resultados positivos no se prevén hasta 2027.

Esto significa que el mercado está comprando principalmente el potencial futuro de la compañía, más que su realidad actual. Esto supone un riesgo, ya que implica descontar unos beneficios que, de forma realista, podrían no llegar a materializarse o resultar muy inferiores a los que hoy anticipan los inversores. Los ingresos de la empresa son elevados y el EBITDA continúa siendo positivo, pero tanto el beneficio neto como el flujo de caja libre siguen mostrando debilidad. Además, el informe pone de manifiesto un elevado nivel de apalancamiento financiero, con una ratio de deuda neta sobre EBITDA de 6,3 veces al cierre de 2025, según las estimaciones de Fitch. Estas cifras moderan el optimismo en torno a la tesis de crecimiento. La compañía puede disponer de una tecnología muy atractiva, pero si la transformación de su negocio se prolonga más de lo previsto y la generación de caja continúa siendo limitada, el riesgo financiero seguirá restringiendo su capacidad de crecimiento. Medidas para mitigar el riesgo Ams OSRAM está tratando de mejorar su situación mediante un proceso de reestructuración y la venta de activos. Su programa "Simplify" tiene como objetivo generar unos 200 millones de euros de ahorro anual para 2028, mientras que las desinversiones previstas podrían aportar aproximadamente 670 millones de euros. Según la compañía, estos recursos se destinarán principalmente a reducir la deuda y a facilitar el camino hacia un flujo de caja libre positivo en 2027. Se trata de una pieza clave dentro de la estrategia de la empresa. Si los ahorros derivados de la reestructuración, las ventas de activos y una recuperación del ciclo del sector del automóvil coinciden con las primeras señales de comercialización de sus soluciones de fotónica para inteligencia artificial o de realidad aumentada, ams OSRAM podría empezar a ser percibida por el mercado como una empresa que ha culminado con éxito su proceso de transformación. Por el contrario, si alguno de estos elementos no se materializa, el mercado podría volver rápidamente a cuestionar las perspectivas de futuro de la compañía.

Cotización de Ams

Fuente: xStation5

La compañía ya ha experimentado un crecimiento sustancial desde su punto más bajo, de aproximadamente un 2000%, con un crecimiento superior al 100% en los últimos 3 meses. A pesar de ello, aún le queda un largo camino por recorrer para recuperar sus valoraciones previas a 2022.