CoreWeave supera expectativas: ¿pueden sus acciones seguir subiendo?

CoreWeave (CRWV.US) volvió a sorprender al mercado y esta vez rompió una racha que traía castigando a la acción desde hace más de un año, porque venía de cinco trimestres consecutivos en los que el precio caía después de cada reporte. Esta vez, el mercado respondió con una subida de 18%, algo que no se veía desde antes de esa mala racha.

Los ingresos llegaron a $2,575 millones de dólares, arriba de los $2,560 millones que esperaba el consenso de LSEG, con un crecimiento de 112% frente al mismo trimestre del año pasado. La pérdida ajustada por acción fue de $1.03 dólares contra los $1.20 que se esperaban, aunque en términos contables GAAP la pérdida por acción fue de $1.14 dólares sobre una pérdida neta de $626 millones, que se compara contra $290 millones del año anterior, un salto de 116%.

El margen operativo ajustado mejoró de 1% en el primer trimestre a 5% en este segundo trimestre y el EBITDA ajustado llegó a $1,510 millones, con un margen de 59%.

El verdadero problema de CoreWeave está en el flujo de caja

Aquí conviene rascarle más profundo porque el verdadero problema de CoreWeave no está en el crecimiento, que es espectacular, sino en el flujo de caja.

El flujo de caja libre del trimestre fue negativo en $5,700 millones de dólares, contra un gasto de capital de $9,400 millones solo en este trimestre. Para todo 2026, la firma de análisis crediticio Needham proyecta que CoreWeave termine el año con un flujo de caja libre negativo de $39,200 millones de dólares, junto con un gasto en intereses que rondaría los $3,250 millones para el año completo.

Dicho en términos simples, la empresa sigue quemando efectivo a un ritmo brutal para poder construir la infraestructura que sus contratos exigen y depende casi por completo de seguir consiguiendo financiamiento nuevo para sostener ese ritmo.

Sobre el backlog, que es la joya que todos mencionan, hay que matizarlo un poco porque no toda esa cifra de $104,200 millones es igual de sólida.

De esos $104,200 millones, $103,700 millones son obligaciones de desempeño remanentes, pero 21% de ese backlog se espera reconocer más allá de cuatro años, cuando hace apenas un año esa proporción era de solo 10%. Es decir, que el horizonte de conversión de ese backlog en ingreso real se está estirando.

A esto hay que sumarle que solo cerca de 36% de la potencia contratada actualmente está activa generando ingreso. El resto todavía está en construcción o pendiente de conexión.

Los dos clientes más grandes de CoreWeave representaron además 65% de los ingresos del primer trimestre de 2026, una concentración de cliente que cualquier manual de riesgo marcaría como una bandera amarilla fuerte, porque si uno de esos dos clientes renegociara condiciones o redujera su compromiso, el impacto sería enorme.

Sobre la deuda, hoy CoreWeave debe $51,610 millones de dólares contra apenas $5,540 millones en caja, dejando una deuda neta de $46,070 millones.

La estructura de esa deuda es sofisticada. Buena parte se financia a través de vehículos de propósito especial, cada uno respaldado por contratos específicos con clientes como Meta, con nombres como DDTL 4.0, que cerró en marzo de este año por $8,500 millones, respaldado por cerca de $19,000 millones en contratos de Meta.

Además, existen aproximadamente $10,000 millones en notas no garantizadas de alto rendimiento calificadas BB- por Fitch, cerca de $6,500 millones en convertibles no calificados y $5,000 millones en financiamiento con fabricantes de equipo.

En este segundo trimestre, la empresa sumó más de $10,000 millones adicionales en deuda no garantizada y convertibles, incluyendo su primer eurobono.

La buena noticia dentro de todo esto es la trayectoria del apalancamiento. Fitch calcula que el apalancamiento bruto sobre EBITDA, sin contar arrendamientos, fue de 7 veces en 2025, bajaría a 6.6 veces en 2026 y a 4.5 veces en 2027. Así que, aunque hoy el nivel es alto, la tendencia apunta a mejorar conforme el EBITDA crece más rápido que la deuda.

CoreWeave vs. Nebius: dos modelos de nube para inteligencia artificial

Vale la pena comparar esto contra Nebius, que es el competidor más cercano en este nicho de nube especializada en inteligencia artificial.

Nebius es una empresa más chica, pero está creciendo todavía más rápido, con ingresos del primer trimestre subiendo 684% contra el mismo periodo del año anterior hasta $399 millones, aunque desde una base mucho menor que los $2,100 millones de CoreWeave en ese mismo trimestre.

Nebius tiene un balance más limpio y ha estructurado acuerdos donde su contraparte se compromete a comprar hasta $15,000 millones en capacidad adicional si Nebius no logra venderla a otros clientes, lo cual le reduce el riesgo de construir sin comprador.

Hay que tener cuidado al comparar el margen de EBITDA ajustado de ambas, porque CoreWeave suma de regreso 100% de la compensación basada en acciones a su EBITDA, mientras Nebius solo suma una parte. Así que, en una base verdaderamente comparable, la brecha entre el margen de 56% de CoreWeave y el 32% de Nebius se cerraría varios puntos.

Aun así, el analista Stefan Slowinski de BNP Paribas, que sigue de cerca a ambas, reconoce que el mercado en general ve a Nebius con una mejor historia por su historial de ejecución y su balance más sano, pero prefiere CoreWeave con un precio objetivo de $192 dólares contra un precio neutral de $255 para Nebius, argumentando que los múltiplos simples de valor de empresa sobre ventas no capturan bien a ninguna de las dos.

¿Tiene sentido analizar CoreWeave con P/E?

Yéndonos a los múltiplos de valuación de CoreWeave en específico, aquí es donde entra la pregunta del múltiplo precio sobre utilidad, el clásico P/E.

La respuesta corta es que hoy simplemente no aplica porque la utilidad de los últimos doce meses es negativa en $3.76 dólares por acción, sobre una pérdida acumulada de $1,960 millones, y para 2026 el consenso sigue proyectando pérdidas.

Donde sí se pone interesante es proyectar hacia 2028. Los analistas que cubren la acción ahora esperan que CoreWeave finalmente cruce a terreno positivo ese año con una utilidad neta cercana a $251 millones, después de que las pérdidas se reduzcan cerca de 11% anual desde ahora.

Si se toma la capitalización de mercado actual, que ronda los $58 mil a $59 mil millones de dólares, y se divide entre esa utilidad futura de 2028, el P/E implícito queda arriba de 230 veces.

Ese número por sí solo dice más que cualquier otro múltiplo porque muestra que el mercado ya está pagando hoy por una utilidad que todavía no existe y que depende de que la ejecución salga prácticamente perfecta durante los próximos tres años.

En términos de ventas, con la guía de ingresos 2026 en su punto medio de $12,800 millones, el múltiplo precio sobre ventas queda cerca de 4.6 veces hacia adelante.

Mientras que el valor de empresa, que hoy ronda los $104 mil a $105 mil millones sumando la deuda neta, sobre esa misma guía de ventas da un múltiplo cercano a 8.2 veces, ya más cercano al promedio de comparables de nube como Cloudflare o Snowflake.

El precio sobre valor en libros se ubica arriba de 10 veces, un nivel que solo se justifica si se cree firmemente en la historia de crecimiento de varios años que promete el backlog.

De la salida a bolsa a una volatilidad extrema

Mirando el historial completo desde su salida a bolsa, CoreWeave debutó el 28 de marzo de 2025 colocando 37.5 millones de acciones a $40 dólares cada una y levantando $1,500 millones.

Desde ahí llegó a multiplicarse más de cuatro veces hasta tocar su máximo histórico de $183.58 el 20 de junio de 2025 y también tocó un mínimo de $33.51 en abril de ese mismo año, en plena volatilidad post IPO.

Su rango de las últimas 52 semanas va de $60.55 a $153.20 y las acciones en circulación crecieron 75.80% en los últimos doce meses, una dilución fuerte que reduce lo que le toca a cada accionista existente del crecimiento futuro.

Qué dicen los analistas sobre las acciones de CoreWeave

En cuanto a lo que piensan los analistas, conviene juntar varias fuentes porque los números varían un poco según quién los calcule y cuándo. Un sondeo reciente entre 22 analistas marca un precio objetivo promedio de $133.63 dólares, con un máximo de $176 y un mínimo de $74, lo que implicaría una subida de 24.47% desde los niveles actuales.

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Otras casas que siguen de cerca a la acción manejan números parecidos. S&P Global, con 38 analistas, ubica el promedio en $138.51 y otra fuente con 44 analistas lo sube a $148.47, así que en general el consenso converge en una banda entre $130 y $150 dólares. Yendo a casas específicas, JPMorgan tiene un objetivo de $110, Deutsche Bank y Oppenheimer coinciden en $150. Este último argumenta que la demanda de cómputo de IA es aproximadamente cuatro veces la oferta disponible.

Truist recientemente subió su recomendación a compra después de que la acción cayera 42% desde sus máximos, señalando que la caída fue exagerada frente a los fundamentales del negocio.

Fuente: xStation5.

En el terreno técnico, la señal puede ser esta. Gracias al impulso posterior a la entrega de resultados, la acción de CoreWeave logró romper la directriz bajista que venía marcando desde inicios de mayo de 2026 y ahora está llegando a la primera zona de resistencia natural dentro de la acción, que son los máximos previos en los $120.07.

Desde antes venía avisando un posible cambio de estructura, ya que rompió los máximos que tenía en los $84.08 y ese mismo nivel sirvió de soporte para este nuevo movimiento.

Si logra romper los $120, podría buscar los $146.21, que es el techo del rango en el que se ha movido esta acción desde mediados de 2025. Ha hecho un gran impulso, pero el rango natural de largo plazo sigue intacto.

La zona de soporte inmediata está en los $84.08 y perder ese nivel llevaría al soporte más relevante, que son los $62.20 por acción.

¿Pueden las acciones de CoreWeave seguir subiendo?

Juntando todo, la historia de CoreWeave sigue teniendo dos caras muy marcadas.

A favor de que siga subiendo está un crecimiento de 112% sostenido durante cuatro trimestres seguidos con sorpresas positivas constantes, un backlog que, aunque tiene matices, sigue dando visibilidad de ingresos por años, la inclusión reciente en el Nasdaq-100 que obliga a fondos indexados a comprar la acción mecánicamente, una mejora clara en márgenes operativos trimestre contra trimestre y una trayectoria de apalancamiento que, según Fitch, va mejorando año con año en lugar de empeorar.

En contra está un flujo de caja libre que sigue siendo brutalmente negativo y que Needham proyecta en negativo $39,200 millones para todo este año, una concentración de clientes donde solo dos representan 65% del ingreso, una porción creciente del backlog que tardará más de cuatro años en convertirse en ingreso real, apenas 36% de la potencia contratada generando ingreso hoy, una dilución de acciones de 75.80% en un año y un múltiplo implícito de más de 230 veces sobre la utilidad que se espera hasta 2028, que deja muy poco margen de error si la ejecución se tropieza en algún trimestre.

Técnicamente, la acción acaba de romper una tendencia bajista de meses y se acerca a su primera resistencia relevante en $120, pero todavía tiene que demostrar que puede romper el rango de más de un año antes de pensar en ir por nuevos máximos históricos.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.