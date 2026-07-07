Análisis Bitcoin: ¿rebote institucional o pausa dentro del ciclo bajista?

Bitcoin cae 0.5% hoy, un retroceso menor que interrumpe una racha que llevó al token a acumular un alza de 9% en la última semana, la más larga desde marzo. El rebote nació de un soporte encontrado cerca de 58.000 dólares el 1 de julio y llevó al precio hasta un máximo de dos semanas de 64.500.

La tesis alcista

El repunte de julio se explica en parte por un short squeeze identificado a fines de junio, cuando bitcoin cotizaba en su punto más bajo desde 2024 con un interés en posiciones cortas inusualmente elevado. Esa configuración se revirtió con fuerza tras dos catalizadores puntuales: el 1 de julio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló que la inflación representa un riesgo menor que semanas atrás, y el jueves siguiente el reporte de nómina no agrícola de junio mostró que Estados Unidos sumó apenas la mitad de los empleos esperados, con la tasa de participación laboral cayendo a un mínimo de más de cinco años de 61.5%. Ambos datos redujeron las apuestas por una Fed más restrictiva y dieron aire a los activos de riesgo, incluido bitcoin.

Sobre esa base táctica se apoya un argumento más estructural, dado que Michael Saylor, presidente de MicroStrategy, declaró esta semana que el tradicional ciclo de cuatro años de bitcoin, ligado al halving y a la demanda minorista, llegó a su fin, y que el token está evolucionando hacia una forma de capital digital global impulsada por ETF al contado, tesorerías corporativas, fondos soberanos e instrumentos interbancarios, un mercado dominado por balances más que por especulación retail.

Ese argumento encuentra respaldo parcial en los datos de valuación, por ejemplo, el indicador MVRV Z-score, que compara el precio actual con el precio al que se movió por última vez cada bitcoin, cayó a 0.3, cerca de la zona que históricamente ha marcado fondos de mercados bajistas, mientras la proporción de bitcoin en manos de tenedores de largo plazo, que llegó a caer desde máximos por encima de 70% hasta menos de 59%, muestra señales de estabilizarse. La oferta monetaria M2 sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento que meses atrás, lo que mantiene parcialmente vigente la tesis de bitcoin como cobertura frente a la devaluación del dinero fiduciario.

La tesis bajista

El propio repunte del precio esconde señales de debilidad, porque el interés abierto en futuros de bitcoin cayó a 740.000 BTC desde el máximo de 776.000 alcanzado el 3 de julio, lo que indica que los operadores de derivados no están acompañando la subida con nuevas posiciones. A eso se suma una demanda débil en el mercado al contado, visible en los flujos de ETF y en una prima negativa en Coinbase, y un patrón de liquidaciones que lleva seis días consecutivos dominado por posiciones cortas cerradas a la fuerza, no por compradores nuevos entrando al mercado. Los futuros del Nasdaq 100 también retrocedían esta semana, lo que sugiere que el apetito por riesgo en general está perdiendo algo de tracción.

El riesgo más concreto para el rebote llega desde Japón, con el rendimiento del bono japonés a 10 años que alcanzó un máximo de 30 años de 2.85%, sumando 18 puntos básicos en lo que va de julio, lo que está empujando al alza los rendimientos en otros mercados desarrollados, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años probó el 4.5% por primera vez en casi un mes, el bund alemán se acerca a 3% y el gilt británico ronda 4.8%. Durante años, las tasas casi nulas de Japón financiaron operaciones de carry trade que ayudaron a mantener comprimidos los rendimientos globales, si esa dinámica se revierte, el costo de oportunidad de sostener un activo que no genera flujo de caja, como bitcoin, aumenta, justo cuando el mercado recién empezaba a descontar una Fed más paciente.

Qué inclina la balanza

El argumento estructural de Saylor describe un horizonte de varios años, no las próximas semanas, mientras que el riesgo de tasas japonesas es una amenaza inmediata que podría revertir buena parte del alivio que impulsó el rebote desde 58.000 dólares. No todos coinciden en que ese riesgo se sostenga, Goldman Sachs espera que el yen continúe debilitándose y mantiene su preferencia por el carry trade financiado en la divisa japonesa, lo que sugiere que el endurecimiento reciente en los rendimientos podría no ser tan persistente como temen los bajistas. El indicador de volatilidad implícita a 30 días de bitcoin subió a 40%, cortando una racha de seis días a la baja, pero se mantiene bien por debajo de los máximos cercanos a 60% registrados en enero, lo que deja margen para que el mercado se mueva en cualquier dirección sin señales de estrés extremo.

Fuente: xStation5.

El gráfico de 4 horas muestra a bitcoin saliendo al alza de una cuña descendente que se formó entre fines de mayo y principios de julio, con máximos decrecientes cerca de 67.185 y mínimos ascendentes desde 57.029, y el precio actual en 63.886 ubicándose apenas por encima de la línea superior de esa figura. El ADX confirma una tendencia recién definida y con sesgo alcista tras la ruptura y el RSI(14) está en zona neutral con margen para seguir subiendo, mientras la resistencia inmediata se ubica en 67.185.2 y el retroceso de Fibonacci del 61.8%, en 70.075, marca el siguiente objetivo relevante si el precio logra sostenerse por encima de la cuña.

Fuente: xStation5.

El bitcoin cotiza justo por debajo de la banda superior de Bollinger y el precio se ubica por encima tanto de la SMA(50) como de la SMA(200), ambas funcionando como soporte de corto plazo tras el rebote desde los mínimos de fines de junio. El RSI en zona neutral, mientras el MACD confirma el impulso alcista de corto plazo. El soporte inmediato se ubica en 61.207.9, con un nivel más profundo en 57.998.5. En conjunto, la estructura técnica respalda la tesis alcista de corto plazo, aunque la proximidad a la banda superior de Bollinger sugiere que el precio podría necesitar una pausa antes de intentar romper la resistencia de 67.185.