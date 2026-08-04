Latam Airlines aprueba recompra de acciones tras advertir presión en márgenes

La junta extraordinaria de accionistas de Latam Airlines (LTM.US) aprobó el lunes un programa de recompra de acciones por hasta 5% del capital, apenas semanas después de que la compañía recortara su guía de resultados para 2026 y advirtiera que el segundo trimestre sería el más débil del año. Comprometer hasta US$671,3 millones justo cuando el flujo operativo se estrecha equivale a una declaración explícita sobre cómo la administración lee el momento actual, y el mercado la interpretó en esa clave, ya que la acción avanza 2,7% en la sesión.

Un programa amplio, flexible y de largo alcance

El tope alcanza 28.710.799.185 títulos sobre un capital dividido en 574.215.983.709 acciones, y con el cierre de $25,25 del lunes esa cantidad se valoriza en $724.947 millones, equivalentes a unos US$671,3 millones. El plazo se extiende por cinco años contados desde la junta, un horizonte que otorga margen para ejecutar las compras en ventanas de precio favorables en lugar de forzarlas en un calendario apretado.

Según el hecho esencial enviado a la (Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las adquisiciones se realizarán en bolsa mediante sistemas que permitan la compra a prorrata, y el saldo que no se alcance por esa vía podrá comprarse directamente en rueda. El directorio quedó además facultado para adquirir hasta 1% del capital accionario directamente en rueda dentro de cualquier período de doce meses sin aplicar prorrata, y para enajenar hasta ese mismo porcentaje en igual lapso sin obligación de ofrecer los títulos preferentemente a los accionistas.

La junta delegó en el directorio la fijación de los límites mínimo y máximo de adquisición, con facultad para modificarlos cuantas veces lo estime necesario y a su propio criterio. Esa discrecionalidad significa que el ritmo efectivo de ejecución dependerá de la lectura que haga la mesa sobre el valor de la compañía, y no de un cronograma predefinido.

El segundo programa en dos años

Durante 2025 la compañia ejecutó un programa equivalente mediante el cual adquirió 5% del capital por US$585 millones, de modo que el plan recién aprobado llevaría la recompra acumulada a cerca de una décima parte de la compañía en apenas dos años. Esa continuidad transforma lo que podría leerse como una medida puntual en una política sostenida de asignación de capital.

Adquirir el mismo porcentaje cuesta ahora unos US$86 millones más que hace un año, lo que refleja simplemente que la acción vale más y confirma que el primer programa se ejecutó a precios más bajos. Ese antecedente sugiere que el directorio podría preferir concentrar las compras en episodios de debilidad, precisamente el tipo de escenario que el propio recorte de guía podría generar en los próximos meses.

El contraste entre el gesto de confianza y el deterioro operativo

En el primer trimestre, la compañía reportó ingresos por US$4.100 millones con un avance interanual de 21,7%, un EBITDA ajustado de US$1.300 millones y un margen operativo ajustado cercano a 20%, el más alto de su historia, apoyado en una mezcla premium más rentable y en disciplina de costos.

La administración guió hacia un margen operativo ajustado de un dígito bajo a medio, muy por debajo del 19,8% del trimestre anterior, y recortó la guía anual de EBITDA ajustado desde el rango de US$4.200 a US$4.600 millones hacia uno de US$3.800 a US$4.200 millones. El origen del deterioro es el combustible, ya que los mecanismos regionales de fijación de precios generan un rezago de veinte a treinta días entre el mercado y lo que efectivamente paga la aerolínea, mientras las coberturas parciales van venciendo.

Ese diagnóstico coincide con la lectura sectorial de JPMorgan, que mantiene a Latam Airlines como su preferida entre las aerolíneas latinoamericanas con recomendación de sobreponderar. El segundo trimestre sería el más débil del año, al combinar precios máximos de combustible con aumentos tarifarios limitados porque los pasajes se vendieron mayoritariamente antes del inicio del conflicto en Medio Oriente. La compañía ha sorprendido al alza de forma consistente desde que concluyó su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11.

La compañía mantiene una liquidez superior a US$4.000 millones y cotiza en torno a 7,7 veces las utilidades estimadas para 2027, un múltiplo que respalda el argumento de que el trimestre en curso representa un valle temporal y no un deterioro estructural. En cuanto a la propiedad, Delta Air Lines sigue como principal accionista con cerca de 10,6% del capital, seguida por BlackRock con alrededor de 2,8% y Banco Santander-Chile con 1,83%.

Fuente: xStation5.