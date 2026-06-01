Análisis de los nuevos máximos del Nikkei

El nuevo impulso del Nikkei 225 no se entiende sin una idea bastante simple: no está subiendo “Japón” en bloque, está subiendo sobre todo una parte muy concreta del mercado japonés, la ligada a IA, semiconductores y grandes nombres con mucho peso en el índice. Y dentro de ese grupo, SoftBank ha pasado de ser un actor importante a convertirse en uno de los grandes aceleradores del movimiento.

SoftBank impulsa los máximos del Nikkei

El dato más llamativo es el de hoy. El Nikkei llegó a superar los 67.000 puntos por primera vez, con una subida diaria de unos 605 puntos. De ese avance, SoftBank aportó por sí sola 845 puntos, después de dispararse un 14% en la sesión. Eso dice mucho. Cuando una sola acción explica más del movimiento neto del índice que el propio índice entero, lo que tienes delante no es una subida amplia y tranquila. Tienes una subida muy concentrada.

Y esa concentración importa todavía más si se mira el mercado por dentro. Reuters señalaba hoy que solo 70 de los 225 valores del Nikkei subieron, mientras el Topix cayó un 0,4%. Ese contraste es clave. El Nikkei marcó máximos porque sus pesos pesados ligados a IA impulsaron con fuerza, no porque la bolsa japonesa en conjunto estuviera viviendo una euforia generalizada. La amplitud no acompaña tanto como el titular sugiere.

SoftBank, el gran beneficiado de la fiebre por la IA

Ahí entra SoftBank.

SoftBank se ha convertido en una especie de proxy japonés de la fiebre por la inteligencia artificial. El detonante inmediato del rally de hoy fue su promesa de invertir 75.000 millones de euros en infraestructura de IA en Francia, una cifra lo bastante grande como para reactivar el entusiasmo del mercado global por cualquier activo que combine capex masivo, IA y narrativa de plataforma. Reuters añadía además que su capitalización subió hasta 48,8 billones de yenes, superando a Toyota, que cayó a 45,9 billones. Es decir, SoftBank ya no es solo una acción muy influyente; es la compañía más valiosa de Japón en este momento.

Y no ha sido un caso aislado de una sesión. Reuters ya había destacado el 26 de mayo que SoftBank acumulaba una subida de más del 60% durante el rally reciente del Nikkei. Eso ayuda a entender por qué el índice se ha movido con tanta violencia: cuando uno de sus pesos pesados entra en modo parabólico, arrastra mucho más de lo que parece.

La concentración del índice importa

Además, SoftBank no actúa sola. El Nikkei tiene una composición muy particular, con pesos muy altos en nombres como Fast Retailing, Advantest, SoftBank y Tokyo Electron. En cuanto a los holdings del Nikkei 225 ETF, SoftBank tiene un peso cercano al 9,08%, solo por detrás de Fast Retailing y muy cerca de Advantest. Eso significa que cualquier movimiento serio en SoftBank tiene capacidad real para distorsionar el comportamiento del índice. No es una influencia marginal. Es una influencia estructural.

El rally va más allá de SoftBank

El rally no es solo SoftBank, pero sin SoftBank sería otra cosa.

Sería un error decir que todo el rally del Nikkei es SoftBank. También han pesado Tokyo Electron, Advantest y otros nombres de chips y equipamiento, apoyados por el gran tema global de 2026: la expansión del capex de inteligencia artificial.

También hay un apoyo macro y de consenso. Reuters recogía en abril que J.P. Morgan elevó su objetivo de final de año para el Nikkei hasta 70.000 puntos, desde 61.000, apoyándose en el boom de IA y en un yen débil. Esa combinación sigue siendo relevante: IA para justificar crecimiento y yen débil para favorecer a exportadores y mejorar el tono general del mercado japonés.

Los riesgos para el Nikkei

Si una parte creciente del avance del Nikkei depende de un grupo reducido de acciones de valores muy concretos, el índice se vuelve más vulnerable a cualquier corrección táctica en esos nombres. Ya se vio el 27 de mayo: el Nikkei tocó máximos intradía y después se perdió bastante, en parte porque el mercado empezó a preocuparse por lo rápido del rally. Reuters hablaba entonces de cautela creciente ante un avance demasiado acelerado en los valores de IA.

También está el riesgo de política monetaria y divisa. El Banco de Japón sigue siendo una variable importante, y el yen continúa cerca de niveles muy sensibles. Reuters recordaba el 30 de abril que una ruptura hacia 160 por dólar había vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de intervención, y ese tipo de movimientos puede alterar bastante el tono del mercado japonés.

La idea de fondo

El Nikkei está haciendo máximos porque el mercado global ha decidido que Japón ofrece una de las formas más claras de jugar la infraestructura física de la IA fuera de Estados Unidos. SoftBank encaja perfectamente en esa historia: tamaño enorme, ambición descomunal, exposición directa al gran tema del momento y capacidad para mover por sí sola una parte relevante del índice.

Eso sí, conviene no engañarse con el titular. Estos nuevos máximos dicen menos sobre “Japón entero” y bastante más sobre la concentración del flujo en muy pocos nombres. Y en ese tablero, SoftBank ya no es un actor secundario. Es uno de los motores principales del índice.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.