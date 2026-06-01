Los fondos están comprando acciones – ¿o no?

Goldman Sachs ha publicado un informe revelador que indica que las compras de acciones estadounidenses han aumentado a su ritmo más rápido en seis meses. ¿Significa esto un entusiasmo inequívoco por parte de los inversionistas institucionales hacia el mercado bursátil de Estados Unidos?

El sentimiento del mercado es profundamente desigual; las compras se concentran principalmente en ETF y acciones. Sin embargo, un detalle importante que no resulta fácil encontrar en el informe, y que los análisis de Bloomberg destacan, es que las compras de acciones corresponden en gran medida a operaciones de short covering, es decir, compras de acciones destinadas a limitar pérdidas en posiciones cortas (ventas).

El máximo local de posiciones largas (open interest) entre los gestores de activos (según TFF) se registró en 2024, cuando alcanzó aproximadamente el 27%. Hace unos meses todavía se situaba cerca del 25%, pero actualmente ha caído hasta alrededor del 15%.

Según los datos de Goldman Sachs, se observan tres tendencias negativas en tres sectores diferentes.

Finanzas: La asignación ha aumentado seis veces, aunque la asignación total permanece en mínimos de los últimos cinco años. Es importante destacar que prácticamente toda la exposición al sector está concentrada en los bancos .

Industria: Persiste el pesimismo respecto a la industria estadounidense. Se registraron caídas netas en 7 de las últimas 8 semanas, y las posiciones cortas en este sector se encuentran en sus niveles más altos desde 2024.

Semiconductores: Tras ganancias extraordinarias, muchas instituciones (incluido Goldman Sachs) declararon que estaban liquidando una gran parte de sus posiciones en esta industria.

¿Significa esto caídas inevitables?

No, aunque sí apunta a un problema evidente. Las características y condiciones presentes actualmente en el mercado de derivados garantizan que las correcciones sean poco profundas y que las subidas sean pronunciadas.

La baja volatilidad "sobre el papel" oculta riesgos reales. Los gestores de fondos siguen manteniendo una visión positiva, pero este sentimiento está perdiendo impulso. Actualmente, el mercado vive de expectativas cada vez más poco realistas sobre un rápido final del conflicto en Irán y de retornos cada vez más difíciles de justificar en las inversiones relacionadas con la IA.

Dados los indicadores y los niveles actuales, el mercado se está exponiendo a una corrección potencialmente devastadora en el momento en que el escenario macroeconómico objetivo cambie de forma clara.

VIX (D1)

El índice de volatilidad (VIX) está indicando actualmente el límite inferior del canal en el que se ha estado moviendo desde aproximadamente 2024. Fuente: xStation5