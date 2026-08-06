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Análisis Pre-Mercado: mercados esperan el dato de empleo de EE.UU. (06.08.2026)

Emanoelle Santos
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Analista de Mercados

Wall Street
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Análisis pre mercado para revisar distintos activos financieros ofrece múltiples beneficios que pueden mejorar significativamente la toma de decisiones de inversión.

¡Te invitamos a ver este análisis premercado de XTB! En este video, el Head of Research LATAM Ignacio Mieres ofrece una visión esencial para entender los movimientos financieros antes de la apertura del mercado.

¿Por qué deberías verlo?

  • Actualización estratégica: Obtendrás claves sobre el comportamiento del Nasdaq 100, el oro, el petróleo y el cobre.
  • Contexto geopolítico y económico: Analiza cómo las tensiones globales y los aranceles están impactando los precios actuales.
  • Preparación para la volatilidad: Conocerás qué esperar de los datos de empleo (NFP) y la inflación, factores que suelen mover fuertemente los mercados.

 

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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