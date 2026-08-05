Tres claves de los primeros resultados de SpaceX tras la IPO

SpaceX (SPCX.US) reportó ventas de US$7.810 millones con un crecimiento interanual de 92% y una pérdida de US$0,09 por acción, ambas cifras por encima de lo que proyectaban los analistas, y aun así la acción llegó a retroceder 13% hasta US$109,21 durante la sesión. La explicación no está en el trimestre que terminó sino en dos cosas que lo rodean, la magnitud del gasto que la compañía está comprometiendo y el calendario de acciones que empieza a liberarse mañana.

1. Un solo negocio rentable sostiene a los otros dos

La estructura de resultados por segmento revela una compañía profundamente desequilibrada, Starlink, agrupado bajo Connectivity, facturó US$4.290 millones con un alza interanual de 66% y aportó un beneficio operativo de US$1.660 millones, equivalente a un crecimiento de 79%, mientras su EBITDA ajustado subió 64% hasta US$2.600 millones. Esa unidad es la única rentable de todo el grupo.

Los otros dos segmentos consumen buena parte de esa generación, el negocio espacial original facturó US$962 millones con un avance de 29% interanual, aunque su pérdida operativa se amplió hasta US$542 millones. El área de inteligencia artificial, por su parte, creció 247% hasta US$2.560 millones y registró una pérdida operativa de US$1.260 millones, considerablemente menor a los US$2.390 millones que anticipaba el consenso. Sumadas las tres divisiones, la pérdida operativa consolidada quedó en US$140 millones.

Starlink cerró el trimestre con 12 millones de suscriptores tras sumar más de 1,7 millones netos, con un ingreso promedio por usuario estable en US$66 mensuales, aunque esa cifra quedó por debajo de los 12,19 millones que proyectaba el mercado. El propio director financiero, Bret Johnsen, advirtió que la expansión geográfica podría reducir el ingreso promedio combinado con el tiempo.

2. El capex crece más rápido que los ingresos que financia

Los gastos de capital del trimestre ascendieron a US$18.400 millones, de los cuales US$15.800 millones se destinaron exclusivamente a infraestructura de cómputo para inteligencia artificial, y el acumulado del primer semestre llegó a US$28.500 millones, más de cuatro veces el nivel del año anterior. El flujo operativo del semestre totalizó US$3.500 millones, de los cuales unos US$2.500 millones correspondieron al segundo trimestre, de modo que la compañía consumió alrededor de US$16.000 millones en apenas tres meses. Anualizado, ese ritmo supera los US$60.000 millones frente a una posición de caja y valores negociables cercana a US$100.000 millones.

Las proyecciones de la administración son igualmente ambiciosas, Elon Musk anticipó cerrar el año con más de 2 gigavatios de capacidad de cómputo desde los 1,4 gigavatios actuales, planteó un objetivo tentativo de 20 gigavatios para fines del próximo año reconociendo que unos 15 resultarían más realistas, y adelantó de 2031 a 2030 la meta de alcanzar un billón de dólares en ingresos. También sostuvo que los US$100.000 millones de ingresos anualizados en diciembre se lograrían incluso sin hacer nada adicional. Existe respaldo contractual para parte de esas cifras. La compañía firmó US$14.100 millones en nuevos acuerdos de servicios en la nube, entre ellos uno con Google por US$920 millones mensuales hasta mediados de 2029 y otro con Anthropic, sumó más de US$6.000 millones en contratos gubernamentales de Starshield y contrató US$6.700 millones adicionales en las primeras semanas del tercer trimestre, con escalamiento desde octubre. La cartera de pedidos cerró en US$47.500 millones.

3. La oferta de acciones y la valuación limitan el recorrido

El jueves vence la primera etapa de un esquema de lock-up con nueve fases, diseñado precisamente para diluir el impacto de liberar de golpe todas las acciones restringidas. Quedarán disponibles hasta 911,5 millones de títulos por unos US$101.000 millones, lo que más que duplicaría el número de acciones negociables desde cerca de 639 millones hasta un máximo de 1.550 millones. La siguiente etapa relevante llega en diciembre, cuando la cifra ascendería a 5.330 millones.

Fuente: Bloomberg.

Según datos de S3 Partners, 35% del flotante actual está vendido en corto, una apuesta que acumula US$5.300 millones en ganancias sobre papel después de que la acción cerrara 38% por debajo de su máximo del 16 de junio. Probablemente se trate del mayor incremento de oferta de acciones de una sola compañía en un solo día que se haya registrado. Con una capitalización cercana a 1,5 billones de dólares y un múltiplo sobre ventas próximo a 50 veces, el precio ya descuenta un crecimiento considerable, y la acción cotiza por debajo de los US$135 de su salida a bolsa. Morgan Stanley planteó el otro extremo del argumento al calcular que un precio de US$100 implicaría asignar valor nulo al negocio de IA.

El componente competitivo merece atención especial en ese segmento. Mientras las barreras de entrada en servicios de lanzamiento y constelaciones satelitales siguen siendo elevadas, el mercado de aplicaciones de IA opera con más de 70.000 startups a escala global, y la disponibilidad de modelos de código abierto impone un techo estructural a los precios del software. A ello se suma el avance de la capacidad de lanzamiento china, un factor que la discusión entre inversionistas viene incorporando como límite al dominio de largo plazo que muchas valuaciones asumen. El próximo catalizador está fijado para más adelante este mes, con el decimocuarto vuelo de Starship, el primero destinado a colocar satélites Starlink de tercera generación en órbita operativa.