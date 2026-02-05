Análisis técnico: Bitcoin profundiza su caída y retrocede hasta los USD 66.500

- Bitcoin entra en una zona técnica crítica: la sobreventa extrema sugiere que el mercado podría estar cerca de un rebote, pero la presión bajista aún domina el escenario. Volatilidad elevada y decisiones técnicas en juego.
Bitcoin extiende la caída de hoy y se desliza hacia los $66,500, lo que podría representar una zona de soporte más sólida, igualando los máximos del mercado alcista de 2021. El RSI diario ha caído a alrededor de 18, lo que indica una condición de sobreventa extremadamente inusual. Un patrón de movimiento correctivo 1:1 podría impulsar un rebote.
Si este escenario se concreta y el precio se consolida en el área de $66.000-$70.000, no se puede descartar un retroceso hacia los $75,000 en las próximas semanas. Dicho esto, también es posible un impulso bajista adicional, similar en tamaño al actual. Dicho movimiento podría impulsar a Bitcoin hacia los $50.000, donde observamos importantes niveles de soporte en cadena, incluyendo el precio delta. Una posible reversión de la tendencia bajista sería más probable después de una ruptura por encima de los $90.000 (la EMA50, marcada por la línea naranja).
Fuente: xStation5
En un marco temporal más amplio, podemos observar que un RSI cercano a 18 se produjo únicamente en noviembre de 2023 y durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Fuente: xStation5
