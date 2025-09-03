Análisis técnico de Devon Energy

El precio de las acciones de Devon Energy (DVN.US) ha mostrado una tendencia bajista desde mediados de abril de 2024. Sin embargo, si se analiza el gráfico diario desde una perspectiva técnica, es posible un cambio a una tendencia alcista. La semana pasada, el precio logró superar la resistencia clave en la zona de los 34,5$. Este nivel se originó en el límite superior mientras que según la metodología Overbalance, superar la resistencia mencionada en 34,5$ indica un cambio de tendencia o un repunte más amplio tras varios meses de caídas. Anteriormente, el precio también logró superar la línea de tendencia trazada a lo largo de los picos recientes, lo que también apunta a un movimiento alcista. El escenario alcista también se sustenta en que el precio ha estado por encima de la media exponencial de los últimos 100 períodos. Si el escenario supuesto se materializa, el precio debería probar primero la resistencia en 38,75$, resultante de los máximos locales recientes de enero y febrero de este año. Por otro lado, si el precio vuelve a caer por debajo de los 34,5 dólares, no se puede descartar un descenso hacia los 31,8 dólares, donde se ubican los mínimos locales anteriores.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.