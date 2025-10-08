Análisis Técnico - DE40 (08.10.2025)

-
El índice alemán pone a prueba su máximo histórico
¿Seguirá subiendo el índice bursátil alemán?
Análisis técnico del DAX 40 con la metodología Overbalance
El índice bursátil alemán DAX 40 se mantiene en una tendencia alcista de largo plazo. En el marco temporal diario (D1), el precio ha logrado superar la media móvil de 100 periodos, representada por una línea azul, tras un periodo de consolidación. Además, ha superado la zona de resistencia en torno a los 23.900 puntos, lo que aceleró el movimiento al alza y llevó al índice por encima de una línea trazada sobre los máximos recientes.
Actualmente, el precio se encuentra atascado justo por debajo del área de resistencia cercana a los 24.700 puntos, un nivel que ya fue puesto a prueba en los últimos días y que está siendo testado nuevamente. Si el mercado logra romper esta zona, la tendencia alcista podría continuar hacia los niveles de extensión de Fibonacci externos, medidos desde la última corrección importante —concretamente, los ratios del 127,2 % y 161,8 %. Por otro lado, si aparece una señal bajista, no puede descartarse un movimiento correctivo hacia la línea de tendencia previamente superada, trazada sobre los máximos recientes (marcada en naranja). No obstante, este no es el escenario base, dado el predominio de la tendencia alcista de largo plazo.
Fuente: xStation5
