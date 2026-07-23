Análisis técnico: ¿Rheinmetall está probando el límite superior de su canal descendente?

Las acciones de Rheinmetall, el mayor contratista de defensa de Alemania, suben cerca de un 3% hoy en medio de un repunte global generalizado de las acciones del sector defensa. En Estados Unidos, los sólidos resultados trimestrales han impulsado las acciones de RTX y Lockheed Martin, respaldando el sentimiento en todo el sector.

Rheinmetall resuelve el mayor cuello de botella de Europa en la producción de municiones

El principal desafío de Europa ya no es financiar un mayor gasto en defensa, sino producir suficiente munición para satisfacer la creciente demanda. Rheinmetall está ampliando sus instalaciones de Aschau am Inn bajo la iniciativa “Project Firepower”, con el objetivo de más que duplicar la producción anual de pólvora hasta aproximadamente 4.200 toneladas métricas para 2028. Al mismo tiempo, la compañía ha asegurado su propio suministro de nitrocelulosa, el ingrediente clave de los propulsores modernos, y afirma haber acumulado reservas suficientes para cerca de cuatro años. Esto elimina uno de los mayores cuellos de botella operativos que enfrenta la industria europea de defensa y fortalece la posición competitiva de Rheinmetall frente a los fabricantes que continúan dependiendo de proveedores externos.

La compañía está construyendo progresivamente una ventaja mediante la integración completa de la cadena de suministro de municiones

Rheinmetall es uno de los pocos fabricantes de defensa a nivel mundial que controla prácticamente todo el proceso de producción de municiones, desde propulsores y pólvora hasta casquillos y proyectiles terminados para artillería y tanques. Las instalaciones ampliadas en Baviera también albergarán un centro de investigación y desarrollo enfocado en propulsores de alta energía de próxima generación y fuentes alternativas de celulosa, reduciendo la dependencia de Europa de las materias primas importadas. Esto, combinado con una cartera de pedidos que se espera supere los €100 mil millones a finales de año y los planes de rearme de largo plazo de la OTAN, sugiere que el crecimiento futuro de Rheinmetall está cada vez más limitado por su capacidad de producción y no por la demanda de los clientes.

Acciones de RHM.DE, gráfico D1

Las acciones de Rheinmetall continúan cotizando dentro de un canal descendente y han retrocedido aproximadamente un 50% desde sus máximos históricos. Tras el repunte de hoy, la acción está probando el límite superior de ese canal. Una ruptura sostenida por encima de los €1.150 podría señalar una posible reversión de la tendencia. Mientras tanto, la media móvil exponencial de 200 días, EMA200, un indicador ampliamente seguido del impulso de largo plazo, permanece actualmente cerca de un 35% por encima del precio actual de la acción.

Fuente: xStation5