Análisis técnico: ¿Rheinmetall está probando el límite superior de su canal descendente?

- Las acciones de Rheinmetall avanzan cerca de un 3% y prueban el límite superior de su canal descendente
- La expansión de la producción de pólvora y el suministro propio de nitrocelulosa fortalecen su posición competitiva
- Una ruptura sostenida sobre los €1.150 podría señalar una posible reversión de la tendencia
- Las acciones de Rheinmetall avanzan cerca de un 3% y prueban el límite superior de su canal descendente
- La expansión de la producción de pólvora y el suministro propio de nitrocelulosa fortalecen su posición competitiva
- Una ruptura sostenida sobre los €1.150 podría señalar una posible reversión de la tendencia
Las acciones de Rheinmetall, el mayor contratista de defensa de Alemania, suben cerca de un 3% hoy en medio de un repunte global generalizado de las acciones del sector defensa. En Estados Unidos, los sólidos resultados trimestrales han impulsado las acciones de RTX y Lockheed Martin, respaldando el sentimiento en todo el sector.
Rheinmetall resuelve el mayor cuello de botella de Europa en la producción de municiones
El principal desafío de Europa ya no es financiar un mayor gasto en defensa, sino producir suficiente munición para satisfacer la creciente demanda. Rheinmetall está ampliando sus instalaciones de Aschau am Inn bajo la iniciativa “Project Firepower”, con el objetivo de más que duplicar la producción anual de pólvora hasta aproximadamente 4.200 toneladas métricas para 2028. Al mismo tiempo, la compañía ha asegurado su propio suministro de nitrocelulosa, el ingrediente clave de los propulsores modernos, y afirma haber acumulado reservas suficientes para cerca de cuatro años. Esto elimina uno de los mayores cuellos de botella operativos que enfrenta la industria europea de defensa y fortalece la posición competitiva de Rheinmetall frente a los fabricantes que continúan dependiendo de proveedores externos.
La compañía está construyendo progresivamente una ventaja mediante la integración completa de la cadena de suministro de municiones
Rheinmetall es uno de los pocos fabricantes de defensa a nivel mundial que controla prácticamente todo el proceso de producción de municiones, desde propulsores y pólvora hasta casquillos y proyectiles terminados para artillería y tanques. Las instalaciones ampliadas en Baviera también albergarán un centro de investigación y desarrollo enfocado en propulsores de alta energía de próxima generación y fuentes alternativas de celulosa, reduciendo la dependencia de Europa de las materias primas importadas. Esto, combinado con una cartera de pedidos que se espera supere los €100 mil millones a finales de año y los planes de rearme de largo plazo de la OTAN, sugiere que el crecimiento futuro de Rheinmetall está cada vez más limitado por su capacidad de producción y no por la demanda de los clientes.
Acciones de RHM.DE, gráfico D1
Las acciones de Rheinmetall continúan cotizando dentro de un canal descendente y han retrocedido aproximadamente un 50% desde sus máximos históricos. Tras el repunte de hoy, la acción está probando el límite superior de ese canal. Una ruptura sostenida por encima de los €1.150 podría señalar una posible reversión de la tendencia. Mientras tanto, la media móvil exponencial de 200 días, EMA200, un indicador ampliamente seguido del impulso de largo plazo, permanece actualmente cerca de un 35% por encima del precio actual de la acción.
Fuente: xStation5
Resultados de Texas Instruments: crecimiento sin flujo de caja
Lockheed Martin y RTX elevan sus previsiones. Las acciones del sector defensa avanzan
Las acciones de ServiceNow suben un 7% tras sus resultados. ¿Está preparado el sector del software para un repunte?
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (23.07.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.