Análisis Técnico – USDIDX (02.01.2026)

- El índice dólar (USDIDX) mantiene una estructura bajista; mientras no supere 98,15, el sesgo sigue apuntando a un nuevo test de 97,50.
- El índice dólar (USDIDX) mantiene una estructura bajista; mientras no supere 98,15, el sesgo sigue apuntando a un nuevo test de 97,50.
El Índice del Dólar estadounidense (USDIDX) se encuentra en una tendencia descendente desde hace varias semanas. El máximo local se registró el 21 de noviembre de 2025, tras lo cual el precio inició un movimiento bajista sostenido. La zona de 97,50 fue testeada dos veces a mediados de diciembre, actuando como soporte relevante.
En los últimos días, el precio rebotó desde la media móvil simple (SMA) de 100 períodos (línea azul en el gráfico), pero dicho rebote se detuvo en la resistencia del retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que refuerza la lectura de debilidad estructural.
En los últimos días, el precio rebotó desde la media móvil simple (SMA) de 100 períodos (línea azul en el gráfico), pero dicho rebote se detuvo en la resistencia del retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que refuerza la lectura de debilidad estructural.
USDIDX – Gráfico diario (D1) | Fuente: xStation5
Resumen diario: fuertes alzas en los índices de EE. UU. quedan completamente borradas
Tres mercados a seguir la próxima semana (02.01.2026)
Qué esperar de los mercados en 2026: un año de selección, rotación y gestión activa
Tesla pierde el liderazgo mundial de vehículos eléctricos ante BYD
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.