Apertura americana: El Nasdaq cae presionado por Nvidia y AMD 📌 Alphabet marca máximos históricos

Los futuros de índices estadounidenses operan a la baja este martes, presionados por el deterioro del sentimiento en el sector de semiconductores, donde AMD, Nvidia y TSMC registran caídas tras los informes de que Meta Platforms habría elegido los chips de IA TPU de Google para futuras implementaciones, en lugar de las unidades de Nvidia. El mercado empieza a descontar un riesgo real de pérdida de dominio por parte de los gigantes del sector.

Los inversores también esperan una nueva tanda de datos macroeconómicos para evaluar si se mantiene el optimismo en torno a un posible recorte de tasas de la Reserva Federal. El dólar estadounidense cae con fuerza hoy, presionado por datos macro más débiles:

El PPI mostró lecturas subyacentes por debajo de lo previsto.

La confianza del consumidor del Conference Board se debilitó inesperadamente tras unas ventas minoristas decepcionantes.

Nvidia y AMD son los valores más débiles del mercado estadounidense hoy; Oracle también continúa con caídas. Las acciones de Alibaba retroceden pese a sus sólidos resultados. Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Nvidia cae 6% tras los informes de que Meta está en conversaciones para gastar miles de millones de dólares en chips de IA de Google, lo que sugiere que el buscador está ganando terreno frente al acelerador de IA más rentable del mercado . Alphabet sube 4% en la apertura y se acerca a una valoración de 4 billones de USD .

cae tras los informes de que Meta está en conversaciones para gastar en chips de IA de Google, lo que sugiere que el buscador está ganando terreno frente al . Alphabet sube en la apertura y se acerca a una . Alibaba avanza 4,1% tras reportar un crecimiento mejor al esperado en su segmento Cloud , impulsado por la creciente demanda de potencia de cómputo en plena expansión de la IA en China.

avanza tras reportar un , impulsado por la creciente demanda de potencia de cómputo en plena expansión de la IA en China. Amentum sube 8,4% tras publicar ingresos ajustados del Q4 con un alza del 10% interanual , superando previsiones.

sube tras publicar ingresos ajustados del Q4 con un , superando previsiones. Brinker sube 2,0% después de que el analista Jon Tower (Citi) mejorara su recomendación de neutral a comprar .

sube después de que el analista Jon Tower (Citi) mejorara su recomendación de a . Sandisk sube 1,1% tras ser seleccionada para reemplazar a Interpublic Group en el índice S&P 500 .

sube tras ser seleccionada para . Spotify sube 4,1% después de que el Financial Times informara que la empresa planea subir los precios de suscripciones en EE. UU. en el primer trimestre del próximo año.

sube después de que el Financial Times informara que la empresa planea en el primer trimestre del próximo año. Symbotic sube 13% tras publicar un pronóstico de ingresos del primer trimestre que superó las estimaciones del consenso .

sube tras publicar un pronóstico de ingresos del primer trimestre que . Zoom sube 5,1% tras presentar resultados del Q3 mejores de lo esperado y elevar su guía anual.

Datos macroeconómicos de EE. UU.

Confianza del Consumidor en el Conference Board (octubre)

88,7 vs 93,5 esperado; 94,6 previo

Índice de Manufactura de Richmond (octubre)

–15 vs –5 esperado; –4 previo

Ventas minoristas (septiembre)

Titular: 0,2% m/m (esperado 0,4%; previo 0,6%)

Subyacente: 0,3% m/m (esperado 0,3%; previo 0,6%)

Ex-gasolina/vehículos: 0,1% m/m (esperado 0,4%; previo 0,6%)

Inflación al productor (PPI, septiembre)

PPI interanual: 2,7% (igual al esperado)

PPI mensual: 0,3% (esperado 0,3%; previo –0,1%)

PPI ex alimentos/energía/transporte interanual: 2,7% esperado; 2,8% previo

PPI ex alimentos/energía/transporte mensual: 0,2% esperado; 0,3% previo

PPI subyacente interanual: 2,7% esperado; 2,8% previo

PPI subyacente mensual: 0,2% esperado; –0,1% previo

