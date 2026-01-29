🚨 Apertura americana: NASDAQ-100 retrocede casi 2% tras desplome de 11% en acciones de Microsoft 📉

Los futuros de los índices estadounidenses iniciaron la sesión en un claro modo risk-off. Una caída de más de 10% en Microsoft (MSFT) tras la publicación de resultados está pesando fuertemente sobre el sentimiento y arrastrando a los principales benchmarks, especialmente al NASDAQ 100, que retrocede cerca de 2%.

Las caídas en el mercado accionario de EE. UU. también presionan a las criptomonedas . Bitcoin cae hacia la zona de USD 86.000 , mientras que las acciones de Strategy retroceden más de 6% .

En el frente de recomendaciones, UBS (Suiza) elevó su precio objetivo para Meta Platforms a USD 872 por acción , desde USD 830 previamente. Por su parte, JPMorgan recortó su precio objetivo para Tesla a USD 145 , desde USD 150 .

Las pérdidas se extienden con fuerza al sector software , donde la liquidación de Microsoft presiona a nombres como Oracle, Palantir, Intuit, Salesforce y ServiceNow . El Big Tech en general muestra debilidad, con la excepción de Meta Platforms :

Amazon, Alphabet y Tesla caen cerca de 2% , mientras que Nvidia retrocede alrededor de 1% . Apple (AAPL) publicará resultados tras el cierre de hoy en EE. UU., con sus acciones operando planas antes del anuncio.

En el plano macroeconómico, los pedidos a fábrica en EE. UU. subieron 2,7% mensual, superando las expectativas de 1,3% y rebotando desde -1,3% previo. Las ventas mayoristas de diciembre de 2025 también aumentaron 1,3%, frente a una expectativa de apenas 0,1%, tras -0,4% previo.

Los únicos avances relevantes de la jornada se concentran en Meta Platforms (META), IBM (IBM) y Lockheed Martin (LMT).

Microsoft se desploma ¿por el CAPEX en IA?

Las acciones de Microsoft (MSFT) retrocedieron 11% el 29 de enero de 2026, borrando varios miles de millones de dólares de capitalización bursátil, mientras los inversionistas se enfocaron en dos factores clave: CAPEX extremadamente elevado en inteligencia artificial y señales de desaceleración en el momentum del negocio cloud.

Paradójicamente, las cifras principales fueron sólidas: Ingresos : USD 81.300 millones, +17% interanual (por encima de lo esperado) BPA ajustado : USD 4,14 vs USD 3,93 esperado

El motor cloud sigue creciendo, pero el mercado es cada vez más exigente con el ritmo de crecimiento : Ingresos de Microsoft Cloud : USD 51.500 millones, +26% interanual Crecimiento de Azure : +39% , destacado como impulsor clave

El verdadero shock estuvo en el gasto: CAPEX : +66% hasta USD 37.500 millones Aproximadamente dos tercios destinados a GPUs e infraestructura de IA Resultado: compresión de márgenes operativos frente al año anterior



El mensaje de Satya Nadella fue claro: Microsoft aún está en una fase temprana del ciclo de IA, y su negocio de inteligencia artificial ya es lo suficientemente grande como para competir con algunas de sus franquicias históricas. La compañía planea seguir invirtiendo a lo largo de toda la cadena de valor de la IA. No fue un “mal trimestre”, sino una prueba de valoración y paciencia: los resultados superaron expectativas, pero la factura del despliegue de IA está llegando ahora. Microsoft no vendió la idea de que la historia de IA esté terminada, pero sí argumentó de forma creíble que el gasto actual tiene una vía clara hacia el retorno.

La volatilidad puede persistir mientras el CAPEX se mantenga elevado y los márgenes presionados. Esto no afecta solo a Microsoft, sino al conjunto del sector software. A más largo plazo, si las capacidades de IA se integran profundamente en Azure y el software empresarial, estas inversiones podrían traducirse en crecimiento estructural y recuperación de la confianza de los inversionistas.



MSFT.US (D1)

Las acciones de Microsoft, la tercera mayor empresa listada en EE. UU. por capitalización, caen más de 10%. El descuento actual frente a la EMA200 (línea roja) se acerca a 15%.



