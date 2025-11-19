Apertura americana: Todas las Miradas Puestas en Nvidia

Nvidia publicará sus resultados al cierre de la sesión. Antes de la publicación, la valoración sube 3% .

La sesión del miércoles será de anticipación. Al final de la jornada se publicarán datos clave de la reunión del FOMC, y Nvidia presentará sus resultados después del cierre. El mercado estadounidense abre al alza, lo que indica que, pese a las fuertes caídas de las últimas dos semanas, los inversores mantienen altas expectativas para los resultados del gigante de semiconductores e inteligencia artificial. Los futuros del Nasdaq 100 suben más del 1,5%. El mercado espera que Nvidia supere sus resultados por duodécima vez consecutiva. Sin embargo, esto no siempre basta: en los últimos trimestres hubo múltiples ocasiones en las que la compañía perdió varios puntos porcentuales de su capitalización por un solo indicador que quedó por debajo de las expectativas, extremadamente elevadas. No cabe duda de que una decepción —fácil de producirse— podría desencadenar otra ola de caídas.

Datos Macroeconómicos

En el segmento macroeconómico, se publicaron los datos de la balanza comercial de EE. UU.:

El déficit cayó a 59.000 millones USD, frente a los 61.000 millones esperados y los 78.000 millones previos.

Se observa una reducción gradual pero significativa del déficit, luego de su fuerte aumento al inicio del actual mandato de Donald Trump. Puede esperarse un mayor impulso inflacionario debido al agotamiento de inventarios de materias primas y productos más baratos acumulados antes de los aranceles. También se publicaron datos sobre inventarios de petróleo, que cayeron más de lo esperado (-3,43 millones frente a -1,9 millones esperados), mientras que los inventarios de gasolina aumentaron inesperadamente pese a la previsión de una caída de 1 millón de barriles.

S&P 500 (D1)

Fuente: xStation5

El gráfico muestra un intento moderadamente exitoso de invalidar la formación de cabeza y hombros (H&S), mientras que la vela en el intervalo D1 presenta un envolvente alcista. Para invalidar por completo la figura H&S, los compradores deben superar y mantener el nivel de retroceso Fibonacci 38,2%, con resistencia en la zona de 6.700 y la EMA50. Además, el RSI (14) en la región cercana a sobreventa (45) favorece a los compradores. Si los vendedores desean mantener la iniciativa reciente, el precio debe mantenerse por debajo del retroceso Fibonacci 50%, permitiendo continuar con el movimiento bajista hacia la fuerte zona de resistencia en el retroceso Fibonacci 61,8%, donde también coinciden la línea de tendencia de largo plazo y la EMA100.

Noticias Corporativas

Nvidia

Publicará sus resultados al cierre de la sesión. Antes de la publicación, la valoración sube 3%.

DoorDash

La empresa de reparto de comida avanza cerca de 3% tras recibir una recomendación positiva de una firma de inversión.

Alphabet

La compañía presentó su nuevo modelo de IA, Gemini 3, que ha impresionado notablemente al mercado y a los analistas.

Las acciones suben hasta 6%.

Constellation Energy

La empresa energética sube más de 3% tras recibir aprobación y financiación del gobierno estadounidense para reiniciar la histórica planta nuclear de Three Mile Island.

MP Materials

La minera de tierras raras sube más de 4% después de recibir una recomendación positiva de un banco de inversión.

AngloGold Ashanti

Las mineras de oro registran avances debido a nuevas alzas en el metal y expectativas para 2026. La compañía sube más de 2%.

Unity

El desarrollador de software para la industria de videojuegos anuncia una colaboración con Epic Games, lo que impulsa la acción más de 8%.

Lowe’s

El mercado percibe perspectivas favorables tras sus últimos resultados.

Las acciones suben más de 6%.



¿Quieres operar índices estadounidenses y acciones como Nvidia con análisis profesional y herramientas avanzadas? Abre una cuenta real en XTB y aprovecha las oportunidades del mercado en tiempo real.

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh