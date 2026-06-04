Apertura de Mercado en EE.UU.: el debilitamiento del mercado laboral y la IA presionan a Wall Street

Tras la apertura de la sesión del jueves en Wall Street, el sentimiento sigue siendo cauteloso y mixto. Los inversionistas intentan determinar si la caída del 0.7% registrada el miércoles por el US500, que puso fin a una racha de nueve sesiones consecutivas al alza, fue simplemente una toma de ganancias o el inicio de una corrección más profunda. La jornada de hoy está siendo definida principalmente por datos más débiles del mercado laboral, presión sobre las acciones vinculadas a la IA y los semiconductores, además de los persistentes riesgos geopolíticos.

Datos macroeconómicos: el mercado laboral muestra señales de desaceleración

El último informe de solicitudes de subsidio por desempleo presentó una imagen ligeramente más débil del mercado laboral estadounidense.

Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 13 mil hasta 225 mil, frente a las expectativas de una caída hacia la zona de 212–213 mil.

aumentaron en 13 mil hasta 225 mil, frente a las expectativas de una caída hacia la zona de 212–213 mil. Esta es la lectura más alta desde principios de febrero y señala un enfriamiento gradual de las condiciones laborales.

Las solicitudes continuas se ubicaron en 1.777 millones, ligeramente por debajo del dato de la semana anterior.

Estos datos pueden respaldar la narrativa de un mercado laboral más débil, pero todavía no son lo suficientemente negativos como para modificar de manera decisiva las expectativas de la Reserva Federal (Fed) hacia una rápida flexibilización monetaria. Al mismo tiempo, los elevados precios del petróleo continúan representando riesgos inflacionarios.

Nasdaq 100: rotación bajo la superficie

Tras la apertura del mercado, el Nasdaq 100 muestra una clara selectividad. Las principales compañías de mega capitalización permanecen relativamente estables, mientras que la presión se concentra en las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores.

Broadcom cae un 14.37%, convirtiéndose en el mayor factor negativo para el índice.

Otros descensos destacados incluyen: CrowdStrike -9.97% Micron -7.23% ARM -6.94% Marvell -5.88% AMD -5.36% Lam Research -3.99%



Al mismo tiempo, varias de las compañías más grandes continúan en terreno positivo:

Nvidia +0.18%

+0.18% Apple +0.40%

+0.40% Microsoft +0.88%

+0.88% Alphabet +1.13%

+1.13% Meta +2.22%

Un mapa de calor ponderado por capitalización bursátil muestra que no se trata de una venta masiva generalizada en todo el sector tecnológico. La presión está concentrada principalmente en las operaciones más saturadas relacionadas con IA y semiconductores, mientras que las mayores empresas tecnológicas están ayudando a estabilizar el índice.

Biggest Winners and Losers

Por el lado positivo, los inversionistas están favoreciendo compañías más defensivas o con una menor exposición directa a la temática de la IA.

Principales ganadores del Nasdaq 100

Vertex Pharmaceuticals +3.07%

+3.07% Thomson Reuters +2.93%

+2.93% Automatic Data Processing +2.59%

+2.59% Copart +2.47%

+2.47% Booking Holdings +2.47%

+2.47% Meta Platforms +2.22%

+2.22% MercadoLibre +2.22%

Por el lado negativo, las acciones tecnológicas dominan claramente la lista de perdedores, especialmente las vinculadas a semiconductores e IA. Muchas de estas compañías todavía mantienen rendimientos muy sólidos en los últimos 12 meses, por lo que el movimiento de hoy parece más una agresiva toma de ganancias y una reevaluación de expectativas que una reversión completa de tendencia.

Acciones en foco

Broadcom es el principal catalizador negativo de la sesión. A pesar de reportar ingresos récord, sus perspectivas para las ventas de chips de IA fueron consideradas demasiado conservadoras frente a las expectativas extremadamente elevadas del mercado.

CrowdStrike cae cerca de un 10%. Aunque la compañía elevó su guía para todo el año, los inversionistas siguen centrados en el aumento de los costos operativos asociados a la infraestructura de IA .

cae cerca de un 10%. Aunque la compañía elevó su guía para todo el año, los inversionistas siguen centrados en el aumento de los costos operativos asociados a la infraestructura de . Micron , ARM , Marvell , AMD y Lam Research también están bajo presión, señalando una corrección más amplia dentro del espacio de IA y semiconductores después de las fuertes ganancias acumuladas durante el año.

, , , y también están bajo presión, señalando una corrección más amplia dentro del espacio de y después de las fuertes ganancias acumuladas durante el año. PVH Corp. retrocede tras recortar sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía citó las tensiones geopolíticas y el conflicto con Irán como factores que están afectando negativamente las cadenas de suministro.

retrocede tras recortar sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía citó las tensiones geopolíticas y el conflicto con como factores que están afectando negativamente las cadenas de suministro. Lululemon presentará resultados después del cierre del mercado. El mercado de opciones anticipa un movimiento cercano al 9.4%, lo que refleja elevadas expectativas de volatilidad.

presentará resultados después del cierre del mercado. El mercado de opciones anticipa un movimiento cercano al 9.4%, lo que refleja elevadas expectativas de volatilidad. MicroStrategy y Coinbase continúan bajo presión junto con la caída de Bitcoin hacia el rango de 62,500–64,000 dólares.

La IPO de SpaceX atrae la atención de los inversionistas

El mercado primario continúa enfocado en los reportes sobre una posible IPO de SpaceX. Según fuentes del mercado, la compañía de Elon Musk planea fijar el precio de la oferta en 135 dólares por acción.

La operación podría recaudar entre 74.4 y 75 mil millones de dólares, implicando una valoración total de la compañía cercana a los 1.75–1.77 billones de dólares.