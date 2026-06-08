Apertura de Mercado en EE.UU.: El Nasdaq rebota mientras cae el precio del petróleo. Las acciones de Intel y Corning se disparan

Los índices bursátiles estadounidenses están rebotando tras la fuerte venta masiva de la semana pasada, que culminó con una caída superior al 4% en el Nasdaq el viernes. Los futuros del Nasdaq 100 avanzan cerca de un 1,5% hasta los 29.300 puntos, mientras que el S&P 500, el Russell 2000 y el DJIA también se recuperan, aunque en menor medida, ya que las ganancias se concentran en las acciones tecnológicas y el sector de semiconductores. El calendario macroeconómico de hoy está prácticamente vacío. Los datos de Europa mostraron una caída más pronunciada de lo esperado en los pedidos industriales de Alemania y una confianza de los inversores en la zona euro ligeramente superior a las expectativas, aunque todavía profundamente negativa. Mientras tanto, los precios del petróleo Brent (OIL) han caído desde alrededor de 94 USD hasta 93 USD por barril, favoreciendo una mejora del sentimiento general del mercado.

Donald Trump declaró que un acuerdo con Irán está cerca, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habría retirado los planes para lanzar un ataque de represalia contra Irán tras los recientes bombardeos de Teherán. Los mercados interpretan estos acontecimientos como una señal de relajación de las tensiones geopolíticas.

declaró que un acuerdo con está cerca, mientras que el primer ministro israelí habría retirado los planes para lanzar un ataque de represalia contra Irán tras los recientes bombardeos de Teherán. Los mercados interpretan estos acontecimientos como una señal de relajación de las tensiones geopolíticas. Según The Information, Google y NVIDIA estarían considerando a Intel como fabricante alternativo de chips. La noticia está impulsando un rebote en las acciones de Intel tras la reciente debilidad, con el valor avanzando alrededor de un 8%.

y estarían considerando a como fabricante alternativo de chips. La noticia está impulsando un rebote en las acciones de Intel tras la reciente debilidad, con el valor avanzando alrededor de un 8%. Amazon ha alcanzado un acuerdo con Corning para la producción de fibra óptica en Estados Unidos. Las acciones de Amazon llegaron a abrir con una subida cercana al 7% antes de devolver parte de esas ganancias.

USD100 (intervalo H1)



Fuente: xStation5



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Noticias corporativas

Strategy (MSTR)

Las acciones de Strategy están rebotando tras una de las peores semanas en la historia de la compañía. El valor perdió más de un 24% la semana pasada, registrando su peor desempeño semanal desde el colapso del mercado de criptomonedas tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022. La presión sobre las acciones provino no solo de la corrección de Bitcoin, sino también de la decisión de la compañía de vender una parte de sus tenencias de BTC por primera vez desde 2022.

Al mismo tiempo, Strategy sigue comprometida con su estrategia de acumulación de Bitcoin a largo plazo. La empresa anunció la compra de 1.550 BTC adicionales por un valor aproximado de 101 millones de USD. Para los inversores, esto refuerza la visión de que el equipo directivo de Michael Saylor continúa considerando los retrocesos del mercado como oportunidades para aumentar la exposición a los activos digitales. Junto con el rebote cercano al 4% de Bitcoin, las acciones de Strategy avanzan alrededor de un 4%.

Corning (GLW)

Corning es uno de los protagonistas de la jornada tras anunciar un acuerdo multianual con Amazon para suministrar fibra óptica destinada a la expansión de la infraestructura de centros de datos en Estados Unidos. El acuerdo, valorado en miles de millones de dólares, fortalece aún más la posición de Corning como uno de los principales beneficiarios del auge global de la inteligencia artificial (IA).

Las soluciones de fibra óptica de la compañía son cada vez más importantes en la construcción de centros de datos modernos, ya que permiten una conectividad de alta velocidad entre servidores, procesadores de IA e infraestructura de red. También se espera que esta inversión genere aproximadamente 1.000 puestos de trabajo en las instalaciones de Corning en Carolina del Norte. Los inversores reaccionaron positivamente al anuncio, impulsando las acciones más de un 9% y llevando el precio a nuevos máximos históricos.

Amazon (AMZN)

Para Amazon, el acuerdo con Corning representa otro paso en la aceleración del desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldar servicios impulsados por IA. La creciente demanda de capacidad de procesamiento está impulsando inversiones no solo en procesadores y centros de datos, sino también en soluciones avanzadas de redes capaces de gestionar enormes volúmenes de tráfico de datos.

Aunque la reacción del mercado fue más moderada que en el caso de Corning, las acciones de Amazon subían alrededor de un 1%. Los inversores consideran el acuerdo principalmente como un movimiento estratégico para asegurar componentes críticos de la infraestructura de IA de la compañía, que se está convirtiendo en uno de los principales motores de crecimiento de Amazon.

Nvidia (NVDA)

Nvidia anunció una asociación con la surcoreana SK Hynix centrada en tecnologías avanzadas de memoria utilizadas en el creciente ecosistema de fábricas de IA de la compañía. La colaboración tiene una importancia estratégica, ya que la memoria de alto ancho de banda (HBM) es uno de los componentes más críticos para impulsar la próxima generación de aceleradores de inteligencia artificial.

El mercado recibió positivamente el anuncio, con las acciones de Nvidia avanzando y manteniéndose como uno de los principales motores de fortaleza dentro del sector de semiconductores.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell Technology se encuentra entre los valores con mejor desempeño de la jornada después de que la compañía fuera seleccionada para incorporarse al índice S&P 500. La inclusión en el principal índice bursátil estadounidense suele generar entradas automáticas de capital por parte de fondos pasivos y ETF que replican el índice.

El anuncio también pone de relieve el creciente papel de Marvell dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. La empresa está especializada en chips avanzados para redes y soluciones para centros de datos, esenciales para el despliegue de infraestructura de IA. Las acciones suben cerca de un 8%, mientras que el valor acumula una ganancia superior al 200% en lo que va del año, convirtiéndose en uno de los principales beneficiarios del actual rally impulsado por la IA.

Flex (FLEX)

Flex también fue incorporada al índice S&P 500, lo que ayudó a impulsar sus acciones aproximadamente un 5%. La compañía es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones de manufactura y cadenas de suministro para los sectores tecnológico e industrial.

Su inclusión en el índice refleja el crecimiento de su escala operativa y la mejora de su posición financiera. Para los inversores, formar parte del S&P 500 no solo aumenta la visibilidad de la empresa, sino que también puede atraer inversiones institucionales adicionales con el tiempo.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Las acciones de la compañía biotecnológica Nurix Therapeutics registraron fuertes ganancias después de que la empresa anunciara una colaboración con Roche centrada en el desarrollo y la comercialización de bexobrutideg. El valor se disparó aproximadamente un 24% tras el anuncio.

El programa se centra en una tecnología de degradación de proteínas destinada al tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes. La asociación con una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo fortalece significativamente la credibilidad de la plataforma de investigación de Nurix y podría acelerar el calendario de desarrollo de la terapia. La fuerte reacción del mercado sugiere que los inversores ven un importante potencial comercial a largo plazo en esta colaboración.

Gráficos de Intel y Corning (intervalo D1)



Fuente: xStation5



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