  
10:44 · 11 de agosto de 2026

Dólar hoy en Chile: el dólar baja con el cobre y la inflación de EE. UU. en foco

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

Bandera de Chile
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El tipo de cambio inicia la sesión a la baja tras las alzas registradas durante la jornada anterior.
  • El repunte del precio del cobre entrega soporte al peso chileno y ayuda a contener las presiones alcistas.
  • La atención del mercado se desplaza hacia el dato de inflación de Estados Unidos, mientras el dólar podría fluctuar entre $910 y $920.

El tipo de cambio (USDCLP) inicia la sesión a la baja, moderando las alzas registradas durante la jornada anterior, cuando el dólar se fortaleció frente a las principales divisas internacionales, impulsado principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas. En este contexto, el petróleo Brent ha alcanzado la zona de los US$90 por barril tras cinco sesiones consecutivas al alza, llevando al mercado a incorporar mayores primas por riesgo y favoreciendo la demanda por dólares.

Durante esta jornada, sin embargo, las presiones muestran cierta moderación: si bien no existen señales claras de un acuerdo en el frente geopolítico, tampoco se han observado nuevas escaladas significativas. La atención comienza así a desplazarse hacia el dato de inflación de Estados Unidos que se conocerá mañana, cifra que podría generar nuevos episodios de volatilidad para el dólar.

El precio del cobre entrega soporte al peso chileno

hilos de cobre
 

A nivel local, los principales indicadores económicos de Chile se mantienen relativamente estables, mientras que el repunte del precio del cobre (COPPER) durante la sesión entrega un soporte adicional al peso chileno y contribuye a contener las presiones alcistas sobre el tipo de cambio. De esta manera, esperamos que la jornada continúe principalmente condicionada por los titulares geopolíticos y la evolución de los mercados internacionales, en un escenario en que el dólar podría fluctuar en un rango aproximado de $910 a $920.

Análisis técnico del dólar en Chile

Desde el punto de vista técnico, el dólar en Chile cotiza cerca de $914,63, manteniéndose sobre la zona de $911,74, que aparece como soporte inmediato en el gráfico. Por debajo, $907,53 constituye la siguiente referencia relevante. Al alza, el precio enfrenta una primera zona de resistencia alrededor de $921,37, mientras las medias móviles de mayor plazo permanecen por encima del precio.

El MACD muestra una recuperación del impulso desde niveles negativos, aunque todavía sin confirmar un cambio de tendencia de mayor amplitud. Mientras el tipo de cambio permanezca entre $911,74 y $921,37, el escenario técnico continúa siendo principalmente de consolidación.

Grafico del dolar en chile
 

Fuente: xStation5.

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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