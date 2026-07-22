Apertura de Mercado en EE.UU.: el S&P 500 intenta frenar la caída. GE Vernova retrocede 5%

Los futuros sobre los índices estadounidenses registran ligeras caídas tras la apertura del mercado del miércoles. El rebote inicial de las acciones de semiconductores está perdiendo impulso, mientras que los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos en alrededor de seis semanas. Los inversionistas esperan principalmente los resultados de Alphabet, Tesla, Intel e IBM, que podrían marcar la dirección del sector tecnológico en general tras la sesión estadounidense. El mercado evaluará de cerca si el gasto récord en inteligencia artificial ya se está traduciendo en un crecimiento más rápido de la nube, mejores márgenes y una mayor demanda de infraestructura.

Los futuros del S&P 500 caen alrededor de 0,1% , mientras que los futuros del Nasdaq 100 retroceden aproximadamente 0,4% .

caen alrededor de , mientras que los futuros del retroceden aproximadamente . Nvidia pierde poco menos de 1% y muestra un desempeño inferior al de algunas de las otras acciones de las Siete Magníficas .

pierde poco menos de y muestra un desempeño inferior al de algunas de las otras acciones de las . Micron cae alrededor de 3% , SanDisk pierde 2,2% y Marvell retrocede 2,5% , mientras que Super Micro Computer avanza cerca de 1% después de elevar sus previsiones de margen bruto y reportar una cartera de pedidos récord.

cae alrededor de , pierde y retrocede , mientras que avanza cerca de después de elevar sus previsiones de margen bruto y reportar una cartera de pedidos récord. El aumento de los precios del petróleo está añadiendo presión sobre los índices en medio de las tensiones geopolíticas relacionadas con la guerra entre Israel e Irán .

está añadiendo presión sobre los índices en medio de las tensiones geopolíticas relacionadas con la guerra entre e . Alphabet continúa alrededor de 13% por debajo de su máximo histórico de mayo, lo que hace que los resultados de Google Cloud y los comentarios de la administración sobre el gasto en inteligencia artificial sean especialmente importantes para el sentimiento del mercado.

continúa alrededor de por debajo de su máximo histórico de mayo, lo que hace que los resultados de y los comentarios de la administración sobre el gasto en inteligencia artificial sean especialmente importantes para el sentimiento del mercado. Los inversionistas esperan que los informes de Alphabet e Intel muestren cómo el aumento del gasto en inteligencia artificial está transformando el panorama competitivo en el sector tecnológico.

e muestren cómo el aumento del gasto en inteligencia artificial está transformando el panorama competitivo en el sector tecnológico. Los resultados de Tesla deberían ofrecer una visión más clara sobre si su negocio automotriz puede financiar el desarrollo de Robotaxi, Optimus y la infraestructura de inteligencia artificial.

Gráficos del US500 y SanDisk (temporalidad D1)

La mecha inferior de la vela del US500 sugiere que los compradores están intentando frenar el debilitamiento del impulso en el mercado bursátil estadounidense. Una ruptura por encima de los 7.550 puntos será clave, ya que podría abrir el camino hacia una prueba de los 7.600 puntos y de los máximos históricos. Un nivel de soporte importante se encuentra alrededor de los 7.470 puntos, donde las caídas fueron frenadas durante cada una de las tres sesiones anteriores.

Fuente: xStation5

Las acciones de uno de los principales proveedores de chips de memoria cotizan más de 30% por debajo de su máximo histórico e intentan volver a situarse por encima de la EMA50, representada por la línea naranja, cerca de los 1.700 dólares. Un nivel de soporte importante se encuentra alrededor de los 1.300 dólares, reforzado por dos reacciones significativas anteriores del precio.

Fuente: xStation5

Noticias de empresas

Las acciones de Microsoft , Alphabet , Amazon , Meta , Apple y Tesla cotizan ligeramente al alza en las operaciones previas a la apertura, mientras que Nvidia se mantiene cerca del nivel de cierre de la sesión anterior.

, , , , y cotizan ligeramente al alza en las operaciones previas a la apertura, mientras que se mantiene cerca del nivel de cierre de la sesión anterior. AT&T avanza alrededor de 5% después de que sus resultados del segundo trimestre superaran las expectativas de los analistas, respaldados por un mayor crecimiento de suscriptores de servicios móviles y beneficios superiores a lo previsto.

avanza alrededor de después de que sus resultados del segundo trimestre superaran las expectativas de los analistas, respaldados por un mayor crecimiento de suscriptores de servicios móviles y beneficios superiores a lo previsto. Verizon pierde más de 2% después de que los ingresos del segundo trimestre se situaran por debajo del consenso del mercado.

pierde más de después de que los ingresos del segundo trimestre se situaran por debajo del consenso del mercado. Arrowhead Pharmaceuticals sube alrededor de 17% tras publicar resultados positivos de un ensayo clínico para su tratamiento dirigido a la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, o MASH .

sube alrededor de tras publicar resultados positivos de un ensayo clínico para su tratamiento dirigido a la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, o . Cal-Maine Foods avanza aproximadamente 6% después de presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas.

avanza aproximadamente después de presentar resultados trimestrales superiores a las expectativas. Las acciones de Crocs y Coinbase se encuentran bajo presión después de que Raymond James rebajara la recomendación de ambas compañías, citando una intensificación de la competencia.

y se encuentran bajo presión después de que rebajara la recomendación de ambas compañías, citando una intensificación de la competencia. Digital Turbine sube alrededor de 5% después de que Benchmark iniciara la cobertura de la acción con una recomendación de compra y un precio objetivo de 15 dólares .

sube alrededor de después de que iniciara la cobertura de la acción con una recomendación de compra y un precio objetivo de . DocuSign avanza aproximadamente 0,4% después de que JMP Securities elevara la recomendación de la acción a compra.

avanza aproximadamente después de que elevara la recomendación de la acción a compra. EQT sube alrededor de 1,7% después de que la producción de gas del segundo trimestre superara las expectativas, aunque la compañía redujo sus previsiones de gastos de capital.

sube alrededor de después de que la producción de gas del segundo trimestre superara las expectativas, aunque la compañía redujo sus previsiones de gastos de capital. Reddit pierde alrededor de 4% tras conocerse informes de que la plataforma podría restringir el acceso de Google a sus contenidos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

pierde alrededor de tras conocerse informes de que la plataforma podría restringir el acceso de a sus contenidos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Las acciones del sector de energías renovables avanzan después de que el Senado de Estados Unidos aprobara nuevos incentivos fiscales destinados a respaldar el desarrollo del sector.

avanzan después de que el aprobara nuevos incentivos fiscales destinados a respaldar el desarrollo del sector. Joby Aviation sube alrededor de 2% después de cerrar un acuerdo con Virgin Atlantic para lanzar un servicio de taxis aéreos eléctricos en el Reino Unido .

sube alrededor de después de cerrar un acuerdo con para lanzar un servicio de taxis aéreos eléctricos en el . Summit Therapeutics cae alrededor de 3% después de que los resultados de un ensayo clínico no cumplieran con las elevadas expectativas de los inversionistas.

cae alrededor de después de que los resultados de un ensayo clínico no cumplieran con las elevadas expectativas de los inversionistas. Super Micro Computer se dispara alrededor de 12% después de una actualización de negocio en la que la compañía elevó sus previsiones de margen bruto y reportó una cartera de pedidos récord.

A pesar de los intentos por frenar la caída, las acciones de semiconductores continúan mostrando un desempeño inferior al de otras compañías del Nasdaq 100. El sector industrial presenta un comportamiento considerablemente mejor, mientras que las acciones de Cisco avanzan más de 1%.

Fuente: XTB Research

Los resultados de GE Vernova decepcionan a los analistas

GE Vernova cae alrededor de 5% después de presentar sus resultados, ya que el EBITDA ajustado quedó por debajo de las expectativas del mercado pese al aumento de las ventas. La compañía presentó resultados muy sólidos para el segundo trimestre de 2026 y elevó sus previsiones de ingresos y flujo de caja para todo el año. A pesar de una cartera de pedidos récord y de la fuerte demanda de infraestructura energética, las acciones retrocedieron en las operaciones previas a la apertura debido a que los inversionistas se centraron en la calidad de la generación de caja de la empresa y en su exigente valoración.

Datos clave

Los ingresos aumentaron 22% interanual , hasta 11.100 millones de dólares , mientras que el beneficio neto subió hasta 649 millones de dólares , desde los 492 millones de dólares registrados un año antes. El BPA diluido aumentó 33% , hasta 2,47 dólares .

, hasta , mientras que el beneficio neto subió hasta , desde los registrados un año antes. El aumentó , hasta . Los pedidos crecieron orgánicamente 88% , hasta un récord de 24.200 millones de dólares , mientras que la cartera de pedidos alcanzó los 176.300 millones de dólares .

, hasta un récord de , mientras que la cartera de pedidos alcanzó los . La compañía elevó sus previsiones de ingresos para 2026 hasta un rango de entre 45.500 y 46.500 millones de dólares y aumentó en 5.000 millones de dólares el punto medio de sus previsiones de flujo de caja libre.

y aumentó en el punto medio de sus previsiones de flujo de caja libre. A pesar del sólido informe, las acciones cayeron alrededor de 4% a 5% antes de la apertura del mercado debido a que el EBITDA ajustado quedó ligeramente por debajo de las expectativas y los inversionistas analizaron con atención el origen del flujo de caja récord.

La cartera de pedidos récord confirma el auge de la infraestructura energética y los centros de datos

La demanda fue la principal sorpresa positiva. Los pedidos aumentaron orgánicamente 88%, hasta 24.200 millones de dólares, impulsados principalmente por los segmentos de Power y Electrification. La cartera de pedidos de la compañía aumentó hasta 176.300 millones de dólares, equivalente a casi cuatro veces los ingresos proyectados para el año en curso.

La administración también informó que los pedidos relacionados con centros de datos han superado los 5.000 millones de dólares desde comienzos de año, más del doble del total registrado durante todo 2025. GE Vernova espera contar con al menos 125 GW de equipos de turbinas de gas bajo contrato para finales de año, mientras que se proyecta que la capacidad anual de producción aumente desde aproximadamente 20 GW actualmente hasta 24 GW en 2028 y 30 GW en 2030.

¿Por qué caen las acciones pese al aumento de las previsiones?

La principal preocupación de los inversionistas es la calidad del flujo de caja de la compañía. El flujo de caja libre alcanzó los 9.900 millones de dólares durante el primer semestre del año, lo que ya representa alrededor de 82% de las nuevas previsiones para todo el ejercicio. Al mismo tiempo, las entradas procedentes de pasivos contractuales alcanzaron hasta 13.700 millones de dólares, superando el flujo de caja operativo total de la compañía. Esto significa que una parte significativa del efectivo procedió de pagos anticipados de clientes por futuras entregas de turbinas y reservas de espacios de fabricación, en lugar de contratos ya completados.

Además, aunque los ingresos superaron las expectativas de Wall Street, el EBITDA ajustado se situó ligeramente por debajo del consenso. Tras el fuerte rally de la acción durante los últimos meses, los inversionistas esperaban prácticamente unos resultados perfectos. El mercado también está centrando su atención en las pérdidas persistentes del segmento eólico, el posible impacto de los aranceles y la exigente valoración de la compañía pese a la reciente corrección.

Fuente: xStation5