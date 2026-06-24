Apertura de Mercado en EE.UU.: Los índices rebotan a la espera de los resultados de Micron

- Los mercados intentan recuperarse tras la pérdida de 1.3 billones de dólares en el Nasdaq 100, con toda la atención centrada en los resultados de Micron Technology.
- La publicación del dato de inflación PCE y la postura de la Reserva Federal siguen siendo factores clave para la dirección del mercado.
- Técnicamente, el US100 mantiene soportes relevantes, pero la evolución del sector de semiconductores y las cifras de Micron podrían definir el próximo gran movimiento del mercado.
- Los mercados intentan recuperarse tras la pérdida de 1.3 billones de dólares en el Nasdaq 100, con toda la atención centrada en los resultados de Micron Technology.
- La publicación del dato de inflación PCE y la postura de la Reserva Federal siguen siendo factores clave para la dirección del mercado.
- Técnicamente, el US100 mantiene soportes relevantes, pero la evolución del sector de semiconductores y las cifras de Micron podrían definir el próximo gran movimiento del mercado.
Los mercados bursátiles estadounidenses intentan volver a la senda alcista hoy después de un brutal inicio de semana, durante el cual se evaporaron aproximadamente 1.3 billones de dólares de la capitalización del Nasdaq 100. La apertura de hoy está marcada por la expectativa en torno al informe trimestral de Micron Technology, una compañía que en las últimas semanas se ha convertido en el activo más negociado de Wall Street, superando incluso a NVIDIA. Los resultados del gigante de la memoria RAM serán una prueba clave para evaluar la salud de toda la gran apuesta por la inteligencia artificial. Como combustible adicional para la volatilidad, se suman los históricos cambios en la composición del Dow Jones y la cautela de los inversores antes del dato de inflación PCE de mañana.
Situación del mercado y eventos macroeconómicos clave
El sentimiento global intenta estabilizarse, aunque los inversores han atravesado recientemente un auténtico viaje en montaña rusa. El miedo en los mercados se ha moderado ligeramente, algo que refleja el índice de volatilidad VIX, que retrocede hasta los 19.21 puntos después de haber rozado ayer la barrera psicológica de los 20 puntos y de haber cotizado por encima de ese nivel a mediados de mes.
Sin embargo, los operadores de Goldman Sachs advierten que la liquidez del mercado es actualmente reducida, lo que podría amplificar significativamente los movimientos de precios en ambas direcciones durante las próximas sesiones.
En el mercado de materias primas continúa la tendencia bajista del petróleo, con el WTI acercándose a los 70 dólares por barril y necesitando únicamente cerrar la brecha inicial generada tras el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Irán a finales de febrero para neutralizar completamente el impacto de la guerra sobre esta materia prima. Por otro lado, prevalecen los sentimientos restrictivos en los mercados, como demuestra el fuerte retroceso del EURUSD por debajo de 1.14.
En el plano macroeconómico, los inversores siguen analizando la primera reunión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Kevin Warsh y esperan el dato de PCE del jueves, que según las previsiones de Bloomberg Economics podría reforzar el tono restrictivo del banco central.
¿Cómo se comportan los futuros y los distintos sectores?
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US100 (Nasdaq 100): Después de un intento inicial de recuperación, observamos una caída del 0.2% en los primeros minutos de negociación. No obstante, el sector tecnológico intenta demostrar que la corrección de junio es simplemente una pausa saludable dentro de la tendencia alcista. El índice todavía se mantiene aproximadamente un 28% por encima de los niveles de finales de marzo.
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US500 (S&P 500): El contrato del principal índice estadounidense permanece en niveles similares al cierre de ayer, aunque previamente había llegado a subir hasta un 0.2%. El mercado en general avanza con cautela, equilibrando el optimismo tecnológico con las señales de advertencia procedentes de la economía tradicional.
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US30 (Dow Jones): Actualmente, el contrato pierde un 0.15%, aunque la atención está puesta en él debido a un cambio estructural poco habitual y de gran relevancia en la composición del índice.
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US2000 (Russell 2000): Registra una caída del 0.2%, consolidando tras los recientes intentos de rotación de capital hacia compañías de menor capitalización.
Análisis técnico: US100 (Nasdaq 100)
Después de perder 1.3 billones de dólares de capitalización en apenas dos días, el índice tecnológico US100 se encuentra en un punto potencial de inflexión muy interesante. La capitulación de ayer llevó al índice hacia una zona de soportes locales, donde la demanda intentó defender posiciones.
Desde una perspectiva intradía, la resistencia clave para los compradores sigue siendo la zona correspondiente a la caída de ayer. Un rebote del 0.5% observado anteriormente indicaba potencial de recuperación, aunque en los primeros minutos de negociación se produjo una caída por debajo del importante soporte de los 29,800 puntos. A pesar de ello, continúa vigente el soporte correspondiente al retroceso del 50% de Fibonacci de la última ola alcista. Algo más abajo se encuentra el nivel clave del 61.8% de Fibonacci, considerado uno de los soportes más relevantes para mantener intacta la estructura alcista.
Lo preocupante es que Goldman Sachs advierte sobre similitudes con la burbuja vivida durante la euforia de las empresas puntocom. Sin embargo, los movimientos actuales aún no son lo suficientemente grandes como para indicar una capitulación total de los compradores. Parece, no obstante, que hoy todo está en manos de Micron. Así como NVIDIA salvó anteriormente al mercado de una corrección más profunda, ahora el destino del sentimiento del mercado podría depender de los resultados del fabricante de memorias.
Noticias corporativas
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Micron Technology (MU.US): La compañía llegó a subir hasta un 4% en el premercado y actualmente retrocede alrededor de un 1% antes de la publicación de sus resultados. Cabe destacar que Micron es actualmente la empresa más negociada de Wall Street, con un volumen superior a los 70,000 millones de dólares. El mercado especula intensamente sobre el informe financiero, que se publicará tras el cierre de la sesión, apostando por un fuerte impulso derivado de la demanda de chips de memoria para inteligencia artificial en Asia.
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Alphabet (GOOGL.US): La matriz de Google se incorpora oficialmente al selecto grupo del Dow Jones Industrial Average (US30), reemplazando a un histórico gigante de las telecomunicaciones. Las acciones avanzan alrededor de un 0.8%.
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Verizon (VZ.US): La acción cae un 1% tras conocerse su salida del índice Dow Jones.
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Wendy’s (WEN.US): La cadena de hamburguesas registra un espectacular salto de hasta un 24% en la apertura. La compañía se ha convertido en objetivo de los inversores minoristas especulativos de los foros r/wallstreetbets y Stocktwits.
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FuelCell Energy (FCEL.US): La empresa se disparó tras anunciar un acuerdo con Fit Energy para suministrar 380 megavatios de energía limpia destinada a centros de datos que respaldan aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, las ganancias se redujeron hasta aproximadamente un 5% durante los primeros minutos de negociación.
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FedEx (FDX.US): Las acciones retroceden alrededor de un 1.3% tras presentar su primer informe financiero desde la separación de su unidad de transporte de carga. Los inversores abandonan posiciones debido a previsiones más débiles, presiones inflacionarias y preocupaciones sobre el comercio global.
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Cerebras Systems (CBRS.US): La reciente incorporación al sector de los semiconductores chocó de lleno con las expectativas de Wall Street y pierde un 14.5%. Las previsiones de ventas anuales resultaron demasiado conservadoras para unos inversores extremadamente optimistas con la inteligencia artificial.
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Hertz (HTZ.US): Una mañana catastrófica para la compañía de alquiler de vehículos tras presentar una actualización operativa débil y anunciar una nueva emisión de acciones por 100 millones de dólares. Los títulos pierden casi una cuarta parte de su valor.
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Twilio (TWLO.US): Goldman Sachs restableció una recomendación de "Compra" con un precio objetivo de 300 dólares, el más alto del mercado, señalando futuros beneficios estructurales derivados de la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Las acciones avanzan más de un 3%.
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