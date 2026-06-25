Apertura de mercado en EE.UU.: Micron no es suficiente y Wall Street profundiza las caídas

- Wall Street amplía las pérdidas, con el US100 y el US500 cayendo cerca de un 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 muestran un mejor desempeño, reflejando una presión concentrada en las grandes tecnológicas.
- Los sólidos resultados de Micron refuerzan la narrativa de la IA, pero no logran disipar las dudas del mercado sobre las valoraciones y las perspectivas del sector tecnológico.
- Los datos macroeconómicos ofrecen señales mixtas: el PIB y los ingresos personales sorprendieron al alza, pero la debilidad del consumo y de los pedidos de bienes duraderos mantiene la cautela entre los inversores.
- Wall Street amplía las pérdidas, con el US100 y el US500 cayendo cerca de un 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 muestran un mejor desempeño, reflejando una presión concentrada en las grandes tecnológicas.
- Los sólidos resultados de Micron refuerzan la narrativa de la IA, pero no logran disipar las dudas del mercado sobre las valoraciones y las perspectivas del sector tecnológico.
- Los datos macroeconómicos ofrecen señales mixtas: el PIB y los ingresos personales sorprendieron al alza, pero la debilidad del consumo y de los pedidos de bienes duraderos mantiene la cautela entre los inversores.
Tras la apertura de Wall Street, los vendedores tomaron rápidamente el control. Los futuros de los principales índices (US100 y US500) retroceden alrededor de un 1%, mientras que el US30 y el US2000 muestran un mejor comportamiento y avanzan cerca de un 0,2%. Esto sugiere que las preocupaciones del mercado siguen concentrándose en las compañías de gran capitalización y, especialmente, en el sector tecnológico.
El mercado mantiene la atención puesta en las noticias corporativas, especialmente en los excelentes resultados de Micron, así como en el amplio conjunto de datos macroeconómicos correspondientes a mayo. Las cifras de Micron respaldan nuevamente la narrativa alcista en torno a la inteligencia artificial, aunque el comportamiento de los índices deja claro que todavía persisten dudas entre los inversores.
Datos macroeconómicos
- La inflación PCE aumentó hasta el 4,1%, en línea con las expectativas del mercado. Este dato no debería modificar de forma significativa la trayectoria prevista para las tasas de interés en Estados Unidos. Cabe destacar que la inflación subyacente PCE se mantiene considerablemente más baja y ya había mostrado signos de estabilización anteriormente, lo que podría indicar que el reciente aumento de los precios tiene un carácter transitorio.
- El crecimiento económico sorprendió positivamente: el PIB de EE. UU. del primer trimestre avanzó un 2,1%, frente al 1,6% esperado. Los salarios y el gasto personal también crecieron un 0,7%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo permanecieron por encima de las 200.000, aunque se situaron por debajo de las previsiones.
- Por otro lado, el gasto del consumidor y los pedidos de bienes duraderos resultaron claramente inferiores a lo esperado, lo que podría generar preocupación sobre la fortaleza del consumo y de la actividad económica.
US100 (D1)
El precio continúa oscilando alrededor de la resistencia correspondiente al 38,2% de retroceso de Fibonacci, aunque la presión vendedora ya está entrando claramente en esa zona. La corrección sigue siendo relativamente moderada y el RSI se ha normalizado mientras tanto. Además, el comportamiento de las medias móviles exponenciales (EMA) continúa favoreciendo el escenario alcista. Si los vendedores mantienen el control, el siguiente objetivo bajista se sitúa en el 61,8% de Fibonacci, alrededor de los 28.445 puntos. Source: xStation5.
Noticias corporativas
- Micron (MU.US): El fabricante de memorias presentó unos resultados extraordinarios y sus acciones suben cerca de un 20% en la apertura. La compañía registró ingresos por 41.460 millones de dólares y un beneficio por acción (EPS) de 25,11 dólares, más del 100% por encima del trimestre anterior y varios puntos porcentuales por encima del consenso del mercado. Sus sólidos resultados también impulsan al resto de fabricantes del sector.
- Wendy's (WEN.US): La acción continúa recuperándose desde sus mínimos de valoración, impulsada por compras de inversores minoristas ante el optimismo de que pueda convertirse en la próxima meme stock. Los títulos avanzan alrededor de un 10%.
- IBM (IBM.US): La compañía presentó su primer prototipo de chip fabricado con tecnología inferior a 1 nanómetro. Sus acciones suben cerca de un 2%.
- Apple (AAPL.US): La empresa elevó los precios de sus productos debido a la fuerte escasez de componentes de memoria, que ahora compiten con la demanda de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial. El mercado teme un deterioro de los márgenes y/o una desaceleración de las ventas, por lo que la acción cae aproximadamente un 5%.
- Blue Owl (OBDC.US): Según Bloomberg, la firma de inversión está negociando la compra del equipo de baloncesto Cavaliers. Sus acciones avanzan alrededor de un 2%.
- BlackBerry (BB.US): La compañía publicó unas previsiones optimistas para el cierre del ejercicio, esperando que sus ingresos se beneficien del aumento de la inversión en infraestructura. Sus acciones suben cerca de un 7%.
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