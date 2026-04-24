Apertura de mercado en EE. UU.: Nasdaq se dispara impulsado por semiconductores y optimismo en Wall Street

- Nasdaq 100 marca nuevos máximos impulsado por el fuerte desempeño del sector de semiconductores, con Intel, AMD y Qualcomm liderando las subidas.
- Datos de confianza del consumidor en EE.UU. superan expectativas, aunque el repunte en expectativas de inflación refuerza un tono más restrictivo para la Fed.
- Se consolida una fuerte divergencia sectorial, con tecnológicas ligadas a inteligencia artificial al alza, mientras otros sectores mantienen un comportamiento mixto.
- Nasdaq 100 marca nuevos máximos impulsado por el fuerte desempeño del sector de semiconductores, con Intel, AMD y Qualcomm liderando las subidas.
- Datos de confianza del consumidor en EE.UU. superan expectativas, aunque el repunte en expectativas de inflación refuerza un tono más restrictivo para la Fed.
- Se consolida una fuerte divergencia sectorial, con tecnológicas ligadas a inteligencia artificial al alza, mientras otros sectores mantienen un comportamiento mixto.
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben más de 1%, alcanzando un nuevo máximo histórico, respaldados por el fuerte impulso del sector de semiconductores, donde Intel y AMD lideran el rally. En paralelo, los datos finales de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan superaron las expectativas, con un repunte destacado en las expectativas de inflación a largo plazo.
- Confianza del consumidor Universidad de Michigan (final): 49,8 (vs. 48,5 esperado y 47,6 previo)
- Índice de expectativas (final): 48,1 (vs. 47,7 esperado y 46,1 previo)
- Índice de condiciones actuales (final): 52,5 (vs. 51,0 esperado y 50,1 previo)
- Expectativas de inflación a 5 años (final): 3,5% (vs. 3,4% esperado y previo)
- Expectativas de inflación a 1 año (final): 4,7% (vs. 4,8% esperado y previo)
Se observa una clara divergencia dentro del mercado accionario estadounidense: mientras el sentimiento se mantiene mixto en la mayoría de los sectores, las compañías de semiconductores y electrónica muestran un desempeño sólido. Las acciones de ARM, AMD, Intel y Qualcomm suben más de 10%, reflejando el impulso sostenido de la demanda vinculada a inteligencia artificial.
US100 (intervalo D1)
Fuente: xStation5
Fuente: xStation
Noticias corporativas
- AbbVie: La FDA rechazó la aprobación del tratamiento experimental contra arrugas trenibotE debido a problemas de manufactura. Es clave que la agencia no identificó riesgos de seguridad o eficacia, lo que abre la puerta a una nueva presentación sin necesidad de ensayos clínicos adicionales.
- Ameriprise Financial: Resultados del primer trimestre mostraron fuerte impulso operativo, impulsado por mayores activos bajo gestión y aumento de ingresos por comisiones. Los AUM alcanzaron 1,7 billones de dólares (+12% interanual), elevando el beneficio neto a 915 millones de dólares.
- Baker Hughes: La compañía superó expectativas en resultados, a pesar de debilidad en servicios petroleros. La fortaleza en el segmento de tecnología industrial y energética (IET) compensó el desempeño, destacando los beneficios de diversificación.
- Cisco: Continúa expandiéndose en infraestructura de computación cuántica. Su nuevo chip de switching busca conectar distintos tipos de computadoras cuánticas, avanzando hacia un eventual “internet cuántico”, aunque sigue siendo una apuesta de largo plazo.
- Citigroup: Refuerza su banca de inversión con la contratación de Klaus Hessberger para codirigir la nueva unidad FSI, como parte de su estrategia para mejorar el desempeño en clientes institucionales.
- Intel: La guía para el segundo trimestre superó ampliamente las expectativas, señalando un rebote en la demanda de centros de datos y AI. Sin embargo, las pérdidas del primer trimestre reflejan costos de reestructuración en curso.
- Newmont: Superó estimaciones de ganancias gracias a los precios récord del oro, pese a menores volúmenes de producción. La compañía advirtió posibles debilidades productivas y mayores costos en el corto plazo.
- Nike: Recortará aproximadamente 1.400 empleos como parte de una reestructuración ante la desaceleración de ventas. El objetivo es reenfocar el negocio en categorías deportivas clave y acelerar la innovación.
- Palantir: Enfrenta presión reputacional, con llamados a que el Banco Nacional Suizo venda su participación debido a su implicación en actividades de vigilancia, lo que podría afectar el sentimiento inversor.
- Tesla: El avance en el segmento de robotaxis parece más lento de lo previsto. Un enfoque más cauteloso refleja complejidad operativa y riesgos, lo que podría retrasar la monetización.
- VeriSign: Mantiene un crecimiento estable de ingresos y aumento en registros de dominios, reflejando la digitalización. Sin embargo, la acción cae tras resultados, pese a su modelo de ingresos recurrentes. Berkshire Hathaway sigue siendo accionista.
Cambios en recomendaciones de analistas
- Blackstone: JPMorgan recorta precio objetivo a 136 USD desde 142 USD, por menores comisiones de gestión tras resultados del T1.
- Monolithic Power Systems: Oppenheimer eleva precio objetivo a 1.600 USD desde 1.500 USD, apoyado en fuerte demanda de centros de datos impulsados por AI.
- Nasdaq: JPMorgan sube precio objetivo a 111 USD desde 110 USD tras sólidos resultados del T1 con crecimiento orgánico y márgenes estables.
- Roper Technologies: Piper Sandler eleva precio objetivo a 540 USD desde 530 USD tras resultados sólidos.
- West Pharmaceutical Services: Jefferies incrementa precio objetivo a 365 USD desde 295 USD tras un reporte fuerte con crecimiento más equilibrado y mejora de márgenes.
Fuente: xStation5
¿La sequía en EE.UU. impulsará la volatilidad especulativa de granos en CBOT?
Tres mercados a seguir la próxima semana: todas las miradas en la Fed (24.04.2026)
ÚLTIMA HORA: Departamento de Justicia de EE.UU. retira investigación contra Powell y el dólar cae junto a los rendimientos
Acción meme de Avis Budget se desploma tras euforia: fin del rally del 600%
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.