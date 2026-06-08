Cierre de mercado: Acciones repuntan apoyadas por el rally de la IA

La sesión estuvo marcada por un mejor tono de mercado, con las bolsas al alza luego de que los inversionistas aprovecharan las caídas recientes para recomponer posiciones en activos de riesgo. El entusiasmo volvió a concentrarse en el sector tecnológico y, en particular, en la inteligencia artificial, con Nvidia y Micron liderando las ganancias. En paralelo, el petróleo retrocedió ante una menor percepción de riesgo geopolítico inmediato, mientras que los bonos y el dólar se mantuvieron relativamente estables, reflejando un mercado más constructivo, aunque todavía atento a las señales de política monetaria y al escenario internacional.



Fuente: xStation5



Noticias Claves

Geopolítica: Si bien Israel rechazó la advertencia de Irán de no extender los ataques hacia el Líbano, las operaciones aéreas contra territorio iraní parecen haberse detenido temporalmente tras el llamado del presidente Trump a “dejar de disparar”, algo que fue confirmado por Netanyahu al señalar que los ataques se suspenden “por ahora”. No obstante, la tensión sigue elevada tras el bombardeo israelí al complejo petroquímico de Bandar Imam y las acusaciones de Teherán contra Estados Unidos por una supuesta coordinación con Israel. A esto se suma la amenaza de los hutíes de bloquear el paso de embarcaciones vinculadas a Israel por el estrecho de Bab el-Mandeb, elevando el riesgo sobre las rutas marítimas del Mar Rojo y manteniendo una prima geopolítica relevante en los mercados.

Estados Unidos: La encuesta de expectativas de la Reserva Federal de Nueva York mostró señales mixtas en mayo. La inflación esperada a tres años se mantuvo en 3,1%, mientras que la expectativa de inflación a un año bajó a 3,46%, por debajo del dato previo de 3,64% y de la estimación de 3,72%. Sin embargo, persisten focos de presión, destacando el aumento esperado del precio de la vivienda, que subió a 3,5%, su nivel más alto desde julio de 2022. En paralelo, las expectativas del mercado laboral fueron mixtas, con la tasa prevista de renuncia alcanzando su mayor nivel desde febrero de 2023, lo que sugiere que los hogares aún perciben cierta resiliencia en el empleo.



Reino Unido: El Banco de Inglaterra manifestó preocupación ante Reform UK y distintas plataformas de redes sociales por la circulación de publicaciones falsas que utilizaban imágenes manipuladas de Nigel Farage en una supuesta confrontación con el gobernador Andrew Bailey. Estas publicaciones redirigían a un artículo falso atribuido a la BBC, con citas inventadas y enlaces a una aplicación llamada Anocturex. Bailey advirtió que este tipo de anuncios fraudulentos, que suplantan la identidad del Banco de Inglaterra y otros bancos centrales, van en aumento y buscan explotar criminalmente al público, especialmente a los usuarios más vulnerables en línea.

Perú: Los peruanos votaron el domingo en una segunda vuelta electoral marcada por la tensión y la expectativa de un resultado estrecho, en una elección que podría consolidar el giro hacia la derecha en América Latina o romper esa tendencia con una alternativa de izquierda que ha generado cautela en los mercados. De acuerdo con el flash electoral a boca de urna de Datum, existe un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con la candidata de Fuerza Popular obteniendo 50,53% de los votos y el representante de Juntos por el Perú alcanzando 49,47%.

Chile: Los precios al consumidor en Chile aumentaron 0,2% mensual en mayo, por debajo de la expectativa de mercado de 0,4%, mientras que la inflación anual se desaceleró a 3,9%. La moderación del dato refuerza una lectura más favorable para las perspectivas de política monetaria, especialmente en un contexto de crecimiento económico débil. No obstante, los precios de la energía subieron 1,0% mensual, lo que mantiene cierta cautela frente a posibles presiones inflacionarias externas.

Petróleo: Los futuros del Brent borraron prácticamente todas sus alzas intradía, en la medida en que el mercado interpretó los ataques de Irán contra Israel como un evento acotado y con un mensaje de contención por parte de Teherán. Además, la ausencia de una respuesta inmediata de Israel fue leída como una señal de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podrían estar entrando en una fase decisiva. El presidente Trump reforzó esta percepción al restar importancia a los ataques, lo que llevó al mercado petrolero a ignorar en gran medida la confrontación geopolítica, pese a que persisten riesgos relevantes sobre inventarios globales y eventuales interrupciones logísticas si el bloqueo se prolonga.

Metales: El oro se estabilizó después de que Irán e Israel acordaran reducir los ataques mutuos, tras una escalada de violencia que amenazaba con afectar las negociaciones de paz. Durante la sesión estadounidense, el metal fluctuó entre leves ganancias y pérdidas, luego de haber retrocedido cerca de 5% la semana pasada en medio del recrudecimiento de las tensiones regionales. En contraste, el cobre registró avances, apoyado por una mejora en el apetito por riesgo y señales de mayor estabilidad en el escenario geopolítico.

Bitcoin: Strategy Inc. informó la compra de 1.550 Bitcoin por un monto aproximado de 101,3 millones de dólares, según un documento presentado el lunes. La operación se produce después de una semana volátil para Bitcoin y tras una inusual venta de tokens por parte de la compañía, situación que había generado dudas en el mercado sobre la sostenibilidad de su modelo de tesorería basado en activos digitales.

Acciones: Las acciones de Intel subieron cerca de 15% tras conocerse que Google y Nvidia estarían evaluando utilizar a la compañía como fabricante alternativo de chips, lo que impulsó el optimismo sobre su negocio de fundición. En contraste, Alibaba y Baidu enfrentaron presión luego de ser designadas como empresas militares chinas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por su parte, las acciones de Apple retrocedieron después de que su propuesta en inteligencia artificial no lograra entusiasmar a los inversionistas.





Análisis US100



La acción del precio se mantuvo en fase correctiva tras alcanzar la zona de los 28.801 puntos. Desde ese nivel, el mercado comenzó a desarrollar una estructura de giro y actualmente testea la resistencia de los 29.766 puntos, nivel que además coincide con la media móvil de largo plazo. A esto se suma un MACD que ha vuelto a girarse a la baja, lo que refuerza que la referencia principal de corto plazo sigue estando en la zona de los 28.801 puntos.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 28.801 puntos, podría extender el rebote hacia niveles de resistencia entorno los 30.255. En cambio, una pérdida de ese soporte abriría la puerta a una reanudación del movimiento bajista, con una siguiente zona de soporte relevante en torno a los 27.600 puntos.

Fuente: xStation



Análisis GOLD

El precio logró consolidarse por encima del nivel de los 4.271, mientras el MACD también comienza a mostrar una estructura más favorable para un giro. En este contexto, la referencia principal de corto plazo continúa estando en la zona de los 4.271, que ahora actúa como soporte clave para la evolución del movimiento.