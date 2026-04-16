Apertura de mercado en EE.UU.: S&P 500 en máximos históricos y Charles Schwab cae 4,5% pese a sólidos resultados

Las acciones en Estados Unidos operan planas este jueves, devolviendo parte de las ganancias iniciales a medida que el reciente rally en acciones tecnológicas comienza a desvanecerse. El retroceso se produce apenas un día después de que el S&P 500 (S&P 500) superara el nivel simbólico de los 7.000 puntos, lo que resalta una creciente sensibilidad a catalizadores de corto plazo. Los inversionistas están equilibrando los desarrollos geopolíticos con la temporada de resultados y señales macroeconómicas mixtas. Sin embargo, el sentimiento general sigue siendo muy sólido, mientras el S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico.

El Nasdaq 100 y el Dow Jones caen alrededor de un 0,2%, mientras que el S&P 500 retrocede cerca de un 0,1% tras abrir al alza. El movimiento sigue a una sólida sesión previa que llevó al S&P 500 a un cierre histórico por encima de los 7.000 puntos.

La debilidad se concentró en las grandes tecnológicas, con el segmento de las “Magnificent Seven” girando a terreno negativo y arrastrando el sentimiento general. El ETF Roundhill Magnificent Seven retrocede, señalando una desaceleración del impulso en el principal grupo líder del mercado.

La geopolítica sigue siendo un factor clave: los mercados observan de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la extensión del alto el fuego más allá del 22 de abril. El compromiso diplomático en curso apoya el sentimiento de riesgo, pero la falta de claridad limita nuevas alzas en el corto plazo.

La temporada de resultados gana tracción:

Taiwan Semiconductor y PepsiCo superaron expectativas tanto en ingresos como en beneficios

Charles Schwab superó expectativas de ganancias, pero decepcionó en ingresos

Los resultados de Netflix tras el cierre del mercado estadounidense se consideran un posible catalizador de corto plazo para el sentimiento

Los datos económicos muestran una imagen mixta:

Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 207K, señalando una continua resiliencia del mercado laboral

La producción industrial cayó un 0,5% en marzo, por debajo de lo esperado y generando preocupaciones sobre el crecimiento

La estructura del mercado muestra divergencias bajo la superficie:

Los índices del Nasdaq continúan testeando niveles récord, extendiendo una racha histórica de ganancias

Las acciones de semiconductores retroceden, rompiendo uno de los principales motores del reciente rally

La tecnología de pequeña capitalización emerge como un outperformer relativo, con nuevos máximos intradía

La participación general del mercado sigue siendo limitada, ya que los sectores de gran capitalización quedan rezagados en marcar nuevos récords

En general, el mercado está transitando desde un escenario impulsado por momentum hacia una fase más selectiva, dependiente de datos y eventos, con una volatilidad que probablemente estará ligada tanto a datos macroeconómicos como a sorpresas en resultados.



Fuente: xStation



Fuente: xStation

Resultados de Charles Schwab más sólidos de lo esperado

Las acciones de Charles Schwab caen más de un 4% hoy, después de que la compañía publicara resultados mixtos para el primer trimestre de 2026, con rentabilidad superando expectativas mientras los ingresos quedaron ligeramente por debajo de lo previsto.

La compañía reportó un beneficio por acción ajustado de 1,43 dólares, superando las estimaciones de 1,39 dólares y aumentando significativamente desde los 0,99 dólares del año anterior.

Los ingresos netos totales alcanzaron 6.480 millones de dólares, quedando levemente por debajo de las expectativas de 6.510 millones. Los ingresos por intereses netos también quedaron por debajo de lo esperado, en 3.140 millones de dólares, mientras que el margen de interés neto se situó en 2,88%, por debajo del 2,94% previsto.

A pesar de esto, Schwab registró un fuerte crecimiento en la actividad de clientes y en los flujos de activos.

El compromiso de los clientes se mantuvo robusto, con 140.000 millones de dólares en nuevos activos netos, mientras que los activos totales de clientes crecieron un 19% interanual hasta 11,77 billones de dólares. Los depósitos bancarios superaron las expectativas, alcanzando 253.000 millones de dólares frente a los 245.190 millones estimados. La compañía también sumó 1,3 millones de nuevas cuentas de corretaje, superando las previsiones de 1,19 millones.

En general, los resultados reflejan un sólido crecimiento subyacente en clientes y acumulación de activos, incluso cuando algunas métricas de ingresos quedaron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.



Fuente: xStation