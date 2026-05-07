Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street abre al alza:. Datadog y ARM en el foco

Los futuros de EE. UU. abren ligeramente al alza: el S&P 500 sube alrededor de un 0,2%, el Nasdaq 100 avanza un 0,1% y los futuros del Dow Jones ganan cerca de un 0,3%, o aproximadamente 133 puntos. El principal motor del movimiento es el creciente optimismo en torno a una posible tregua entre Estados Unidos e Irán, lo que está presionando a la baja los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, situación que los inversores interpretan como una señal para comprar acciones.

Desde finales de febrero, cuando estalló el conflicto entre EE. UU. e Irán, los mercados han reaccionado a cada nuevo avance en el frente diplomático. Ayer, Axios informó, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que los negociadores están cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos, que no solo pondría fin a la guerra, sino que también crearía un marco para negociaciones nucleares más amplias. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que Teherán está “analizando la propuesta” de la parte estadounidense. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada: cuestiones clave relacionadas con el enriquecimiento de uranio y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz permanecen sin resolver. Además, para la próxima semana (14–15 de mayo) está programada una reunión entre Trump y Xi Jinping, en la que se discutirán aranceles, Taiwán y sanciones sobre chips chinos.

En este contexto, los metales preciosos son los activos con mejor desempeño: la plata se dispara más de un 5% y el oro sube alrededor de un 1%, ya que el mercado apuesta por el fin del conflicto y la reanudación de la anterior tendencia alcista. El sector tecnológico, y particularmente el de chips, sigue liderando el mercado en general (el índice SOX ha subido más de un 60% este año). Las empresas de energía y consumo muestran el peor desempeño: el WTI cae más de un 5%, arrastrando al sector petrolero. Las compañías de restaurantes (Shake Shack -17%) y fabricantes de electrodomésticos (Whirlpool -18%) también registran fuertes caídas.



Fuente: xStation

Información corporativa

Datadog (DDOG) +22–24% en el premarket. La compañía sorprendió al mercado tanto con sus resultados como con sus previsiones. Los ingresos aumentaron un 32% interanual hasta $1.010 millones, superando la estimación de consenso de $958 millones, marcando la primera vez que la empresa supera los $1.000 millones en un primer trimestre. El BPA ajustado fue de $0,60 frente a los $0,52 esperados (+30% interanual), mientras que el margen bruto se mantuvo en 80,0%. La compañía cerró el trimestre con aproximadamente 5.000 clientes generando más de $100.000 en ingresos recurrentes anuales (ARR) (+21% interanual), confirmando su expansión constante en el segmento empresarial. El flujo de caja libre alcanzó los $289 millones, con un margen FCF de 29%, mientras que el efectivo y equivalentes en balance ascienden a $4.800 millones. Una señal aún más sólida provino de la guía de resultados. Para el segundo trimestre, Datadog proyecta ingresos de $1.070 millones (+29% interanual) con un BPA de $0,57–$0,59, muy por encima del consenso de $995 millones y $0,52. Para el año completo 2026, la compañía elevó su previsión de ingresos a $4.300 millones (frente a estimaciones de $4.100 millones) y su BPA a $2,36–$2,44 (frente a estimaciones de $2,20). Tres catalizadores adicionales contribuyeron a los resultados: la certificación FedRAMP High, que abre el mercado federal; una alianza estratégica con Sakana AI; y el nombramiento de Dominic Phillips en el directorio. El CEO Olivier Pomel declaró explícitamente que la inteligencia artificial impulsa,y no canibaliz, la demanda de la plataforma Datadog, ya que los clientes necesitan monitoreo y seguridad para sus implementaciones en la nube y de IA.



Las acciones se disparan al inicio de la sesión y ponen a prueba niveles cercanos a los máximos observados desde noviembre pasado. Fuente: xStation