Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street abre al alza:. Datadog y ARM en el foco

- Wall Street abre al alza impulsado por expectativas de tregua entre EE. UU. e Irán y caída del petróleo.
- Datadog lidera las ganancias tras sólidos resultados y una guía muy superior a las expectativas.
- ARM Holdings cae pese a superar previsiones, debido a debilidad en su segmento de royalties.
- Wall Street abre al alza impulsado por expectativas de tregua entre EE. UU. e Irán y caída del petróleo.
- Datadog lidera las ganancias tras sólidos resultados y una guía muy superior a las expectativas.
- ARM Holdings cae pese a superar previsiones, debido a debilidad en su segmento de royalties.
Los futuros de EE. UU. abren ligeramente al alza: el S&P 500 sube alrededor de un 0,2%, el Nasdaq 100 avanza un 0,1% y los futuros del Dow Jones ganan cerca de un 0,3%, o aproximadamente 133 puntos. El principal motor del movimiento es el creciente optimismo en torno a una posible tregua entre Estados Unidos e Irán, lo que está presionando a la baja los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, situación que los inversores interpretan como una señal para comprar acciones.
Desde finales de febrero, cuando estalló el conflicto entre EE. UU. e Irán, los mercados han reaccionado a cada nuevo avance en el frente diplomático. Ayer, Axios informó, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que los negociadores están cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página y 14 puntos, que no solo pondría fin a la guerra, sino que también crearía un marco para negociaciones nucleares más amplias. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que Teherán está “analizando la propuesta” de la parte estadounidense. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada: cuestiones clave relacionadas con el enriquecimiento de uranio y la posible reapertura del Estrecho de Ormuz permanecen sin resolver. Además, para la próxima semana (14–15 de mayo) está programada una reunión entre Trump y Xi Jinping, en la que se discutirán aranceles, Taiwán y sanciones sobre chips chinos.
En este contexto, los metales preciosos son los activos con mejor desempeño: la plata se dispara más de un 5% y el oro sube alrededor de un 1%, ya que el mercado apuesta por el fin del conflicto y la reanudación de la anterior tendencia alcista. El sector tecnológico, y particularmente el de chips, sigue liderando el mercado en general (el índice SOX ha subido más de un 60% este año). Las empresas de energía y consumo muestran el peor desempeño: el WTI cae más de un 5%, arrastrando al sector petrolero. Las compañías de restaurantes (Shake Shack -17%) y fabricantes de electrodomésticos (Whirlpool -18%) también registran fuertes caídas.
Fuente: xStation
Información corporativa
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Datadog (DDOG) +22–24% en el premarket. La compañía sorprendió al mercado tanto con sus resultados como con sus previsiones. Los ingresos aumentaron un 32% interanual hasta $1.010 millones, superando la estimación de consenso de $958 millones, marcando la primera vez que la empresa supera los $1.000 millones en un primer trimestre. El BPA ajustado fue de $0,60 frente a los $0,52 esperados (+30% interanual), mientras que el margen bruto se mantuvo en 80,0%. La compañía cerró el trimestre con aproximadamente 5.000 clientes generando más de $100.000 en ingresos recurrentes anuales (ARR) (+21% interanual), confirmando su expansión constante en el segmento empresarial. El flujo de caja libre alcanzó los $289 millones, con un margen FCF de 29%, mientras que el efectivo y equivalentes en balance ascienden a $4.800 millones. Una señal aún más sólida provino de la guía de resultados. Para el segundo trimestre, Datadog proyecta ingresos de $1.070 millones (+29% interanual) con un BPA de $0,57–$0,59, muy por encima del consenso de $995 millones y $0,52. Para el año completo 2026, la compañía elevó su previsión de ingresos a $4.300 millones (frente a estimaciones de $4.100 millones) y su BPA a $2,36–$2,44 (frente a estimaciones de $2,20). Tres catalizadores adicionales contribuyeron a los resultados: la certificación FedRAMP High, que abre el mercado federal; una alianza estratégica con Sakana AI; y el nombramiento de Dominic Phillips en el directorio. El CEO Olivier Pomel declaró explícitamente que la inteligencia artificial impulsa,y no canibaliz, la demanda de la plataforma Datadog, ya que los clientes necesitan monitoreo y seguridad para sus implementaciones en la nube y de IA.
Las acciones se disparan al inicio de la sesión y ponen a prueba niveles cercanos a los máximos observados desde noviembre pasado. Fuente: xStation
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Fortinet (FTNT) +15%: El proveedor de soluciones de ciberseguridad elevó su previsión anual de ingresos a $8.800–9.100 millones, frente al rango anterior de $8.400–8.600 millones, superando el consenso tanto en ingresos como en beneficios. El mercado interpreta esto como una confirmación de que el gasto corporativo en seguridad informática sigue siendo resiliente frente a la incertidumbre macroeconómica.
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Whirlpool (WHR) -18%: El fabricante de electrodomésticos recortó drásticamente sus previsiones anuales: el BPA esperado se sitúa ahora en apenas $3,00–$3,50, frente a los anteriores $6,00, mientras que los ingresos proyectados rondan los $15.000 millones, por debajo de la previsión previa de $15.300–15.600 millones. En su informe, la empresa afirma explícitamente que “la guerra en Irán provocó una desaceleración recesiva en la demanda estadounidense, ya que la confianza del consumidor se desplomó en febrero y marzo”.
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Shake Shack (SHAK) -17%: La cadena de hamburguesas reportó una pérdida operativa de $2,6 millones en el primer trimestre; el BPA fue de $0,00 frente a los $0,12 esperados, mientras que los ingresos de $366,7 millones quedaron por debajo del consenso de $372 millones.
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ARM Holdings (ARM) -7,8%: ARM superó las estimaciones de consenso en ingresos totales, BPA y margen operativo, pero el mercado se centró en la decepción del segmento clave de royalties. Los ingresos totales crecieron un 20% interanual hasta $1.490 millones (estimación: $1.470 millones), mientras que el BPA ajustado fue de $0,60 frente a los $0,58 esperados. Los ingresos por licencias y otros conceptos mostraron fortaleza, con un salto del 29% interanual hasta $819 millones (estimación: $775,6 millones), señalando una sólida cartera de nuevos proyectos de chips, especialmente en IA y centros de datos. El margen operativo también impresionó, alcanzando el 49,1%, con ingresos operativos de $731 millones (estimación: $696 millones).
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Sin embargo, los royalties,la métrica más observada de la compañí, alcanzaron solo $671 millones frente al consenso de $693 millones (+11% interanual). El CEO Rene Haas admitió abiertamente que el segmento de smartphones mostró un crecimiento negativo en unidades durante el último trimestre, y que la situación del mercado móvil sigue siendo “ligeramente negativa”. El problema es que los smartphones y procesadores móviles aún representan alrededor del 46% de los ingresos por royalties. Tras los resultados, Goldman Sachs rebajó su recomendación a Sell, señalando presión en el segmento de royalties, falta de una ventaja competitiva clara en fabricación de chips y una elevada valoración frente a compañías comparables. A pesar de ello, la mayoría de Wall Street mantiene una visión alcista: Goldman y AlphaValue son los únicos bancos con recomendación de venta, y las acciones de ARM todavía cotizan un 117% por encima de los niveles de comienzos de año.
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Agilon Health (AGL) +51%: El proveedor de servicios de salud sorprendió al mercado al elevar su previsión anual de EBITDA ajustado a un nivel claramente superior a cero, mientras que el consenso esperaba pérdidas. Los resultados del primer trimestre superaron las expectativas tanto en ingresos como en EBITDA, provocando al menos dos mejoras de recomendación.
Datadog sube +30% en su mejor sesión desde 2019 con ingresos récord y guidance sorpresivo
La PLATA sube 5,75%
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