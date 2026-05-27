Dólar Hoy México: el dólar avanza luego de que la Casa Blanca negara acuerdo con Irán

El peso mexicano cede terreno este miércoles en una sesión sin datos económicos locales, con el USD/MXN subiendo hacia los 17.37 pesos (+0.4%). El mercado sigue girando en torno a cada señal de progreso en las negociaciones con Irán que fortalece al peso y cada desmentido lo presiona. Hoy ambas cosas ocurrieron en pocas horas, la televisión estatal iraní reportó los detalles de un borrador de memorándum extraoficial entre Teherán y Washington para restablecer el tráfico en el Estrecho de Ormuz y establecer un mecanismo de gestión de paso a través del waterway con la participación de Omán.

El optimismo inicial se diluyó cuando la Casa Blanca negó el contenido del reporte. El resultado es una jornada de señales contradictorias que mantiene al mercado en modo de espera sin resolver la dirección de fondo.

La Fed y el escenario de tasas

El contexto monetario también experimentó un ajuste relevante esta semana, una vez que la probabilidad implícita de un alza de la Fed en diciembre se ubica ahora en torno al 50%, una reducción notable respecto a los niveles de la semana pasada cuando el mercado la descontaba prácticamente con certeza. Ese cambio refleja que las señales de avance diplomático, aunque no confirmadas, generan cierto alivio sobre la trayectoria inflacionaria que el Estrecho de Ormuz cerrado estaba alimentando. Si el petróleo baja de forma sostenida porque las negociaciones avanzan, el argumento para subir tasas en diciembre se debilita.

Fuente: CME Group.

Para el tipo de cambio mexicano, esa dinámica apunta, por un lado, a una Fed menos agresiva que podría reducir el diferencial de tasas esperado con Banxico, lo que en teoría reduce el atractivo del carry y presiona al peso a la baja. Por el otro, un entorno de menor presión inflacionaria global podría mejorar el apetito por riesgo hacia los mercados emergentes, beneficiando a divisas como el peso que tienen fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos. En el balance de hoy, con la incertidumbre sobre Irán dominando la sesión, el primer canal está prevaleciendo.

La tasa de desempleo de México hasta marzo. Fuente: Tradingeconomics.

Mañana jueves se publica la tasa de desempleo de México para abril y el consenso apunta a un aumento de 2.4% a 2.7%, lo que reflejaría un mercado laboral que comienza a mostrar los efectos del debilitamiento del PIB registrado en el Q1 (-0.6% trimestral, +0.2% interanual). Un dato por encima del consenso añadiría presión narrativa sobre el panorama macro doméstico, aunque por sí solo difícilmente genera un movimiento grande en el par.

El T-MEC y el calendario de negociaciones

El secretario Ebrard confirmó este miércoles que se realizará una segunda ronda de negociaciones del T-MEC en Washington el 16 y 17 de junio, enfocada en agricultura y competencia equitativa, y una tercera ronda en México el 20 de julio. La USTR publicó un comunicado confirmando el calendario bilateral.

El anuncio de las fechas es positivo en la medida en que aporta estructura y previsibilidad a un proceso que hasta hace poco no tenía plazos definidos. Sin embargo, EE.UU. no tiene intención de eliminar los aranceles del 25% sobre autos ni los hasta 50% sobre acero y aluminio. El representante comercial Greer señaló en abril que Trump no quiere abandonar el T-MEC pero tampoco cree en el libre comercio como principio. Ese marco limita el alcance de las negociaciones a ajustes en reglas de origen, mecanismos de supervisión y compromisos sectoriales, sin que la reducción arancelaria sea un objetivo declarado por la parte estadounidense. Para el mercado cambiario, el T-MEC es hoy un factor de gestión de incertidumbre de mediano plazo, no un catalizador de corto plazo para el tipo de cambio.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al par en 17.3682, con la SMA(50) y la SMA(200) en niveles similares, ambas actuando como soporte dinámico desde el que el precio rebotó. El círculo rojo visible en el gráfico marca el testeo del soporte en la zona de 17.2456 que se mantuvo como piso, generando el impulso alcista actual. El RSI está en zona moderadamente alcista sin sobrecompra, y el MACD confirma momentum positivo para el dólar con el histograma creciendo.

Resistencia inmediata en 17.3462, luego en el rectángulo amarillo de 17.4073, zona que ha actuado como resistencia relevante en múltiples ocasiones recientes y donde el par podría encontrar presión vendedora. Soporte en 17.3054 y segunda referencia en 17.2456, nivel que de ceder llevaría al par hacia 17.2009.

Fuente: xStation5.